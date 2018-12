Allt fler väljer tåget för att ta sig ut i världen

– Vi arbetar nära nog dygnet runt för att hinna med. Vi har fem telefoner och de ringer alla samtidigt hela tiden, berättar Ivar Karlsson, chef på Centralens resebyrå i Kalmar.

– Orsaken är svår att veta men klimatfrågan är trolig, rörelsen ”stanna på marken” växer sig starkare.

Resebyrån är en av få i Sverige som bokar och säljer tågresor till utlandet. De höll kvar vid det när SJ för fyra år sedan, år 2014, helt slutade med försäljningen av tågbiljetter till utlandet. Sedan dess har det varit knepigt att på egen hand få ihop en tågresa ut i Europa, betydligt svårare än att klicka fram en flygresa.

På senare tid har Centralens resebyrås försäljning mer än fördubblats, och är på väg att trefaldigas.

– Barnfamiljer är den grupp som ökar starkast. En del har upptäckt att det kan bli billigare för en familj att ta tåget ut i Europa eftersom barn under 12 år åker gratis.

– Jag har en familj nu som ska åka under jullovet, de har fyra barn under 12 år, de har undersökt alternativ med lågprisflyg men för dem blir tåget billigare.

Ökningen är så stor att det har blivit svårt för Ivar och hans kollegor att hinna med alla förfrågningar. Och det är inte så enkelt att bara anställa fler och bygga ut verksamheten.

– Dels sitter vi i ett k-märkt hus som det inte går att bygga om hur som helst, dels måste personalen ha kompetens och det tar tid att få det.

Själv har Ivar Karlsson ett förflutet som SJ-anställd, han började jobba där som 15-åring redan 1965. Han har genom åren skaffat sig en minst sagt gedigen kunskap om tågresande – och ett enormt kontaktnät. Nu deltar han i ett evenemang för tågresor på Stockholms central som resetidningen Vagabond har arrangerat. Där finns bland annat Snälltåget som under sommaren kör nattåg direkt till Berlin. De har också märkt av ökningen.

– Den har pågått ett tag, i över ett år men i våras märkte vi en väldigt kraftig ökning, då blev det nästan en fördubbling jämfört med tidigare år, säger Marco Andersson, försäljningschef på Snälltåget.

Samma dag som vi träffas öppnar de bokningen för nästa sommars Berlinresor, så det är för tidigt att säga om de ser en ökad efterfrågan där.

Ökningen av antalet människors om suktar efter tågsemestrar är massiv och märks på flera fronter, inte minst på sociala medier. Hos Facebook-gruppen Tågsemester tickar nya medlemmar in i strid ström.

– Vi är uppe i 35.000 medlemmar nu. Det är framför allt barnfamiljer och pensionärer, berättar Susanna Elfors, en av administratörerna, som också är på plats på eventet.

– Det finns ett otroligt sug att resa, men det saknas kunskap. Det är bara några få i Sverige som är experter, säger hon.

Flyg är också försenade men det får du får aldrig läsa om.

Ivar Karlsson. Foto: Mickan Palmqvist

Ivar Karlsson inflikar att han anser att flyget särbehandlas på flera sätt.

– Så fort tåg är försenade skrivs det i medierna. Flyg är också försenade men det får du får aldrig läsa om. Fast på sätt och vis kanske det är positivt och handlar om att vi har ett större grundförtroende för tågen, säger han.

Samtidigt som intresset för tåg har ökat har antalet flygresor bromsat in. Efter att sedan 1990-talet ha ökat med i genomsnitt 2,9 procent har de under perioden januari till och med november i år inte ökat, utan legat på samma nivå som under samma period förra året. Inrikesresorna har under den perioden minskat med 3 procent medan utrikesresorna har ökat med 2 procent.

På centralen finns en rad aktörer på plats. Och en strid ström av människor som är nyfikna eller har frågor om hur de ska kunna ta tåget går runt. Sångaren i Weeping Willows, Magnus Carlson, är en av dem.

– Jag är på väg till en konsert i Varberg och fick syn på det här. Jag har hundra konserter per år och åker alltid tåg. Sedan två år tvingar jag alla som reser med mig att åka tåg, och vi har aldrig missat en spelning på grund av att tåg skulle vara försenat.

– Tidigare tog jag till exempel flyg till Luleå, nu tar jag nattåget, det är mycket mysigare. Och att ta flyget till Göteborg är helt sjukt, det är snabbare och bekvämare med tåg, säger Magnus Carlson.

Man åker runt och sjunger jullåtar om snö men det snöar inte.

Magnus Carlsson. Foto: Mickan Palmqvist

Han har ett stort intresse för klimat och miljö och ägnade bland annat hela sitt sommarprogram åt frågorna.

– Den här rekordsommaren har varit en katalysator, nu har vi ingen snö och när det väl snöar kommer det att vräka ned. Man åker runt och sjunger jullåtar om snö men det snöar inte.

Själv har Magnus Carlson aldrig tågluffat med Interrailkort men det kanske kommer, han plockar med sig några broschyrer. Hittills i år har försäljningen av Interrailkort i Sverige ökat med ungefär 50 procent, från 11.000 till 16.000 sålda kort.

– De senaste årens klimat- och flygdebatt har spätt på intresset rejält. Det finns en tydlig trend att många väljer att byta flyg mot just tåg under semestern. Vi gläder oss speciellt åt att intresset från barnfamiljer ökar kraftigt, säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på SilverRail, företaget som ansvarar för distributionen av Interrailkort i Sverige.

Intresset för att åka tåg har överlag vuxit, även inrikes. SJ:s affärsresebokningar har ökat med 21 procent nu i vinter jämfört med samma tid förra året och SJ ökar antalet avgångar på flera linjer, både inom Sverige och till Köpenhamn.

– Trenden med ökat tågresande känns riktig, det är inte bara en fluga. Ingen vet var det här slutar, säger Ivar Karlsson.