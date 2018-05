Ann-Marie Begler: Regeringen var rädd att förlora valet

När DN träffar Ann-Marie Begler har det gått precis tre veckor sedan det blev känt att hon sparkades från tjänsten som generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största myndigheter. Intervjun får en lite trevande start medan hon försöker få igång inspelningsfunktionen på sin mobiltelefon.

– Jag brukar ha en pressekreterare som gör det här. Men nu har jag ju inte det.

Det var på fredagen den 27 april som socialminister Annika Strandhäll (S) kallade till en plötsligt utannonserad pressträff och meddelade att Försäkringskassans generaldirektör skulle bytas ut. Själv hade Ann-Marie Begler då haft mindre än två dygn på sig att smälta beskedet. Hon hade fått det på onsdagskvällen under ett enskilt möte med ministern.

– Jag kan säga att jag faktiskt blev väldigt förvånad. Jag hade väldigt gärna velat slutföra det uppdrag som jag hade fått från regeringen, säger hon.

På pressträffen där beslutet offentliggjordes var Annika Strandhäll kortfattad men positiv när hon beskrev den sparkade generaldirektörens gärning.

– Det uppdrag som Ann-Marie fick för tre år sedan har hon utfört väl och hon har hanterat de utmaningar som har mött henne. Ann-Marie har målmedvetet arbetat för en rättssäkerhet i verksamheten med ordning och reda, sade ministern bland annat.

Sedan hon tillträdde hösten 2015 hade Ann-Marie Begler lyckats vända kurvan för sjuktalen, något som också var regeringens krav när hon utsågs. Men nu var det dags för Försäkringskassan att fokusera på sitt andra uppdrag: att förbättra stödet till individen och stärka samarbetet med andra. Därmed behövdes också en ny ledning, sa ministern.

Den sparkade generaldirektören följde pressträffen på internet. Själv har hon inte haft någon kontakt med ministern sedan kvällen hon fick sparken.

Samma dag som pressträffen hölls skickade hon ut en egen videohälsning till Försäkringskassans över 14.000 medarbetare, en hälsning som snart spriddes vidare via bland annat Expressen. I videon tackar hon för sig, konstaterar att det är valtider och säger att hon nu personligen får uppleva hur de politiska vindarna blåser.

Ann-Marie Begler, sparkad generaldirektör för Försäkringskassan Foto: Magnus Hallgren

I intervjun med DN säger hon att det fanns en oro från regeringens sida att den negativa uppmärksamheten kring vissa av Försäkringskassans beslut som drabbat enskilda skulle kunna få konsekvenser för valutgången.

– Det som har tagits upp med mig är att man känt en oro över de diskussioner som varit kring beslut för enskilda personer. Att de ska leda till att man likt andra regeringar kan förlora valet. Det enda jag som tjänsteman och ämbetsman kan göra då är att se till att vi gör korrekta bedömningar och förklarar besluten för den enskilde, säger hon.

Har det framgått att man varit oroad över den debatten i din kontakt med regeringskansliet ?

– Ja, det har tidigare tagits upp i möten med statssekreteraren, eftersom jag knappt har haft några möten med Annika Strandhäll. Vilket hade varit bra om jag hade haft, kan man tycka, om det nu fanns en så stark kritik.

Sedan beskedet har flera personer gått ut till Ann-Marie Beglers försvar. Personer från hennes ledningsgrupp på myndigheten och tidigare generaldirektörer har skrivit ett brev till regeringen och uppmanat den att ge henne jobbet tillbaka. Flera debattörer och politiker från både vänster och höger har gått till angrepp mot regeringens agerande. I riksdagen har Annika Strandhäll kallats till socialförsäkringsutskottet för att förklara sig, och Liberalerna har anmält ministern till konstitutionsutskottet.

