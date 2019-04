Allt fler skolor kritiseras för ”hemmasittare”

Under 2018 kritiserades 197 skolor av Skolinspektionen för att de inte arbetar tillräckligt för att få eleverna med hög frånvaro att öka sin närvaro. Det är en betydande ökning jämfört med föregående år då antalet var 148.

Statistiken visar också att 22 grundskolor i 14 olika kommuner har kritiserats mer än en gång under 2018. En skola i Varberg och en i Gällivare fick tre kritikbeslut vardera under 2018.

Hittills i år har cirka 80 grundskolor fått beslut om föreläggande för att de brister i arbetet med att öka elevers närvaro.

En skola i Bjuvs kommun har visat sådana allvarliga brister att den nu hotas med vite om 300.000 kronor om skolan inte kommer med en konkret åtgärdsplan senast i maj. Fallet rör en högstadieelev med funktionsnedsättning som sedan skolstarten i augusti 2017 har haft en frånvaro på mellan 45 och 100 procent. Skolan anses inte ha utrett orsakerna till elevens höga frånvaro, enligt Skolinspektionen.

Orsakerna till fjolårets ökning har inte analyserats. Samtidigt säger Skolinspektionen att det finns ett stort mörkertal.

– Många föräldrar anmäler inte. De känner inte alltid till vad skolan och kommunen är skyldig att göra och vilka rättigheter deras barn har, säger Christian Floer, processutvecklare för tillsynsenheten på Skolinspektionen.

Skolor och huvudmän behöver i högre grad ta reda på orsakerna till elevernas frånvaro.

Hur många elever med långvarig hög frånvaro som finns i dag är inte kartlagt. För tre år sedan gjorde Skolinspektionen en nationell kartläggning och en kvalitetsgranskning om omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor. Den visade att det fanns 1.700 elever då som hade ogiltig sammanhängande frånvaro i minst en månad.

– De brister vi såg då ser vi i dag med. Skolor och huvudmän behöver i högre grad ta reda på orsakerna till elevernas frånvaro. Det är en förutsättning till att sätta in rätt åtgärder, säger Christian Floer.

Enligt en granskning av Kalla Fakta i fjol kan det röra sig om 5.000 elever som inte går till skolan alls.

Floer betonar också vikten av att agera och göra rätt saker i tid.

– Och att man synliggör och hör vad för behov och svårigheter eleven berättar om.

Skälen till den höga frånvaron är olika och kan också ligga utanför skolan, menar Floer. Flera av barnen har en funktionsnedsättning som gör att de är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Psykologen Malin Gren Landell har lett en statlig utredning om skolfrånvaro och har haft flera uppdrag för socialtjänsten och Skolinspektionen. Hon anser att det är problematisk att det inte finns en samlad bild av hur många elever som inte går till skolan. Men också hur kommunerna hanterar problemet – som psykologen beskriver som stort och växande.

– För att sätta in rätt åtgärder behöver man verkligen ta reda på varför eleven är hemma. Annars blir det så att man bara sätter in en åtgärd som kanske inte matchar med det behov som just den här eleven har, säger hon.

Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på Sveriges Kommuner och landsting (SKL) säger att det förebyggande arbetet mot skolfrånvaro är centralt. Samtidigt behöver huvudmännen ge stöd för att bryta långvarig skolfrånvaro.

– Vi har sett att samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård är en framgångsfaktor, säger hon.

Precis som Maria Gren Landell anser SKL att det är angeläget att samla in nationell statistik från huvudmännen för såväl giltig som ogiltig frånvaro.

– Ett sådant regeringsuppdrag till Skolverket skulle kunna stötta huvudmännen i arbetet med att motverka skolfrånvaro och också ge ett underlag till forskning. Det viktigaste är så klart vad som görs i varje skola och inom varje kommun, säger Maria Caryll.

Skolplikten är ett delat ansvar mellan huvudmännen och vårdnadshavaren. Enligt skollagen kan vårdnadshavare föreläggas med vite om barnen inte fullgör sin skolplikt. I Staffantorps kommun har två föräldrar fått vitesföreläggande om 5.200 kronor respektive 3.400 kronor för sina barns frånvaro.

Antalet skolor som kritiserats 2018: 197 skolor 2017: 148 skolor 2016: 182 skolor 2015: 184 skolor Visa mer

