Anders Tegnell: Vi har fortfarande en flack kurva

92 dödsfall, 209 patienter som hittills fått intensivvård och sammanlagt 3.046 personer som konstaterats smittade av det nya coronaviruset. De siffrorna presenterade Folkhälsomyndigheten på fredagen när myndigheten beskrev läget kring spridningen av covid-19 i Sverige.

Anders Tegnell har i flera veckors tid betonat att det primära målet är att bromsa smittspridningen för att förhindra att vårdbehovet inte överstiger sjukvårdens maximala kapacitet. Han poängterar att trycket på sjukvården i Stockholm växer och att spridningen har ökat, men menar inte att den branta uppgången har startat.

– Jag tycker man måste titta tillbaka ett par veckor, och vi har en ganska flack uppgång som inte alls ser ut som i Italien eller Spanien. Det inger visst hopp om att vi, åtminstone ett tag till, kan fortsätta på den vägen. Då får sjukvården chans att hänga med, samtidigt som samhället blir ännu bättre förberett på vad som kan komma, även i andra delar av landet, säger Anders Tegnell.

Det går således inte heller att avgöra huruvida Sverige har nått ”dag noll”, menar han. Så benämns i bland den dagen då kurvan börjat stiga, och stramare åtgärder kan komma att krävas.

– ”Dag noll” går att se först i backspegeln. Om den flacka kurvan fortsätter kommer det även då vara ganska svårt att säga exakt vilken dag det blir. Det kanske blir ”vecka noll” i stället. Vi är fortfarande i den långsamma fasen.

Desto mer oroande på global nivå är utvecklingen i USA, menar Tegnell. På torsdagen stod det klart att landet har flest antal bekräftade sjukdomsfall.

– Uppenbarligen har man haft en epidemi under en lång tid som man inte har sett. Under lång tid testade man inte speciellt många personer. Det finns en klar risk att man där missat en hel del möjligheter i början att begränsa det här och nu kommer gå in i en situation som tyvärr mer kommer likna Italien och Spanien än utvecklingen i många andra länder.

På flera håll i världen diskuteras möjligheten till så kallade antikroppstester, något som ska kunna användas för att avgöra hur pass utbredd immuniteten mot sjukdomen är. Enligt Anders Tegnell ska man i Sverige inom kort kunna inleda den här typen av provtagning.

– Den typen av undersökningar ligger inte jättelångt borta. Ett par, tre veckor om allt går som det ska. Det kommer inte att ske på individnivå. Det är en bit bort, eftersom det kräver mycket mer kapacitet. Men vi ska kunna börja studera hur stor del av befolkningen som är immun, säger Tegnell och fortsätter:

– Vi kommer att titta på populationen, exempelvis för att försöka förstå hur stor del av Stockholms befolkning som hittills har haft den här sjukdomen. Det kommer vara jätteviktigt när vi har en diskussion om vilka åtgärder vi ska vidta här i Stockholm i fortsättningen.

Effekter av de nya åtgärder som regeringen beslutade om på fredagen – en begränsning på 50 personer för allmänna sammankomster – kan man enligt Anders Tegnell möjligtvis komma att se om några veckor. Folkhälsomyndigheten har begärt åtgärden med förhoppningen att det ska kunna bromsa spridningen.

– 500 personer är ganska många och det kan mycket väl minskas utan att det får särskilt mycket negativa effekter. Det har också potential att trycka ned spridningen något. Men de viktigaste sakerna är fortfarande att stanna hemma om man är sjuk, och skydda våra gamla.