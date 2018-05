Allt fler söker vård på Södersjukhuset efter våldtäkt

Som DN:s serie Fakta i frågan kunde visa har antalet faktiska våldtäkter i Sverige i stort sett varit konstant under det senaste decenniet, enligt data från sjukvården.

Däremot har antalet polisanmälda övergrepp – och antalet personer som söker vård och stöd efter att ha blivit utsatta – ökat stort.

I Stockholm finns det två adresser som kommit att få en central betydelse för dem som söker hjälp. Av en slump ligger båda tre trappor upp – den ena är Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm, den andra är Föreningen Tillsammans, som har sitt kontor i Vasastan, även det i Stockholm.

Till Akutmottagningen för våldtagna sökte 830 personer, av dem 58 män, akut vård under 2017. Sedan kliniken öppnades 2005 har man i snitt tagit emot 600 patienter per år, men sedan 2015 har antalet ökat med 100 patienter per år.

– Patienterna vill ha vård och kontrollera att de inte smittats av några könssjukdomar. De allra flesta är traumatiserade och i chock när de kommer, säger Anna Möller, överläkare och verksamhetsansvarig för Akutmottagningen för våldtagna.

Man är ofta rädd att ingen ska tro en, att det inte ska leda till något – och rädd för vad folk ska tycka.

Föreningen Tillsammans har kontakt med betydligt fler. De möter runt 5.000 personer per år, via stödverksamheten och via den kunskapsspridning föreningen ägnar sig åt. Även här är den stora majoriteten kvinnor som vill ha stöd och hjälp med att gå vidare efter att de har blivit våldtagna eller utsatta för andra sexuella övergrepp.

Varje år söker mellan 200 och 300 individer konkret stöd. Det får de i stödgrupper och genom individuella mentorskapsprogram.

– Majoriteten av dem som hör av sig har drabbats av posttraumatiskt stressyndrom, ptsd. De har ofta stora behov av terapeutisk behandling. Men köerna är långa, många tvingas gå omkring med ett aktivt trauma länge utan att få hjälp, säger Julia Östfeldt, verksamhetschef på Tillsammans.

”Offerrollen exploateras och förstärks hela tiden”, säger Julia Östfeldt, verksamhetschef på föreningen Tillsammans, som erbjuder stöd till våldtäktsutsatta. Foto: Ulrika By

Varken Anna Möller eller Julia Östfeldt – som dagligen möter och arbetar nära personer som berättar att de utsatts för våldtäkt – är förvånade över att antalet anmälda våldtäkter ökar. Mörkertalet har alltid bedömts vara stort, och kommer mest sannolikt fortsätta vara det. Enligt forskningen begås upp till två tredjedelar av alla våldtäkter inom en fast relation och de övergreppen blir mycket sällan till mätbar statistik i form av polisanmälningar.

Det är inte ens säkert att de som berättar om hur de utsatts eller faktiskt söker hjälp väljer att polisanmäla. Av de 830 personer som sökte vård akut på akutmottagningen för våldtagna polisanmälde bara 60 procent – resten valde att avstå.

– Man kan ha en rad olika skäl. Man kanske inte orkar, man vill bara lämna det som hänt bakom sig. Man är ofta rädd att ingen ska tro en, att det inte ska leda till något – och rädd för vad folk ska tycka, säger Anna Möller och tillägger att de aldrig propsar på att någon ska polisanmäla – när den drabbade är under 18 görs dock alltid en orosanmälan till socialtjänsten.

Att fler ändå anmäler och söker stöd har flera och sammansatta förklaringar, tror Anna Möller och Julia Östfeldt:

Mörkertalen har minskat i takt med att samhällsdebatten förändrats och våldtäktsbegreppet utvidgats. Redan innan höstens Metoo-rörelsen, i samband med att begreppet ”särskilt utsatt situation” infördes i lagstiftningen 2013, började anmälningarna öka. Och efter metoo har ökningen av anmälningar fortsatt.

– Väldigt stora behov har synliggjorts sedan i höstas. Men vi är bara en frivilligorganisation, vi kan erbjuda den hjälp som behövs, vi har inga resurser att ge vård. Vi ska bara vara en brygga till professionen, men där är köerna långa, konstaterar Julia Östfeldt.

Myten om våldtäkten som ett regelrätt överfall där de fysiska skadorna är omfattande finns och lever vidare, enligt både Julia Östfeldt och Anna Möller. Den av offren beskrivna våldtäkten ser annorlunda ut – inte sällan befinner sig det lagen kallar en ”särskilt utsatt situation”.

