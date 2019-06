Allt gick fel – och han dömdes till 13 års fängelse i Tunisien

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Mornaguia, Tunisien, 16 november 2012.

Beväpnade poliser i vakttornen stirrar ner på de handfängslade svenskarna när de kliver ur fångtransporten och leds fram mot den blå fängelseporten.

Pelle Helgesson, 53, och Daniel Bakke, 37, är svaga och utmattade. Sex dygn har de tillbringat åtskilda i kalla stålburar på förhörscentret i Tunis, i stort sett utan mat, berättar Pelle Helgesson. Poliserna har skrikit sina frågor åt dem dag efter dag, och de har tvingats skriva under obegripliga papper på arabiska.

Nu ska de skrivas in på Mornaguia, Tunisiens största och ständigt överfulla fängelse. Nästan 5.000 fångar hålls inlåsta här, fler än på alla Sveriges anstalter tillsammans.

Porten slår igen bakom dem. Väskorna beslagtas, bälten och skosnören avlägsnas.

Mornaguia ligger en dryg mil väster om huvud­staden Tunis och är Tunisiens största anstalt. Cirka 6.500 interner hålls inlåsta här, långt mer än anstalten är byggd för. I en normal cell trängs cirka 40 fångar på cirka 50 kvadratmeter. Foto: Google maps

Efter registreringen förs de till en långsmal cell. Över hundra män trängs där inne. Färgen flagnar från de nedklottrade betongväggarna, allt är slitet och smutsigt. Trevåningssängarna är hopskjutna två och två för att rymma tre fångar på två madrasser, och mellan sängarna löper gångar där Pelle och Daniel får försöka ta sig fram bland skräp och andra fångars tillhörigheter.

Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är den genomsnittliga ytan för varje fånge på Mornaguia knappt 1,5 kvadratmeter. Det är nästan hälften av den minsta tillåtna ytan för svenska grisar som lever i boxar med sex djur eller fler.

I sådana utrymmen kommer svenskarna från och med nu att hållas inlåsta 22,5 timmar om dygnet, året om. En halvtimme på förmiddagen och en timme på eftermidagen får de vistas på en rastgård av betong, men även rastgården kritiseras regelbundet av människorättsorganisationer för att vara alltför liten för att tillgodose de intagnas behov av fysisk aktivitet.

Den fånge som är chef i cellen pekar på en säng där nykomlingarna ska sova. De får dela den med en tunisier.

Pelle och Daniel tränger ihop sig i sängen. Det finns ingen annanstans att ta vägen. De är utsvultna, men maten på Mornaguia får dem inte på bättre humör. På morgonen serveras vatten och bröd, och på eftermiddagen en smaklös, blaskig soppa bestående av vatten, makaroner och harissa, en nordafrikansk chilipasta som gör Daniel dålig i magen.

På nätterna huttrar de under tunna filtar när temperaturen sjunker till bara ett par plusgrader, och de väcks ideligen av de svidande betten från lössen som frodas i madrasserna.

Men allra mest lider de av bristen på information.

I flera år delar Pelle Helgesson och Daniel Bakke cell i det tunisiska fängelset. Foto: Roger Turesson

De har fortfarande inte fått träffa en advokat eller någon representant från svenska konsulatet i Tunis. De vet ingenting. Inte ens om deras anhöriga har informerats om vad som har hänt.

Pelle tänker på sina tre små barn, och på det sista samtalet han hade med sin sambo.

– Jag kommer hem i morgon, hade han sagt till henne just innan dörren vräktes upp och tio beväpnade poliser stormade in på hotellrummet.

Hur kunde de hitta oss? tänker han.

Vad var det som gick snett?

● ● ●

Oslo, Norge. Tre månader tidigare.

Martin Vaage, vd på ABP World Group, sitter i telefon med en norsk kvinna som har hamnat i en desperat situation. Hennes tunisiske exman har tagit deras dotter till Tunisien, och nu vägrar han återvända med barnet.

Förtvivlad har hon ringt både polisen och utrikesdepartementet för att få hjälp. Dottern har anmälts försvunnen och pappan är numera efterlyst av Interpol. Men det hjälper inte. Det brott han begått i Norge genom att olovligen föra bort ett barn anses inte vara ett brott i Tunisien. Att modern har tilldömts ensam vårdnad spelar ingen roll. Flickan har dubbelt medborgarskap, och i Tunisien ses hon som tunisier, inte som norska.

Martin Vaage är van vid att höra historier som denna. ABP World Group arbetar med säkerhet och riskanalys, och specialområdet är bortförda barn. Den som surfar in på företagets hemsida möts av orden:

”ABP World Group , the worlds leading child recovery specialists.”

Säkerhetsföretaget ABP World Group konktar Pelle Helgesson och ber om hjälp med uppdrag i Tunisien. Foto: Roger Turesson

Det är en affärsidé som ligger i tiden. I takt med det ökande antalet internationella äktenskap har problemen ökat med barn som olovligen förs utomlands av den ena föräldern.

År 2018 fördes 88 barn bort från Sverige, enligt Utrikesdepartementets siffror. Det är ett barn var fjärde dag. I Norge, vars befolkning är hälften så stor, var siffran 71, eller ett barn var femte dag.

Men strömmarna går även åt andra hållet. 41 barn fördes olovligen till Sverige från ett annat land förra året. 16 barn fördes till Norge.

