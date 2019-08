Anlagda bilbränder minskar för andra året i rad: ”En ganska tydlig nedåtgående kurva”

I början av 2010-talet låg antalet anlagda bilbränder någonstans mellan 1.000-1.200 per år. Men under 2015 skedde en ganska kraftigt ökning som fortsatte även året därpå. Under 2016 fick räddningstjänsten rycka ut totalt 1.641 gånger till en bilbrand man misstänkte vara anlagd, vilket var det högsta antalet någonsin.

Men nu ser det ut att vända. Statistik som MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, sammanställer varje år visar att de anlagda bilbränderna minskade både under 2017 och 2018. I fjol landade utryckningarna på 1.259 stycken. Jämför man halvårsvis har utvecklingen fortsatt även under 2019.

– Det är inte en jättestor förändring men det är ändå en ganska tydlig nedåtgående kurva, säger Lars Öjelind, kommissarie på Noa.

Orsakerna till den positiva utvecklingen är flera. Öjelind nämner den relativt nya bilmålvaktslagen som en förklaring. Syftet med lagen var att täppa till luckan som tidigare gjorde det möjligt att strunta i parkeringsböter, trafikföreskrifter och skatter genom att använda en bilmålvakt. Lagen möjliggjorde för polisen att lättare beslagta och forsla bort sådana fordon.

– Det har gett effekt genom att vi får bort de bilarna som kan locka, det vill säga skrotbilar och målvaktsbilar som kanske bränns upp för att dölja ett annat brott. Det är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Utvecklingen kan också kopplas till att det blivit lugnare i utsatta områden de senaste åren menar Öjelind.

– Den sociala oron som vi haft tidigare har vi inte sett på samma sätt i år och förra året. Sen har det varit några händelser där man velat locka polis och räddningstjänst till en plats i något sorts bakhåll. Där har det funnits en planering bakom för att man kanske vill gömma något annat eller hämnas. Men om det är kopplat till social oro eller om det är en del i kriminell verksamhet, det är svårare att säga.

De platser som är särskilt drabbade av de anlagda bilbränderna är de tre storstadsregionerna. Ulrika Lindmark är chef för den operativa avdelningen på räddningstjänsten Syd där Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv och Kävlinge ingår.

– Vi ser att det är något lägre totalt vilket är positivt, även om vi under juni och juli haft något fler än vi brukar de månaderna. Vi drar egentligen inga slutsatser men bilbränderna är ju en form av skadegörelse som ger en känsla för hur gott klimatet är i staden, säger hon.

Även i Stockholm har man märkt av en minskning men liksom de andra stora brandförsvaren har man inte gjort någon analys kring varför.

– Det är polisens arbete att utreda men det vi gör är att jobba förebyggande på så många sätt som möjligt med olika informationsinsatser, framför allt mot ungdomar. Alla anlagda bränder drar ju resurser som vi kunnat använda till annat, det vill vi att alla ska vara medvetna om, säger Björn Westerdahl, kommunikatör vid Storstockholms brandförsvar.

Lars Öjelind på Noa säger att anlagda bilbränder är mest förekommande under sommaren, med en topp vid skolavslutning och skolstart.

– Så har det traditionellt varit men det var inte lika påfallande i år vid skolavslutningen. Vi tror mer att det är kopplat till vädret, när folk är ute. Känslan är att det inte är kopplat till den sociala oron om man tänker sig att det är ungdomar som inte har någonting att göra, utan det är ofta andra skäl bakom.

Hur svårt är det att lagföra personer för att ha anlagt en bilbrand?

– Det är svårt, alla bevis brinner ju upp. Uppklaringsprocenten för sådana här brott är inte lysande. Har man tur kommer man på dem på bar gärning men det händer sällan. Det sker också oftast på nattetid och sällan finns det vittnen.

Ett annat problem när det gäller anlagda bilbränder och bränder överlag är förekomsten av personer som inspireras och lockas till att bränna någonting själva.

– Ja vi har copycat-effekten, det är ganska vanligt vid just bränder. Att börjar det brinna på ett ställe kan det ofta börja brinna på andra ställen.