– Min bedömning är att Ann-Marie Begler har fått riktlinjer från regeringen och att hon har följt de riktlinjerna. Och det har inneburit rätt kraftiga nedskärningar av den personliga assistansen. Nu när man ser konsekvenserna av det och dessutom är på väg in i en valrörelse vill man få bort den frågan och sparkar därmed generaldirektören, säger Liberalernas gruppledare Christer Nylander i en intervju med DN.

Vi har diskuterat olika utmaningar och problem, men för mig som jobbat i myndighetsledning i 25 år så har det varit väldigt normala samtal.

I takt med att frågorna och kritiken hårdnat har Annika Strandhäll i sin tur ändrat det försonande tonfallet från pressträffen. Nu säger hon att Begler varnades flera gånger, under ett års tid, för att delar av Försäkringskassans verksamhet och samarbetet med andra myndigheter inte fungerade tillräckligt bra, trots flera regeringsuppdrag som förtydligade det behovet. Ann-Marie Begler säger att hon inte känner igen den bilden.

– Vi träffades ungefär två veckor tidigare och hade ett möte där Annika Strandhäll lyfte väldigt många olika typer av kritik mot mig och myndighetens sätt att fungera. Men innan dess har jag inte haft särskilt mycket kontakt med statsrådet. Den enskilda kontakt jag hade med henne senast, förutom större möten och konferenser, var i början på 2017, säger Ann-Marie Begler, och fortsätter:

– Jag har ju främst mina samtal med statssekreteraren och det har varit väldigt bra diskussioner. Vi har diskuterat olika utmaningar och problem, men för mig som jobbat i myndighetsledning i 25 år så har det varit väldigt normala samtal. Det är något helt annat än att ställas inför frågan att få avsked.

En person som tagit ställning för henne är Sten Heckscher, tidigare ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen. Heckscher, som också är god vän till Ann-Marie Begler, skrev en debattartikel i SvD där han argumenterade för att de skäl som regeringen angett inte är tillräckliga för att sparka henne. Beslutet är ett missbruk av regeringens befogenheter, skriver han, och kan vara olagligt.

– Ja jag tycker det är väldigt bra om KU prövar detta, säger Ann-Marie Begler och fortsätter:

– Risken är att man får rädda generaldirektörer. Man har ett uppdrag som generaldirektör och ska leverera på det, men man måste också göra det med integritet. Gör man inte det så har man ett väldigt stort problem, för styrningen av en myndighet är en del av det demokratiska systemet.

Tror du själv att regeringens beslut kan ha varit olagligt?

– Det tror jag absolut att det kan vara, men om det är det får andra fastställa.

Med tanke på det starka stödet för Ann-Marie Begler och regeringens sena och vaga kritik är det möjligt att tolka debatten efter hennes avsked som att generaldirektören fram tills nu varit fri från kontroverser och ifrågasättande. Så är det inte. Bara under det gångna året har hon flera gånger fått svara på svåra frågor om Försäkringskassans verksamhet.

Efter att hon sparkades publicerade Aftonbladets ledarsida en text med rubriken ”Det är inte synd om Ann-Marie Begler”. Bland hennes kritiker finns bilden av Försäkringskassan under Begler som en myndighet som drivit på för hårt med målet att få ned sjukpenningen.

Tolkningen av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som kraftigt försvårade för personer att få personlig assistans har kritiserats, bland annat av ett av justitieråden som skrev domen. I mars kom kritik från Arbetsförmedlingen som sade att man fick ta emot människor från Försäkringskassan som var för sjuka för att söka jobb. Flera medier har rapporterat om handläggare vid Försäkringskassan som sagt att den som fattar många avslagsbeslut får högre lön.

Ann-Marie Begler tillbakavisar kategoriskt kritiken i tur och ordning. Tolkningen av domen i Högsta förvaltningsdomen är korrekt, enligt henne. Arbetsförmedlingen hade sökt extra anslag för att ta hand om just den gruppen personer. Försäkringskassans medarbetare har hög integritet och skulle aldrig fatta felaktiga beslut för att få en högre lön. De som påstod det kan ha missuppfattat styrningen, kanske på grund av missnöje med den egna lönen, menar hon.