Om företag bakom uppdragen Martin Vaage har i dag lämnat ABP World Group och grundat företaget Pro Risk. Kunderna kommer från Norge, Sverige, USA och en rad andra länder. Specialområdet är fortfarande bortförda barn, men antalet operativa insatser har minskat. ”I dag har vi ut Visa mer

Fallen är nästan undantagslöst komplicerade, dessutom ofta fördelaktiga för brottslingen, eftersom juridiken inte korsar gränser lika lätt som människor.

Hundra länder, däribland Sverige och Norge, har antagit en Haagkonvention som ska underlätta samarbetet i dessa kniviga situationer. I majoriteten av de fall där konventionen är tillämplig (vilket den inte alltid är) klaras ärendet upp och barnet kan återvända till sitt hemland.

Men Tunisien står vid denna tid, 2012, ännu utanför samarbetet, och därmed ställs den norska kvinnan inför två val. Antingen ger hon upp sitt barn för gott, eller också ansöker hon om vårdnaden på Tunisiens premisser. Det innebär bland annat att hon måste ge upp hela sitt gamla liv och bevisa för domstolen att hon har bosatt sig i Tunisien permanent.

Jag är inte ens särskilt intresserad av vapen

Den norska kvinnan väljer i stället en tredje väg: Att försöka ta sitt barn tillbaka på egen hand. Därför har hon kontaktat ABP World Group.

Vd:n Martin Vaage lovar att försöka hjälpa till, och när han lägger på luren bläddrar han fram svensken Pelle Helgesson i mobilens kontaktlista.

● ● ●

Trebarnspappan Per-Åke ”Pelle” Helgesson är inte så förtjust i att prata med journalister om sig själv och sitt jobb. Han är rädd att bli framställd som en vapengalning bara för att han ibland är beväpnad i tjänsten.

– Jag är inte ens särskilt intresserad av vapen, säger han. De råkar bara ibland ingå i mina uppdrag.

Någon kontorstyp är han hur som helst inte. Som barn blev han ibland kallad Pelle Groda av kompisarna i Örebro, eftersom han hellre var i skogen och letade grodor och ormar än lekte med de andra, och som 17-åring gav han sig ut och tågluffade i Europa och Nordafrika på egen hand.

Pelle Helgesson arbetar också under ytan, som industridykare.

I 20-årsåldern gick han en väktarutbildning på ABAB i Stockholm, ”mest för att få ett jobb”, som han säger, och sedan dess har han fortsatt att arbeta med säkerhetsfrågor. Först i Sverige, sedan allt mer internationellt.

Han har haft uppdrag som väpnad eskort för medicintransporter till amerikanska militärsjukhus i Bagdad och har under många år tjänstgjort som säkerhetsoperatör på fartyg som trafikerat de pirathärjade vattnen utanför Somalia.

När han inte står på däck arbetar han under ytan, som dykare. Uppdragen sträcker sig från fartygsinspektioner i Norge till att stå i blyskor på havets botten utanför Jemens kust och montera pipelines.

Hösten 2012 får Pelle ett samtal från Martin Vaage på ABP World Group. Vaage har hört mycket gott om Pelle från tidigare kollegor, och nu undrar han om Pelle kan tänka sig att utföra ett logistikuppdrag åt honom.

Så länge det är lagligt har jag inga problem med det

Pelles huvudsakliga arbetsgivare, norska Navigare Security, har vid den här tidpunkten låg aktivitet, och Pelle säger att han är intresserad.

De träffas i Oslo och går igenom förutsättningarna. Klienten, den norska kvinnan, befinner sig just nu i Tunisien för att försöka återfå sin bortrövade dotter. Uppdraget är att erbjuda henne och dottern sjötransport från Tunisien till Italien och att därifrån köra dem i bil till Norge.

– Så länge det är lagligt har jag inga problem med det, säger Pelle.

– Vi tar aldrig sådana här uppdrag utan att det föreligger en rättskraftig dom i Norge, svarar Martin Vaage. En norsk domstol har gett kvinnan ensam vårdnad om barnet. Mannen har begått ett brott och är efterlyst både av norsk polis och Interpol. Han hade ingen rätt att ta barnet till Tunisien. Det är i Norge problemet har uppstått, och det är här det ska lösas.

”Jag skulle leverera en båt. Och det finns inget olagligt i att leverera en båt” säger Pelle Helgesson om hans tankar inför jobbet i Tunisien. Foto: Roger Turesson

I den internationella debatten om bortförda barn finns många invändningar mot det synsättet. Är det verkligen rätt av ett privat företag att klampa in i en vårdnadstvist och avgöra vad som är rätt och fel genom att se till den ena föräldern kan fly hem med sitt barn? Och om modern – som i det här fallet – begår samma slags brott i Tunisien som hennes man gjorde i Norge, kan man då verkligen påstå att verksamheten är laglig?

Jag ställer frågan till Martin Vaage, och han svarar:

– I förhållande till norsk lag är det inte olagligt att hjälpa en norsk mor att få hem sitt bortförda barn. Men självklart kommer det att anses vara ett övertramp mot tunisisk lag om vi kommer dit och hjälper henne att ta sig hem. Men det vi gör är moraliskt riktigt. Att få se en förälder återförenas med sitt barn efter lång tid, det är den största belöning du kan få.

Jag visste bara att mannen som hade tagit barnet till Tunisien var lyst av Interpol

För Pelle däremot var aldrig de moraliska aspekterna avgörande när han tackade ja till uppdraget.