– Vi hör allt oftare berättelser som handlar om hur man har utsatts av någon som är bekant. Man har haft någon form av relation under en kväll, varit på en gemensam fest, eller mötts i något annat socialt sammanhang – och sedan går det snett, berättar Anna Möller och fortsätter:

– Det handlar ofta om alkohol, kanske andra droger. Inte sällan vaknar offret av att någon på olika sätt har, eller försöker ha, sex med honom eller henne.

Ett tydligt exempel på hur osäkra de som utsatts känner sig är att de ofta själva ställer sig frågan om det har ”rätt” att vistats på Akutmottagningen för våldtagna.

– Men vi är ingen rättslig instans. Vi bekräftar och lyssnar på den vårdsökande. För oss har den har upplevt det den upplevt, oavsett vad utgången av en eventuell rättsprocess skulle bli, säger Anna Möller.

Julia Östfeldt på föreningen Tillsammans anser att det är viktig att lyfta upp just myten om våldtäkten och våldtäktsmannen.

– De flesta våldtäktsmän helt vanliga killar. Det handlar om våra bröder, kompisar, kollegor, pappor. Det är viktigt att börja prata om bilden av förövaren, det är oftast inte den äckliga gubben i busken.

Hennes bild är att allt fler unga känner till sina rättigheter och att den gemensamma förståelsen för vad ett sexualbrott är har ökat – och att det bidragit till det ökande antalet anmälningar.

Dagens lagstiftning, där även ett virtuellt övergrepp kan rubriceras som en våldtäkt, och debatten som samtyckeslagen är exempel på hur progressiv lagstiftningen är. Ytterligare en stor förändring är, enligt Julia Östfeldt, att den feministiska agendan fått ett uppsving och att många engagerar sig i frågan.

Men det finns fortfarande många starka tabun:

– Kring killar som utsätts är tyvärr tystnaden fortfarande mer kompakt, skammen och skulden är större, säger Julia Östfeldt.

Hon är kritisk till den generella bild av den som utsatts för en våldtäkt som hon tycker präglar både media och den allmänna uppfattningen.

– Offerrollen exploateras och förstärks hela tiden. Kvinnan görs till ett passivt objekt, som om hon efter att ha blivit utsatt aldrig kommer kunna resa sig. Man blir ofta reducerad till den egna utsattheten, vilket jag tror försvårar vägen tillbaka, säger hon.

Hon är dock övertygad om att så småningom kommer antalet våldtäkter att minska, att den ökade medvetenhet om vad populärkulturen, som ofta både glorifierar och sexualiserar våld, gör med vår syn på machokulturer och sexualitet – som hon tror har en koppling till utvecklingen – kommer att slå igenom på något sätt.

Anna Möller för ett liknande resonemang:

– Det är bara spekulationer, men visst kan man undra hur det stora utbudet och konsumtionen av porr gör dess unga konsumenter. Jag kan se att många av unga vuxna är osäkra på vad som är schyst sex, vad man ”ska” göra och vad man ”måste” ställa upp på. Många är avtrubbade, det blir svårt för vissa att sålla och förstå var gränserna går.

Julia Östfeldt menar att alla – kvinnor och män – har lika mycket ansvar för att lyfta frågan om kommunikation, gränssättning och samtycke.

– Men i och med att 98 procent av dem som misstänks för våldtäkt är män så är det främst ett mansproblem och en mansfråga. Män behöver ta ett större ansvar för vilka normer och attityder de reproducerar. Akutmottagningen för våldtagna Funnits sedan 2005, är en länstäckande mottagning för personer som bor i länet eller som har utsatts för en våldtäkt i länet. Har tagit emot 600 unika besökare per år fram till 2015, då antalet besök ökat med 100 per år. 2017 sökte 830 personer vård på mottagningen. Medelåldern på de sökande är 23 år. Under senvåren 2017 fördubblades antalet sökande under 18 år – i många av de fallen fanns det kopplingar till hög alkoholkonsumtion i samband med studentfester. Den vårdsökande är välkommen upp till en månad efter att övergreppet skett. De flesta kommer dock mindre än en vecka efteråt. Den som kommer till akutmottagningen blir undersökt, får vård och erbjuds en professionell samtalskontakt. I de fall man utifrån beskrivningen av vad som hänt kan misstänka att det finns DNA från gärningsmannen och om patienten själv vill det görs också en spårsäkring. DNA-fynd, urin- och blodprover som kan komma att användas om en brottsutredning inleds sparas i två år. På mottagningen, som är öppen dygnet om, året runt, arbetar läkare, sjuksköterskor och psykoterapeuter. Källa: SLL