Amina Manzoor: ”Det finns många problem med insamlingarna”

För några år sedan började insamlingar för experimentella eller dyra medicinska behandlingar spridas i sociala medier. Ofta, men inte alltid, handlar det om ett barn med en dödlig cancerdiagnos. Förtvivlade familjer sätter sitt hopp till en experimentell behandling utomlands – men behöver pengar. Insamlingen blir viral och snabbt samlas miljonbelopp in.

Det låter som en genomgod berättelse om hur vi tar hand om varandra. Men det finns många baksidor med dessa insamlingar.

I USA har den här typen av insamlingar varit en verklighet under flera år. Landet har inte allmän sjukvård och personer med vanliga kroniska sjukdomar kan ha svårt att betala livsviktiga mediciner. Där kan sådana här insamlingar betyda mycket.

Men på grund av möjligheten att snabbt och skattefritt samla in stora mängder pengar har det också lett till bedrägerier. Det finns flera fall då pengar har använts till annat än avsett.

Ett än större problem är att dessa insamlingar göder kvacksalveri. En stor del av pengarna går nämligen till oprövad vård, och det saknas bevis för att behandlingarna fungerar.

Jag klandrar inte familjerna eller patienterna. De har fått fruktansvärda besked, är desperata och greppar efter varje halmstrå. Det är fullt förståeligt.

Men de kan lätt utnyttjas. Familjerna söker sig inte sällan till Tyskland eller Mexiko, länder med mer alternativmedicin och friare regelverk. Genom insamlingarna har klinikerna fått en allt större kundkrets.

Klinikerna hemlighåller detaljerna i behandlingarna, vilket gör att ingen annan kan granska dem. Dessutom publicerar klinikerna ingen överlevnadsstatistik, utan använder sig av patienter som ambassadörer. Men man berättar inte om patienterna som har avlidit.

Det är inte ovanligt att det kostar flera hundra tusen kronor för en behandlingsomgång.

Det sätter stor press på patienterna och deras familjer. En del säljer sina hus eller tar lån. Andra försöker samla in pengar med hjälp av kampanjer i sociala medier. Somliga är mycket framgångsrika och lyckas samla in de pengar som behövs för behandlingen. Andra lyckas inte alls, hur mycket de än försöker. Unga kvinnor och barn tenderar att dra in mer pengar än äldre personer. Vill vi ha lika vård för alla eller en godtycklig popularitetstävling?

Enligt BBC drar den här typen av insamlingar i Storbritannien in omkring nästan 250 miljoner kronor per år. Hur mycket det handlar om i Sverige är osäkert. Men flera har dragit in miljontals kronor. Bland annat till en hårt kritiserad behandling i Mexiko. Kampanjerna (och i förlängningen klinikerna) får ofta draghjälp av media, som gärna skriver om familjerna men sällan frågar om bevis för att behandlingarna har effekt. Det är inte heller lika vanligt att media följer upp med artiklar om patienterna avlider eller blir sjukare. På så sätt förmedlas en skev bild av den experimentella vårdens betydelse, vilket kan bidra till att fler patienter och familjer söker sig dit.

Med det sagt så behöver inte alla insamlingar vara dåliga och alla är förstås fria att skänka pengar till vad de vill. Men hur hårt det än kan låta finns det oftast goda skäl till att de oprövade behandlingarna inte ges i Sverige – vi vet inte om de fungerar. En insamling för inte kunskapsläget framåt, utan fyller i stället kvacksalvarnas fickor.