– Självklart kände jag med den drabbade kvinnan, men jag såg det som ett rent logistikuppdrag. Jag skulle leverera en båt till en person som hade beställt den tjänsten av företaget jag jobbade för. Och det finns inget olagligt i att leverera en båt.

Men om personen som skulle använda båten hade gjort något som i Tunisien var att betrakta som ett brott?

– Det kände jag inte till. Jag visste bara att mannen som hade tagit barnet till Tunisien var lyst av Interpol. Och det blir man inte utan orsak.

”Daniel och jag med våra rakade huvuden och ­tatuerade armar ser inte särskilt turistiga ut.” Pelle Helgesson tog hjälp av sin dykarkollega Daniel Bakke och två ­kvinnor på den tredje resan till Tunisien. ”Vi tänkte att vi skulle väcka mindre uppmärksamhet om vi åtminstone såg ut att vara där med våra fruar.” (Bilden tagen under ett tidigare dykuppdrag i Jemen.)

Så Pelle flyger till Sicilien och hyr en snabb båt och en besättningsman i Palermo. När de korsat havet till Tunisien meddelar han klienten att båten ligger i El Kantaouis hamn i staden Sousse. Följande dag, den 4 oktober, tar hon sig osedd ombord med sin dotter och gömmer sig i förpiken. Pelle stämplar sitt pass hos hamnpolisen, klarerar ut båten och kör tillbaka till Italien. I olika hyrbilar kör han sedan mamman och dottern ända upp till Norge, där han släpper av dem på hemorten.

Uppdraget är utfört, och Pelle återvänder hem till sin familj. Han träffade sin sambo under ett av uppdragen som kommersiell dykare i Norge, och paret bor nu med sina tre barn på en liten ö strax söder om Trondheim.

Efter bara några dagar på hemmaplan ringer Martin Vaage på nytt.

– Vi har ett nytt case i Tunisien, säger han. Nästan identiskt med det förra.

Majoriteten av de föräldrar som kontaktar ABP World Group är män, eftersom det oftast är mödrar som olovligen för sina barn utomlands. Men även denna gång är det en kvinna som hört av sig. Hennes tunisiske exman tog deras fyraåriga dotter på sommarsemester i Tunisien, och nu har han meddelat att han aldrig tänker återvända med barnet – trots att modern står som ensam vårdnadshavare i Norge.

Efter visst övervägande tackar Pelle ja på nytt. Han har egentligen ingen lust att åka bort från familjen så snart efter den förra resan, men han tänker samtidigt att allt kommer att gå snabbare denna gång, nu när han har koll på logistiken.

Han har dock ingen lust att göra ytterligare en tur och retur-resa över Medelhavet med en besättningsman han knappt kan kommunicera med, så denna gång ringer han sin svenske dykarkollega Daniel Bakke och frågar om han vill följa med.

Vi tänkte att vi skulle väcka mindre uppmärksamhet om vi åtminstone såg ut att vara där med våra fruar

Svaret blir ja.

– Jag tyckte att det var för en bra sak. Sedan hade jag aldrig varit i Tunisien, och det kändes som en liten bonus att få se ett nytt land också, säger han.

De ska inte till någon av de större städerna denna gång, utan till en fiskeregion långt bortom turiststråken. I samråd med Martin Vaage beslutar sig Pelle därför att bjuda med en eller två kvinnor under båtresan från Sicilien till Tunisien.

– Daniel och jag med våra rakade huvuden och tatuerade armar ser inte särskilt turistiga ut. Vi tänkte att vi skulle väcka mindre uppmärksamhet om vi åtminstone såg ut att vara där med våra fruar, berättar Pelle.

Han vänder sig till samma båtuthyrare som tidigare, ukrainskan Laryssa Moskalenko, tidigare OS-medaljör i segling. Hon tycker att Pelles uppdrag är viktigt och spännande, och fixar därför både fram en båt och en kvinnlig medpassagerare, en holländsk turistguide som bor med sin familj på Sicilien och inte har något emot att följa med.

Pelle Helgesson på jobbet som industridykare.

Resan över havet går problemfritt. De båda svenskarna och holländskan börjar rekognosera lämpliga hamnar i området samtidigt som de försöker agera så turistiskt som möjligt och ta många bilder på varandra när de besöker de små fiskebyarna. De träffar också den norska kvinnan flera gånger på ett hotell i en närliggande stad.

Men situationen är komplicerad. Hennes make vägrar låta henne träffa dottern ensam, och efter en knapp vecka i Tunisien beslutar sig Pelle för att pausa uppdraget och resa hem igen.

– Hennes föräldrar var på väg ner för att hälsa på, och vi hoppades att deras besök skulle få stämningen att tina upp så pass att exmaken skulle släppa lite på kontrollen. Till dess kunde vi inte göra något. Vi skulle bara kosta henne pengar om vi stannade kvar.

I taxin tillbaka till Tunis får Pelle ett nytt samtal från Martin Vaage.

– Ni tror nog inte att det här är sant, men vi har faktiskt ytterligare ett fall i Tunisien.

Vi har alldeles för lite information, så vi åker tillbaka till hotellet

Denna gång gäller det en amerikansk kvinna som försöker få kontakt med sin bortförda dotter. Informationen är skral, berättar Martin Vaage för DN. Allt hon har är några bilder av flickan och pappan och en vag uppfattning om var i Tunis huset ska finnas. Martin Vaage skickar över några bilder och frågar om Pelle och Daniel kan köra runt en stund i den angivna stadsdelen och se om de kan få en skymt av flickan eller det hus där hon ska befinna sig. Det är ett långskott, men kanske värt ett försök.

