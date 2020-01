Anmälningar om sextrakasserier i skolan toppade under metoo

Metooupproret, som startade för drygt två år sedan med sexbrottsanklagelserna mot den amerikanske filmproducenten Harvey Weinstein, förde upp sexuella övergrepp och trakasserier på agendan på ett aldrig tidigare skådat sätt. Enligt en studie vid Yale-universitetet i USA ökade antalet polisanmälda sexualbrott med 14 procent de första tre månaderna i OECD-länder som hade en stark metoorörelse. Effekten avtog något över tid, men fortsatte att ha en stark påverkan 15 månader efter att rörelsen inletts.

Upproret verkar ha haft en liknande inverkan på antalet anmälningar om sexuella trakasserier inom den svenska skolan.

Våldtäktsanklagade Harvey Weinstein anländer till rätten i New York den 13 januari. Foto: Mark Lennihan/AP

Under 2018 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in 157 anmälningar – det högsta antalet sedan myndigheten bildades. Förra året sjönk antalet tillbaka till 121 anmälningar, enligt preliminära siffror, men de var ändå dubbelt så många som för fem år sedan.

Anmälningarna omfattar allt från förskola till universitet, särskola och komvux.

Clas Lundstedt, pressansvarig på DO, säger att en stor del av de senaste årens ökning beror på ändrade rutiner. Sedan 2015 skickar Skolinspektionen över fler anmälningar till myndigheten i stället för att utreda dem på egen hand. Han bedömer också att ökningen har att göra med uppmärksamheten kring metooupproret.

– Vi såg överlag en ökning av anmälningar om sexuella trakasserier efter metoo, säger han.

Att antalet anmälningar förra året minskade kan bero på att uppmärksamheten kring metoo nu har börjat klinga av, menar han.

Den 14 januari 2019 anordnades flera fackeltåg runt om i landet till stöd för metoo. Här på Norrmalmstorg i Stockholm. Foto: Lisa Mattisson

DO har inga färska siffror, men säger att de flesta anmälningarna i alla fall tidigare har riktats mot grundskolor. De handlar om allt från elever som utsätts för sexistisk jargong till att de blir tafsade på eller hängs ut på sociala medier – både lärare och andra elever pekas ut som förövare. Anmälare upplever att skolan inte tar händelserna på allvar eller agerar för långsamt.

Här är tre uppmärksammade fall:

• I november 2017 anmäldes Dragonskolan i Umeå, där tjejer på teknikprogrammet vittnat om kränkningar, trakasserier och psykisk terror. Rädslan för att bli tafsad på i korridorerna uppges ha varit vardagsmat samtidigt som killar ska ha fällt kommentarer som att ”kvinnor måste acceptera att de blir våldtagna av män”. När tjejerna protesterade kallades de för ”feminazis” (en kombination av orden feminist och nazist). Manliga lärare uppges ha eldat på killarna och skämtat om saker som att ha satt ”sin kvinna på plats” under helgen.

DO konstaterade senare att skolan fullgjort sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder, men påpekade att det saknades riktlinjer för att förhindra sexuella trakasserier.

• I januari 2018 anmäldes Franska skolan i Stockholm av en elev som berättade att pojkar tävlade om att utföra sexuella handlingar med flickor. Pojkarna fick poäng för olika saker och lade ut ”bildbevis” på Instagram.

– Det förstörde jättemycket, har en elev som blev uthängd på kontot tidigare berättat för DN.

DO inledde tillsyn och kom fram till att skolan inte hade brustit i sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder, men att den inte uppfyllt kravet på att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

• I januari 2018 anmäldes en skola i Nyköping sedan en elev vittat om att killar tävlade om vem som kunde tafsa på flest tjejer. Lärare uppgavs ha bevittnat tafsandet utan att ingripa och vid ett av tillfällena ska trakasserierna ha skett i klassrummet.

”Läraren såg när detta hände men ställde sig och skrattade i stället för att säga ifrån”, berättade eleven.

DO konstaterade att skolan inte brustit i sin hantering av ärendet, men att den saknade riktlinjer som tydligt tog avstånd från sexuella trakasserier. Enligt skolan ska läraren inte ha uppfattat att eleven blev tafsad på.

Skolan sticker kraftigt ut bland de anmälningar om sexuella trakasserier som kommer in till DO. Foto: Magnus Hallgren

Internationell forskning visar att de flesta elever utsätts för sexuella trakasserier i högstadieåldern, när de är 13–15 år. Tjejer är mer utsatta än killar, menar Katja Gillander Gådin som är professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet och har forskat om sexuella trakasserier i skolan.

Samtidigt ser mönstren olika ut för könen.

Tjejer trakasseras av både tjejer och killar – samt över en längre tid. De utsätts för mer fysiska trakasserier än killar och trakasserierna är mer varierade.

