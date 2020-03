– Skolorna står inför en osäker situation med många frånvarande elever och att det saknas lärare. Det finns därför en betydande risk att proven inte går att genomföra på det sätt som det är tänkt och därmed inte uppfyller sitt betygsstödjande syfte, sa Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid en presskonferens på måndagen.

När alla nationella prov ställs in berörs både grundskolan, gymnasiet och komvux. En stor del av vårterminen handlar normalt om delprov och nationella prov i olika ämnen. Nu är läget ett helt annat. Skolornas situation är mycket pressad när det gäller att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar. I gymnasiet sker all undervisning på distans sedan förra veckan.

– Vår bedömning är att skolan måste ta ansvar för den situation som är här och nu. Då behöver man lägga tid och resurser på att ge eleverna den undervisning de behöver, säger Peter Fredriksson.

– Det är just nu inte möjligt att genomföra nationella prov på ett likvärdigt sätt och då fyller inte proven den funktion de ska ha. Det finns elever som i nuläget inte har de kunskaper som de nationella proven ska mäta.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. Foto: Alexander Mahmoud

Vad betyder det för en elev i årskurs 9 som ska ta examen i vår att inte få göra nationella prov?

– Det påverkar inte möjligheten för eleverna att få avgångsbetyg. Lärare och elever kommer att missa ett bedömningsunderlag, men läraren har ju många andra underlag att luta sig mot vid betygsättningen av elever, säger Peter Fredriksson.

Många gymnasieelever är oroliga, över distansundervisningen, vad säger du till dem?

– Skolorna ska se till att undervisningen sker på distans men också fundera på olika sätt för eleverna att redovisa sina kunskaper. Det är tillåtet för lärare att samla små grupper av elever i skolan, säger Peter Fredriksson

Åsa Fahlén, som är ordförande för Lärarnas riksförbund, anser att det är en rimlig åtgärd att ställa in alla prov i den rådande situationen.

– Många elever och lärare är nu hemma vilket innebär att undervisningen delvis bedrivs på annat sätt. Det gör att nationella prov i dagsläget inte skulle uppfylla sitt syfte som ett viktigt ankare i betygssättningen.