Pelle och Daniel släpper av den holländska kvinnan vid hamnen så att hon hinner med sista färjan till Sicilien. Sedan ber de taxichauffören köra runt på måfå i området där barnet tros befinna sig.

– Efter två timmar inser vi att det är lönlöst. Vi har alldeles för lite information, så vi åker tillbaka till hotellet, säger Pelle.

På kvällen sitter han på rummet och har ett Skypesamtal med sin sambo när han hör klicket från dörrens elektroniska lås som öppnas. Han vänder sig om just som dörren flyger upp och tio poliser med dragna vapen stormar in i rummet.

● ● ●

Det var inte i Tunisien det gick snett för Pelle och Daniel.

Det var i Italien.

På grund av en hotbild från den sicilianska maffian hade polisen buggat båtuthyraren Laryssa Moskalenkos telefon.

Pelle Helgesson tyckte han ställde en oskyldig fråga om att köpa vapen – men den italienska polisen hade en annan uppfattning. Foto: Roger Turesson

I avlyssnade samtal hade hon berättat för bekanta om svenskarnas spännande uppdrag.

– Det var som att vara med i en James Bond-film, skulle hon senare säga i polisförhör.

Men polisen hade även spelat in ett samtal från Norge då Pelle för ABP Worlds räkning ställt en fråga om möjligheten att köpa vapen i Italien.

– Det var inte för det här uppdraget, utan för eventuella framtida bruk, säger Pelle. Det är en lång och krånglig procedur att köpa vapen i Norge, och Martin Vaage ville bara kolla upp alternativa möjligheter om frågan skulle bli aktuell. Och det var inte fråga om att köpa något under bordet, utan helt lagligt. Vi följer alltid FN:s code of conduct när vi arbetar på båtar, och om en skottlossning skulle äga rum måste man kunna redovisa var vapnen har köpts in och hur mycket ammunition som har avlossats.

Ur Pelles synvinkel var det en oskyldig fråga som ställdes. Men den italienska polisen skulle komma att dra stora växlar på samtalet.

Några dagar efter att svenskarna och den holländska kvinnan lämnat Sicilien informerar den italienska polisen sina tunisiska kollegor om ”en internationell kriminell liga specialiserad på att bortföra nordafrikanska barn till Europa”. Tre ligamedlemmar namnges: Per-Åke Helgesson, Daniel Bakke och den holländska kvinnan. De uppges vara ”beväpnade med ryska vapen, pepparspray och elchockvapen” och ska just nu befinna sig på tunisisk mark ”för att genomföra en kidnappningsoperation av en minderårig och dess moder.”

Senare samma dag checkar Pelle och Daniel in på Hotel Majestic i Tunis. De lämnar in sina pass i receptionen, deras uppgifter skrivs in i databasen och hos polisen börjar varningslamporna blinka rött.

● ● ●

Att hamna i konflikt med rättssystemet i politiskt instabila länder är ofta problematiskt, och Tunisien år 2012 är inget undantag.

Den blodiga jasminrevolutionens efterskalv skakar fortfarande landet, diktatorn Ben Ali har kastats ut och republiken befinner sig i en turbulent övergångsperiod då hela det juridiska systemet ska transformeras. De politiska spänningarnas mellan islamistiska och sekulära krafter är stora, och under våren sparkas 82 domare av den nyvalde justitieministern, i många fall utan att de får någon förklaring.

2008 arbetade Pelle Helgesson i Irak åt ett företag som levererade tjänster åt amerikanska ambassaden och amerikanska armén. När den tunisiska polisen hittade digitala kopior av id-kort i hans dator sågs han som terrorist. Foto: Roger Turesson

”Fördröjningen med att skapa en ny institution för att övervaka rättsväsendet har skapat ett juridiskt vakuum som inbjuder till missbruk”, skriver Human Rights Watch i oktober 2012, bara några veckor innan svenskarna grips.

Problemen blir tydliga redan på förhörscentret, där poliserna vägrar låta Pelle och Daniel kontakta en advokat. (Den rätten skrivs in i lagen först ett år senare.) De nekas också att ringa svenska konsulatet, vilket är ett brott mot artikel 36 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser.

Dessutom får de knappt något att äta under sex dygn, vilket av FN anses vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

– Mat serverades bara en gång om dagen, och då var vi nästan alltid på förhör, säger Pelle.

En morgon när Pelle leds in i förhörsrummet befinner sig tre civila män där. Pelle känner igen dem från foton han fått av Martin Vaage. Den ene är pappan till den norska flicka som Pelle körde hem till Norge under det första uppdraget. Den andre är exmaken till den norska kvinna de kom för att assistera denna gång. Den tredje är pappan till den amerikanska flickan som Pelle och Daniel åkte runt i en taxi på måfå för att försöka lokalisera.

Samtliga är internationellt efterlysta av Interpol för att olovligen ha fört bort sina barn, den ene dessutom av amerikanska FBI. Men i detta förhörsrum sitter de inte på de anklagades bänk. Tvärtom. Under hela förhöret pratar männen med poliserna på arabiska, och Pelle tolkar det som att männen ger poliserna instruktioner.