– Det kan vara bilder som sprids på sociala medier, att bli kallad för könsord eller hora, att bli tafsad på eller att utnämnas till veckans lammkött, säger Katja Gillander Gådin.

Killar trakasseras i första hand av andra killar – framför allt verbalt.

– Det kan handla om att bli kallad för bög.

Det finns ett mörkertal av sexuella trakasserier eftersom alla händelser inte anmäls, menar DO. Foto: Magnus Hallgren

Varken hälso- och sjukvården, värnplikten eller arbetslivet kommer ens i närheten av antalet anmälningar om sexuella trakasserier som görs inom utbildningsområdet. Närmast hamnar arbetslivet med 47 anmälningar 2019 enligt myndighetens preliminära siffror – det är inte ens hälften så många som skolan.

Clas Lundstedt på DO har ingen förklaring till varför just skolan sticker ut så kraftigt bland de samhällsområden som myndigheten för statistik över. Samtidigt påpekar han att man inte kan dra några slutsatser om hur många som faktiskt utsätts för sexuella trakasserier baserat på anmälningar.

– Det finns många skäl till att en individ väljer att anmäla eller inte och vi vet att all diskriminering inte anmäls, säger han.

DO kan välja att inleda tillsyn i ett ärende och ber då skolan att redogöra för hur de hanterat saken. Men det är långt ifrån alla anmälningar som utreds, 2018 handlade det om 21 fall och 2019 om två – inga av dem fick rättsliga efterverkningar. Under de elva år som DO funnits har myndigheten bara drivit ett ärende om sexuella trakasserier inom skolan vidare till domstol, där rätten kan besluta om att utdöma diskrimineringsersättning till den drabbade.

Enligt Clas Lundstedt väljer myndigheten bara att gå till domstol vid särskilda skäl, till exempel om det finns en rättslig fråga som inte tidigare har prövats.

– Eller i andra ärenden där vi av någon annan anledning bedömer att det behövs en domstolsprövning.

Forskaren Katja Gillander Gådin tycker att antalet anmälningar låter väldigt lite i förhållande till hur många som sannolikt utsätts. Hon menar att de drabbade i första hand vänder sig till skolledningen – det är först när de upplever att de inte får hjälp som de gör en DO-anmälan. Därför finns ett stort mörkertal.

Det är väldigt få unga tjejer som inte har mottagit en så kallad ”dick pic” via sociala medier, enligt Katja Gillander Gådin som har forskat om sexuella trakasserier i skolan. Foto: Mickan Palmqvist

– Vi vet att det i skolmiljö förekommer väldigt mycket sexuella trakasserier, att det är mycket mer än det som anmäls. Det är väldigt få unga tjejer som inte har mottagit en så kallad ”dick pic” (en bild på ett manligt könsorgan reds. anm.) via sociala medier. I intervjuer med tjejer på högstadiet säger de att många har börjat få sådana bilder redan i elvaårsåldern. Skulle de anmäla allting så är mörkertalet gigantiskt, säger Katja Gillander Gådin.

Hon tycker också att antalet ärenden som går vidare till tillsyn låter lite.

– Jag konstaterar att det här är ett omfattande problem som man måste göra något åt. Man skulle önska att DO kunde vara mer proaktiva.

DO:s Clas Lundstedt säger att det är lite missvisande att enbart räkna antal tillsynsärenden när man talar om proaktivitet. Han menar att det är skolorna som ska stå för arbetet, men att DO stöttar dem kunskapsmässigt.

”Till exempel har vi tagit fram checklistor för vad man kan tänka på i arbetet, vi har genomfört seminarier som bland annat riktat sig till lärare och andra företrädare för skolor, och vi har genomfört informationskampanjer och filmer riktade till elever och lärare. Så DO arbetar redan proaktivt”, skriver han i ett mejl till DN.

Anmälda sextrakasserier inom skolan 2019 – 121 2018 – 157 2017 – 135 2016 –100 2015 – 60 2014 – 50 2013 – 35 2012 – 15 2011 – 25 2010 – 36 2009 – 25 Källa: Diskrimineringsombudsmannen. Myndigheten uppger att siffrorna 2009–2012 har en viss felmarginal eftersom handläggaren kan ha missat att kryssa i att anmälan handlar om sexuella trakasserier. Visa mer

Så arbetar DO När DO får in en anmälan tittar myndigheten närmare på den för att se om det finns anledning att inleda tillsyn. Om DO beslutar att göra det ställer myndigheten frågor till skolan om vad som har hänt. Merparten av tillsynen avslutas med ett tillsynsbeslut, vilket innebär att DO redogör för om det funnits överträdelser eller risk för överträdelser av Diskrimineringslagen. DO utfärdar inga sanktioner, utan det är upp till skolan att korrigera sina brister så att den följer lagen. Visa mer

