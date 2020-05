Allmänheten ska kunna testa sig för covid-19 på vårdcentraler från och med nästa vecka

Den utökade testningen riktar sig till personer som inte är så sjuka att de behöver vård på sjukhus, men som har förkylningssymtom och undrar om de riskerar att smitta andra med covid-19. Efterfrågan på denna typ av testning är stor, enligt Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

– Det är väldigt många invånare som gärna vill testa sig och som upplever att om man inte tillhör riskgrupper eller är hälso- och sjukvårdspersonal är det väldigt svårt att komma till. Det här är en service, att man ska få veta om man har covid-19 eller inte.

Ann Söderström betonar att covid-19-testet ger en ögonblicksbild – ett negativt test är ingen garanti för att en person inte blir smittad vid ett senare tillfälle. Foto: Adam Ihse/TT, Adam Ihse/TT, Adam Ihse/TT

Västra Götalandsregionen har tidigare haft brist på provtagningspinnar och reagens. Enligt Ann Söderström har man nu tillgång till allt som behövs för att kunna testa ”väldigt många”.

– Nu öppnar vi upp och hoppas att vi får in våra leveranser med provtagningskit som planerat, så att vi kan provta så många som möjligt.

Vårdcentralerna kommer att genomföra tester på personer med milda symtom under vissa tider. Den som vill testa sig ska kunna kontakta vårdcentralen eller få information om vad som gäller via nätet.

Testerna som erbjuds visar om en person bär på covid-19-viruset, inte om hen har smittats av viruset tidigare och blivit frisk. De så kallade antikroppstesterna, som visar om någon haft en genomgången infektion, kommer inte att erbjudas till allmänheten i nuläget. I stället testas i första hand hälso- och sjukvårdspersonal. Regionen ger även slumpmässigt utvalda personer möjlighet att testa sig, för att få en bild av hur stor andel i Västsverige som haft smittan.

Vad är det som gör att inte alla kan ta ett antikroppstest?

– Jag vet inte riktigt vad man har för nytta av det. I så fall är det snarare bättre att vänta till hösten. Då kommer fler att ha nytta av att ta ett test som visar att man har antikroppar.

Tidigare under veckan larmade Sahlgrenska universitetssjukhuset om att antalet nyinskrivna patienter med covid-19 ökat under dagarna dessförinnan. Under fredagens presskonferens sade smittskyddsläkare Thomas Wahlberg att han fått oroande signaler om att allmänheten börjar slappna av.

– Man bryr sig inte så mycket om att hålla avstånd. Man trängs på restauranger, barer och köpcentra. Det är viktigt att vi är medvetna om att det pågår en smittspridning i alla våra kommuner.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg oroas av tecken på att invånarna i Västra Götalandsregionen släpper på restriktionerna. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT, Björn Larsson Rosvall/TT, Björn Larsson Rosvall/TT

Vissa blir allvarligt sjuka, betonar smittskyddsläkaren, och varnar människor för att gå till jobbet med symtom, för att sitta nära varandra i mötesrum och för att tro att faran är över.