– I korridoren efter ett av förhören säger en av männen att han ska döda oss. Poliserna hör det, men de reagerar inte, säger Pelle.

Den inledande misstanken mot svenskarna är försök till kidnappning av barn. Under en av de första rättsförhandlingarna påstås de ha erkänt brottet.

– Domaren läste ur förhörsprotokollen som vi hade tvingats skriva under, och där stod det att Daniel och jag hade berättat om hur vi hade stormat in med kalasjnikovs och fritagit barn. Det var helt sjukt, säger Pelle.

I fängelset var det en kamp för att få mat - sex år efter gripandet möts Daniel Bakke och Pelle Helgesson i frihet över en måltid. Foto: Roger Turesson

Detta skulle dessutom skett den 4 oktober, när Daniel Bakke bevisligen befann sig på Filippinerna med sin hustru.

Svenskarna tror knappt sina öron. Det där kan väl åklagaren aldrig få igenom.

Till en början ser det inte heller ut så. Efter en månad i fängelse friar förundersökningsdomaren Pelle och Daniel från alla anklagelser.

Men riksåklagaren överklagar fallet redan samma dag, och några månader senare beslutar en appellationsdomstol att fallet ska utredas av förundersökningsdomaren på nytt.

Tiden segar sig fram. Vintern blir till sommar. Det är 45 grader varmt i cellen och lössen i sängarna festar på deras kroppar varje natt. Pelle har tappat 14 kilo i vikt och slutat duscha.

– Det enda jag kunde bestämma över där inne var min egen kropp. Så när vakterna sa åt mig att duscha lät jag bli. De blev skitförbannade på mig, men vad kunde de göra?

De flyttas runt på anstalten. Cellerna rymmer mellan 20 och 50 personer, men är alltid överfulla. Ibland till den grad att fångar får sova direkt på golvet.

Poliserna hävdar att de letar efter saker, men i huvudsak handlar om trakasserier

Maten är fortsatt usel. De flesta tunisiska fångar får extra mat av sina anhöriga, men svenskarna går oftast hungriga. Vissa dagar lyckas de byta till sig lite av deras mat i utbyte mot cigaretter, och varannan månad kommer kanslisten på svenska konsulatet i Tunis med mat åt dem, bekostad av deras anhöriga. Vakterna genomsöker allt. En grillad kyckling plockas isär i småbitar innan Pelle och Daniel får ta del av den. Det är oaptitligt, men de är hungriga och äter.

– Poliserna hävdar att de letar efter saker, men i huvudsak handlar om trakasserier. De vill jävlas med oss, helt enkelt, säger Pelle.

Kanslisten har även med sig mediciner, tidningar, böcker och godis. Vakterna stoppar en del i sina egna fickor och pekar ut annat som förbjudet. Vad som anses vara förbjudet varierar från gång till gång. Vid ett av besöken beslagtas fotografier på de båda svenskarnas respektive.

”Poliserna var otrevliga och ville alltid djävlas. De var aldrig fysiska mot mig och Daniel, men jag har sett när de slår andra fångar.” Foto: Roger Turesson

”Att ha ett foto på sin fru kunde ställa till det för dem i cellen blev svaret när jag frågade varför”, skriver kanslisten i ett mejl till UD.

Fotona på Pelles tre barn släpps däremot igenom. Pelle blir glad och rörd när han får dem i sin hand.

En liten stund.

Sedan kommer smärtan. Insikten om att han inte kan finnas där för dem, ta hand om dem och skydda dem.

Han lägger undan bilderna och tittar aldrig på dem igen.

– Jag var tvungen att försöka stänga av, att hålla dem ifrån mig. Känslomässigt hade jag inte klarat det annars.

Men det är svårt. Han tänker på familjen hela tiden, och på sin mamma. Han har fått oroande information om att hon har börjat utveckla demens.

Jag kan inte sitta inlåst här längre, tänker han. Jag måste hem till henne.

Jag hörde om en kille som bröt benet under en sådan där transport

Och plötsligt ser det ljust ut igen. Svenskarnas nya advokat har fått höra att förundersökningsdomaren väntas fria dem på nytt.

– Så vi kan alltså börja packa? frågar Daniel.

– Det kan ni göra, svarar advokaten.

Hon har rätt. De frias för andra gången.

Men det hjälper inte. Chefsåklagaren väcker åtal mot svenskarna ändå.

Nu inleds en förvirrad tid av uppskjutna och inställda förhandlingar. Någon gång fattas en tolk, en annan gång ett vittne. Vid ett tillfälle transporteras Pelle och Daniel till rätten, men utan att deras fall ropas upp på hela dagen. En annan gång är de kallade av rätten, men blir aldrig hämtade i sin cell.

”Logistikproblem”, blir Tunisiens svar när den svenske ambassadören Jan Thesleff frågar vad som hänt.

”Det enda jag kunde ­bestämma över där inne var min egen kropp. Så när vakterna sa åt mig att duscha lät jag bli. De blev ­skitförbannade på mig, men vad ­kunde de göra?” Foto: Roger Turesson

Frustrationen över att allt drar ut på tiden blandas med lättnad varje gång de slipper åka till domstolen.

– De där resorna var bland det värsta jag var med om under tiden i fängelset, berättar Daniel. De pressade in oss och ett tjugotal andra personer ståendes i en skåpbil, och sedan körde de som rallyförare genom stan, tog kurvorna i hög fart och tvärnitade och höll på. Resorna tog nästan en timme. Det var varmt och mörkt där inne och folk blev åksjuka och började kräkas. Jag hörde om en kille som bröt benet under en sådan där transport.

