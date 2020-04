Anders Tegnell rekommenderar inte privatklinikers antikroppstester

81 nya dödsfall i covid-19 registrerades i Sverige det senaste dygnet, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Totalt 2.355 personer har därmed hittills avlidit i covid-19 i Sverige. 1.388 personer har behövt intensivvård och totalt 19.621 fall av covid-19 har bekräftats i Sverige.

– Det är fortsatt högt tryck på intensivvården. Andelen nyinlagda på iva minskar i Stockholm. I andra delar av landet fylls det nu på mer, till exempel i Västra Götaland, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, under tisdagens presskonferens med Sveriges myndigheter.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell och Johanna Sandwall från Socialstyrelsen. Foto: Jessica Gow/TT

Region Stockholm är fortfarande den region med störst andel fall i Sverige men har en flack kurva. Region Jämtland Härjedalen har en ryckig kurva men med en uppgång från väldigt låga nivåer. I Norrbotten har man inte upplevt samma uppgång, utan man har legat på en flack kurva utan så många fall. Blekinge har haft ganska många fall förra veckan, men i övrigt ganska få fall.

– Detta visar tydligt på de regionala skillnaderna i hur sjukdomen slår, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell säger att man ser en viss avtrappning i dödsfallen, även om det fortfarande finns en stor eftersläpning i rapporteringen.

– Det är förstås hemskt med alla de som dör i sjukdomen, och de ska inte förminskas till siffror. Men här ser det ut som en avtrappning av antalet fall, och även fallen på äldreboenden verkar minska något.

På en fråga från DN om de antikroppstester som flera privata kliniker i Sverige tillhandahåller mot betalning säger Anders Tegnell att det i dag inte finns några sådana man rekommenderar.

– De flesta tester faller på validering. Var ligger gränsen för när testet visar att man haft sjukdomen? Många av testerna är ganska bra på att hitta dem som verkligen haft sjukdomen. Men de missar väldigt många. Vi vet alldeles för lite för att säga på individnivå vad det betyder för immunitet.

Det fanns under tisdagen 1.085 tillgängliga iva-platser i Sverige, berättar Johanna Sandwall från Socialstyrelsen. Just nu vårdas 13 färre patienter än under gårdagen, 544 personer. Det finns en tillgänglig kapacitet på 30 procent på iva i landet, men belastningen är fortsatt ojämn på var tillgängligheten finns. Det varierar från 0 till 60 procent för den icke-belagda iva-kapaciteten.

– Vad gäller skyddsutrustning är det en måttlig och kritisk påverkan, säger Johanna Sandwall.

Frida Nobel, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen berättade om det kunskapsstöd man tagit fram kring hur man ska hantera människor med demens som får covid-19. Bland annat handlar det om hur man ska hantera de beteendemässiga och psykiska symtom som demenssjukdomar kan leda till. Det kan till exempel röra sig om patienter som blir argsinta.

– Detta skapar en komplex situation för personalen när dessa situationer uppstår. Förändrade omständigheter kan trigga de här nya beteendeförändringarna. Det är en situation där det är svårare att hålla kontakt med anhöriga även om det finns många initiativ kring kommunikation digitalt. Arbetet ska utgå från varje individ och den situation de befinner sig i. Det finns goda exempel från verksamheter, och i kunskapsstödet finns tips kring hur man kan göra, säger Frida Nobel.