Under intervjun återkommer Ann-Marie Begler flera gånger till frågan om rättssäkerhet i verksamheten. Antalet ärenden som överklagas ökar samtidigt som besluten, men eftersom andelen beslut som faktiskt ändras efter överklagan eller omprövning minskar i de flesta avseenden ser hon det som ett kvitto på att Försäkringskassans beslut håller hög kvalitet. Samtidigt säger hon att lagarna som bland annat Försäkringskassan har att förhålla sig till är bristfälliga, och att hon flera gånger påtalat det för regeringen.

– Jag har tydligt kunna se att det finns ett regelverk som gör att människor riskerar att falla mellan stolarna. Jag kan fullt ut förstå de väldiga svårigheterna för de personer som inte får fortsätta var att sjukskrivna. Men lagstiftningen räcker inte till för att de som har fått indragen sjukpenning ska kunna fortsätta vara sjukskrivna.

Det enskilt viktigaste uppdraget hon fick som ny generaldirektör på Försäkringskassan var att få ned sjukpenningtalet per person till 9,0 dagar till december 2020. På det uppdraget har hon levererat. Den senaste prognosen gör gällande att målet kommer nås redan i början av 2019, alltså knappt två år före utsatt tid.

Det kan tolkas som en stor framgång, men enligt interna kritiker som DN pratat med även som att Försäkringskassan under Ann-Marie Begler har varit för effektiv, på bekostnad av rättssäkerheten.

Även den kritiken tillbakavisar Ann-Marie Begler.

– Jag jagar inte siffror, vilket jag redan har sagt tidigare inom assistansområdet. Om regeringen säger att det behövs besparingar så är det inte det jag jagar, mitt grundläggande uppdrag och syn är att en förvaltning måste vara rättssäker. Det är en demokratisk utgångspunkt.

”Jag har tre år kvar på mitt förordnande och utgår från att jag ska göra nytta för den lön som jag har”. Foto: Magnus Hallgren

När du slutade sa du till medarbetarna att mycket av kritiken mot Försäkringskassan är grundlös. Om regeringen nu vill ta till sig av den kritiken, har inte Strandhäll då rätt i att du då inte är rätt person att leda det arbetet?

– Annika Strandhäll får naturligtvis tycka precis vad hon vill, det är regeringen som fattar ett beslut. Men eftersom man nu ansåg att det fanns ett behov av att förtydliga det här uppdraget, det kom ett nytt regleringsbrev direkt efter att jag slutat, då måste man väl ändå ha sett att det inte var tillräckligt tydligt tidigare. Och då menar jag att den naturliga vägen hade varit att förtydliga uppdraget och att jag hade kunnat fullfölja det tillsammans med det tidigare uppdraget som det har varit så otroligt fokuserat på.

Nu är du placerad som generaldirektör på regeringskansliet…

– Bland de andra elefanterna.

Ja, på det som kallas ”Elefantkyrkogården”. Blir du kvar där?

– Ingen aning. Jag har tre år kvar på mitt förordnande och utgår från att jag ska göra nytta för den lön som jag har. Vad det blir är något som regeringen förfogar över. Ann-Marie Begler 64 år. Ämbetsman med lång karriär inom svensk förvaltning, i grunden socionom. Har arbetat som överdirektör vid Socialstyrelsen, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet och överdirektör vid Rikspolisstyrelsen. Hon rekryterades från rollen som generaldirektör vid Skolinspektionen till att bli chef över Försäkringskassan hösten 2015. Hennes förordnande skulle gälla till 2021, men i slutet av april 2018 skiljdes hon plötsligt från sin tjänst av socialminister Annika Strandhäll (S). Enligt Strandhäll var skälet att Ann-Marie Begler inte agerat tillräckligt på uppdrag som gäller stöd till individen och samarbete med andra myndigheter.