Det blir höst och vinter igen, och svenskarna har nu suttit häktade längre än de 14 månader som lagen tillåter. Advokaten kräver att hans klienter därför genast ska släppas fria, men domaren svarar att lagen inte ska tolkas så bokstavligt.

– Några dagar hit eller hit spelar inte så stor roll.

Vi får sex års fängelse för en taxiresa på två timmar

Tre dagar senare, den 23 januari 2014, faller domarna.

Och de faller hårt.

För uppdrag ett döms Pelle till sex års fängelse för väpnad kidnappning.

För uppdrag två döms både Daniel och Pelle till sex års fängelse för försök till väpnad kidnappning – men inte av den norska kvinnans dotter. Det fallet har hänskjutits till en annan domstol och ska avgöras senare.

Det barn de anses ha försökt kidnappa är i stället den amerikanska flickan. De har haft bilder på henne i sina mobiltelefoner, och det anses räcka som bevis för att de ”verkat för att kidnappa henne … under användning av vapen”.

– Vi får sex års fängelse för en taxiresa på två timmar, säger Pelle.

Även den holländska kvinnan döms till sex års fängelse, på samma grunder. Detta trots att hon redan var på väg hem till Italien när Pelle och Daniel inledde sitt livs mest förödande taxiresa. Eftersom holländskan ”befinner sig på flykt”, som domstolen skriver, kan hon dock inte straffas för sina brott.

Pelle Helgesson på Arlanda vid återkomsten till Sverige. Foto: Privat

I samtliga domar finns även två andra brott inbakade. Svenskarna och holländskan ska på tunisisk mark ha ”organiserat och anslutit sig till en liga med syfte att begå övergrepp mot person.” Det norska företaget ABP World Group beskrivs omväxlande som ”en kriminell organisation” och ”en terroristgruppering”.

I den skrivna domen, som Pelle och Daniel aldrig får möjlighet att läsa, presenteras inga som helst bevis för påståendet att svenskarna ska ha varit beväpnade i Tunisien. Men den italienska polisens tips om ”den beväpnade kriminella ligan” väger tungt, och under rättegången hänvisar åklagaren återkommande till de bilder som hittats i Pelles dator, där han står på ett fartygsdäck med militärkläder och automatkarbin i hand. Att bilderna är tagna i ett helt annat sammanhang, när Pelle arbetade som säkerhetsoperatör för Navigare Security, lämnas utan hänsyn.

Tolv års fängelse för Pelle. Sex för Daniel.

Och det kan bli mer när fallet med den andra norska kvinnan tas upp i rätten.

De dömdes på grund av foton i deras telefoner där de står med militäruniform och vapen i hand

Tillbaka på fängelset skriver svenskarna ett brev till departementssekreteraren på UD:s enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden. Vakterna tillåter inga brev på svenska, så de formulerar sig på engelska.

”Hope that you are fine. We are not. This is unbelievable.

We will appeal ASAP cause this is not relevant at all, and makes no sense.”

Det är inte bara de dömda som har invändningar mot rättsprocessen. En polisman som vid denna tid arbetade med juridiska och sociala frågor gentemot de intagna på Mornaguia, anser att svenskarna felbehandlades av både polis och domstol.

– De dömdes på grund av foton i deras telefoner där de står med militäruniform och vapen i hand. Det använde domaren som det huvudsakliga beviset mot dem. Jag tog upp det med domaren vid ett flertal tillfällen, men varje gång svarade han att svenskarna själva hade undertecknat förhörsprotokollet med sina erkännanden. Jag sa att förhörsprotokollen var på arabiska och att svenskarna skrev under dem utan närvaro av en tolk, men det hjälpte inte.

Pelle Helgesson under ett av sina uppdrag som säkerhets­operatör till sjöss. Här på utkik i den pirathärjade Adenviken utmed norra Somalia.

Två källor med god insyn i ärendet uppger även att flera personer på åklagarsidan hade kopplingar till en av de tunisiska fäder som förde talan mot de båda svenskarna.

Pelle och Daniel ser det som självklart att UD kommer att protestera högljutt mot domen. Men inget händer. Ingen minister uttalar sig. Inga krav ställs på en oberoende genomlysning av fallet.

Känslan de haft från dag ett, att UD inte använder de påtryckningsmedel som står till buds, blir under de kommande månaderna överväldigande.

– Vi blev justitiemördade, och UD lät det ske. Jag anser att UD sanktionerade övergreppen med sin tystnad, säger Pelle.

Även de anhöriga vädjar till UD och Sveriges regering om att göra något. Det har de gjort ända sedan Pelle och Daniel åkte fast. Men tonen blir allt mer desperat.

I ett brev till Carl Bildt, då utrikesminister, skriver Pelles sambo:

”Jag ber dig, var så snäll och hjälp Pelle hem. /…/ Pelle är pappa till tre små barn, 2 år, 3,5 år och 5,5 år. /…/ Hur kan ni låta Tunisien behandla två svenska medborgare på det viset. Du har varit medveten om detta hela tiden, men inte gjort något för att hjälpa dem. Gör det nu. Hjälp Pelle så han får se sina barn igen, det är hans högsta önskan. Det är det som håller honom uppe där inne.”

Flera anhöriga hänvisar till fallet med de så kallade Etiopiensvenskarna Martin Schibbye och Johan Persson, och efterlyser samma slags engagemang från Carl Bildt denna gång.

Något svar får utrikesministern får de aldrig. Bara följande rader från UD:

”Svenska utrikesdepartementet kan inte styra eller på annat sätt påverka ett annat lands rättsprocess. Vi kan bara bevaka och se till att frihetsberövade personer blir korrekt behandlade och att de får tillgång till sina lagstadgade rättigheter.”

Formellt sett är det sant. Men just fallet Schibbye/Persson visar att UD i praktiken har stora möjligheter att ingripa när frihetsberövade svenska medborgare behandlas felaktigt av en annan stat – när UD anser det befogat att göra så.

Johan Persson och Martin Schibbye landade på Arlanda den 14 september 2012. Foto: Anna-Lena Mattsson

Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson släpptes fria från Kalityfängelset i Etiopien bara två månader innan Pelle Helgesson och Daniel Bakke greps i Tunisien. De hade dömts till elva års fängelse för terroristbrott och för att ha tagit sig in i landet illegalt, men kunde tack vare ett omfattande lobbyarbete från UD lämna fängelset efter bara ett år och tre månader.

Redan vid första besöket på anstalten hade ambassadören Jens Odlander sagt till de fängslade journalisterna:

– Vår enda uppgift, vårt enda mål är att få ut er ur Etiopien så snabbt som möjligt.

Under året som följde lade han nästan all sin tid på att lösa den uppgiften. I sin bok ”Tyst diplomati” skriver han senare hur ambassaden förvandlades till en advokatbyrå, och om rädslan för att provocera etiopierna ”ifall det kommer ut att ambassaden agerar i rättsprocessen.”

Både statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt engagerade sig personligen i fallet och gjorde stora ansträngningar för att få till stånd enskilda samtal med Etiopiens premiärminister och andra nyckelpersoner. Etiopien hotades också med allvarliga konsekvenser om inte situationen för svenskarna snart fick en lösning.

”Vi skulle ju annars få en allvarlig och långsiktig belastning av våra relationer”, skrev Carl Bildt på sin blogg Alla dessa dagar i december 2011.

Jag tror helt enkelt inte att UD och regeringen vågade bråka om två fängslade svenskar i det läget

Ur ett utrikespolitiskt perspektiv är det förstås skillnad på en journalist som illegalt tar sig in i ett land för att rapportera om övergrepp i ett konfliktområde och en säkerhetsoperatör som mot betalning försöker hjälpa en förälder att smuggla ut ett barn i strid med det andra landets lagar.

Men det finns även likheter. I båda fallen handlar det om svenska medborgare som har försökt göra det de anser vara det moraliskt rätta, och som utsätts för omfattande juridiska övergrepp av en främmande stat.

Nu ska det inte påstås att UD ignorerade Helgesson/Bakke, för så var inte fallet. Särskilt under Pelles och Daniels första år i fångenskap pågick en intensiv aktivitet både i Stockholm och på konsulatet i Tunis. Den Stockholmsbaserade Tunisienambassadören Jan Thesleff besökte svenskarna tre gånger, närvarade i rättssalen när domen avkunnades och tog vid åtminstone ett tillfälle upp fallet med företrädare för Tunisiens utrikesdepartement.

Men mycket av arbetet skedde på lägre tjänstemannanivå, och UD:s insatser fick aldrig den tyngd och det tydliga fokus de hade i fallet med Etiopiensvenskarna.

I dag är Pelle Helges­son fri. ”Jag vill verkligen tacka kyrkan och den svenska allmänheten som under de långa åren i fångenskap har hjälpt mig med pengar till mediciner, mat och arvoden till advokater. Utan den hjälpen hade jag inte stått här i dag”, säger han. Foto: Roger Turesson

Pelles egen teori är att frågan blev alltför känslig i en tid då Sverige just hade påbörjat processen med att återöppna Sveriges ambassad i Tunisien efter fjorton års stängning.

– Jag tror helt enkelt inte att UD och regeringen vågade bråka om två fängslade svenskar i det läget, säger Pelle.

Men det är rena spekulationer. Svaren får vi inte veta. De som kan redogöra för UD:s taktik och ställningstagande under dessa år vill inte medverka i det här reportaget.

– Det är väldigt länge sedan, och jag ser det som lite av en principfråga att inte uttala mig om enskilda personer i konsulära fall, säger Jan Thesleff.

Carl Bildt besvarar inte DN:s förfrågningar om intervjuer, och Margot Wallström, som övertog utrikesministerposten efter valet 2014, väljer att inte svara på någon av de detaljerade frågor hon får via mejl. I stället skickar UD:s presstjänst ett skriftligt svar:

”Sveriges ambassad i Tunis har givit männen (Helgesson och Bakke) konsulärt stöd. Det betyder att de fått besök i fängelset, att vi följt de rättsliga processerna och att vi stått i kontakt med lokala myndigheter. Vi har vid ett flertal tillfällen tagit upp ärendet med tunisiska företrädare, även på hög nivå.

Sverige ingriper inte i rättsprocesser i andra länder, lika lite i detta som i andra ärenden. I enskilda ärenden arbetar vi alltid utifrån det konsulära uppdraget, oavsett vilken offentlig uppmärksamhet ärendet får.”

● ● ●

Åren i fängelset går och rättsprocesserna segar sig fram.

Pelle och Daniel döms till ytterligare ett års fängelse när fallet med den norska flickan i uppdrag två äntligen tas upp i rätten. Några månader senare får de två års strafflindring när hovrätten sänker straffen till fyra år i fallet med den amerikanska flickan.

Hemma i Sverige blir Pelles mamma allt sämre. Själv lider Pelle av rubbningar i hjärtrytmen och ständiga smärtor på grund av artros i ena axeln. Han söker nåd av hälsoskäl, men blir friskförklarad av en läkare som aldrig undersökt honom.

Under Pelle Helgessons tid i fångenskap blev hans mamma dement och hon minns inte att han har ­suttit i fängelse. Sedan frigivningen hälsar han på henne flera gånger i veckan. Foto: Privat

Relationen med sambon håller inte längre för påfrestningarna av ett distansförhållande bakom galler, och så småningom förlorar Pelle även sin enda riktiga vän på Mornaguia. I november 2016, efter fyra år i fängelse, benådas Daniel Bakke av Tunisiens regering och får resa hem till Sverige.

Ensamheten i fängelsets trängsel blir omtumlande, och den förstärks av att besöken från den nyöppnade svenska ambassaden glesas ut till var tredje månad.

– Det var tungt ett tag, men på något sätt gjorde den där ensamheten att jag tog mig i kragen. Jag kom igång med träningen igen, gjorde armhävningar varje dag, och blev mer kreativ. Jag började teckna och måla, och jag skrev mycket. Till och med några dikter.

En del av teckningarna ställs senare ut i Örebro, som en del i den ständigt pågående insamlingen av pengar för att hålla både Pelle och rättsprocessen vid liv.

– Bara under de år jag var involverad samlade vi in över 350.000 kronor, och det var ändå knappt så att det räckte, berättar örebroaren Liane Wiberg, som ledde stödgruppens arbete från 2016 och framåt.

Hela tiden försöker de hitta ljusglimtar. Hela tiden blir de besvikna. Och allt, precis allt, drar ut på tiden.

Den 3 juni 2016 påbörjar Justitiedepartementet en process för att försöka få Pelle överförd till en svensk anstalt. Den 22 november 2017, ett och ett halvt år senare, skriver en handläggare till Pelle och ber om kompletterande detaljer.

– För att processen skulle kunna rulla i gång var jag tvungen att skriva under på att jag inte hade några invändningar mot domen eller rättsprocessen. Det gjorde jag, men det ledde ändå inte till någonting. I stället blev jag helt låst och fick acceptera de juridiska övergreppen. Det kändes som utpressning, säger Pelle.

De satt i fängelse tillsammans – och den 6 juni 2019 möttes de för första gången igen. Daniel Bakke, till höger, frigavs för två år sedan. Pelle Helgesson benådades den 20 mars i år, på Tunisiens självständighetsdag. Daniel Bakke: "Fan, vad du ser pigg och rask ut!" Pelle Helgesson: "Ja, jag har lite muskler kvar …" Foto: Roger Turesson

Tunisien accepterar så småningom överföringen, men i Sverige tar det stopp. Det svenska regelverket kräver att brotten måste vara kompatibla med brott i svensk lagstiftning, och i Pelles fall saknar två av brotten motsvarighet i svensk lag. Justitiedepartementet skriver därför till Tunisien och föreslår att endast ett av brotten, kidnappning av barn (vilket i svensk lag motsvaras av egenmäktighet med barn) ska tas i beaktande vid överföringen.

– Den frågan fick vi aldrig något svar på, säger Sara Friedman, jurist och handläggare på BIRS, Justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete.

● ● ●

Den 20 mars i år, på Tunisiens självständighetsdag, benådas till slut även Pelle Helgesson. Då har han blivit 59 år gammal och suttit sex och ett halvt år i tunisiskt fängelse.

Det första han gör efter hemkomsten är att besöka sin gamla mamma på ett äldreboende i Örebro. På grund av demensen minns hon inte längre att hennes yngste son har suttit i fängelse, men när hon får se honom skiner hon upp och ger honom en lång kram.

– Det kändes väldigt skönt, säger han.

Mitt eget första möte med Pelle äger rum fyra dagar efter hemkomsten. Han ser förvånansvärt fräsch ut. Är nyduschad för första gången på länge och verkar lugn och avspänd.

– Jag var varit förbannad i sex och ett halvt år. Nu vill jag inte vara det längre. Nu vill jag ta hand om min mamma, och återknyta kontakten med mina barn.

Pelle Helgesson vill släppa det som hände i Tunisien – och istället ta hand om sin mamma och sina barn. Foto: Roger Turesson

Under våren bosätter han sig i ett hus utanför Örebro och köper en begagnad bil så att han enkelt kan pendla till barnen i Norge.

Inför återföreningen är han nervös. Hur kommer han att reagera när han äntligen ser sina barn igen? Och hur kommer de själva att reagera på att träffa honom efter så lång tid?

Men det första mötet blir bättre och mer avslappnat än han vågat hoppas på.

– Min dotter som inte ens kom ihåg mig satte sig i mitt knä med en gång. Och det kändes jättebra med pojkarna också, säger han.

Förra gången Pelle tillbringade en sommar med sina barn hade minstingen just lärt sig att gå. Nu har hon sitt andra sommarlov från skolan.

– Det är en oersättlig tid som jag aldrig får tillbaka, säger Pelle. Allt jag kan göra nu är att se till att framtiden blir så bra som möjligt.