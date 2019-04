Anna, 11, fick inte stöd av skolan – varit hemma i två år

De rosa hårslingorna täcker ena ansiktshalvan. Anna tittar upp från mobiltelefonen, tänker på vad hon saknar med skolan.

– Mina klasskompisar. Att vara i skolan, säger Anna tyst och skruvar på sig i soffan.

Tror du att du kommer gå tillbaka till skolan snart?

– Jag vet inte. Får jag gå tillbaka till rummet nu?

Anna är 11 år. Hon har varit hemma i nästan två år från skolan i Örebro kommun och är en av de 25-30 barn i kommunen som kallas för ”hemmasittare”. I dag finns det ingen myndighet som vet hur många som finns runt om i landet. Precis som flera av dessa barn har Anna en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med diagnoserna adhd och autism.

– Tillvaron med andra människor kräver mycket energi. Anna har försökt hålla ihop på dagtid, försöka anpassa sig och härma andras beteende. Men på kvällarna är hon helt slutkörd, säger Tomas, Annas pappa.

Från köksbordet visar Annas mamma Lisa en tidslinje över dotterns skolgång. Hon gör en markering på vårterminen 2017 och skriver ”maj”.

– Här. Det var här hon inte klarade av längre. Läkaren bedömde att Anna var utmattad och sjukskrev henne terminen ut. Sedan dess har hon varit hemma, säger Lisa.

Lisa visar ett diagram över dottern Annas skolgång. Foto: Adam Daver

Skollagen är tydlig: alla skolor är skyldiga att göra de anpassningar som krävs för att en elev ska kunna klara undervisningen. Trots detta brister skolorna i att hjälpa de som behöver extra stöd.

På tio år har både antalet anmälningar och beslut om kritik mot skolor i denna fråga ökat med över 400 procent, visar statistik som Skolinspektionen tagit fram till DN.

Annas tidslinje visar turerna. Under hela första året uteblev hjälp. I årskurs två under höstterminen turades föräldrarna om att vara i skolan eftersom skolans lösning på resurshjälp bestod av flera olika personer som skulle byta av varandra under dagen.

– Anna behöver förberedelser, veta vad som väntar henne och mötas av en person och inte av flera olika på en och samma dag. Hon fick panik när hon hörde förslaget. För att få henne till skolan fick vi vara hennes resurs under höstterminen, säger Lisa.

Men under nästa termin blev det en förändring. En personlig resurs anställdes för Annas skull.

– Det var underbart att se hur Anna började utvecklas och framför allt att hon började känna sig trygg i skolan.

Varför drogs då delar av stödet in i trean?

– Anna var inte den enda klassen som behövde hjälp. Det fanns fem, sex andra barn som också var i behov av stöd, resursen fick även ta hand om dem, säger Lisa och fortsätter:

– Anna som är tyst och inte utåtagerande försökte anpassa sig till situationen. Men när hon kom hem var hon oerhört trött och klagade på magont. När resursen sedan gick på föräldraledighet och ersattes med en annan orkade inte Anna längre.

Skolan har kritiserats av Skolinspektionen för hur de hanterade Annas behov av stöd, men också för att skolan inte kartlade orsakerna till den höga frånvaron. Men Skolinspektionen krävde inga åtgärder från skolan eftersom Anna placerades i en specialgrupp för autistiska barn på en annan skola.

Vi kan inte tvinga vår dotter dit så länge hon själv inte förmår vara där.

Skolchefen Margareta Borg i Örebro kommun vill inte kommentera det enskilda fallet. Men medger att kommunen brister i elevhälsoarbetet, vilket en kartläggning nyligen visat.

– Nu ska vi ta fram en plan i hur vi ska förbättra oss, säger Margareta Borg.

På frågan om skolorna saknar resurser och kompetens för att tag i problematiken om elevers höga frånvaro så säger skolchefen tvärtom.

– Vi är en stor kommun med mycket resurser i form av centralt skolstöd, där det finns många specialister, säger Margareta Borg.

Men ändå har ni 25–30 hemmasittare i kommunen?

– Det är formerna som vi måste hitta. Om vi misslyckas med en så försöker vi hitta en annan. Det är ett idogt arbete.

Under tiden som kommunen försöker hitta formerna fortsätter Anna att vara hemma. Isolerad från skolmiljön utan något socialt umgänge. Men sedan mars åker en elevassistent hem till familjen på skoldagarna.

– Vi spelar spel tillsammans – Zelda, svarar Anna samtidigt som hon trycker på konsolen och syftar på sin elevassistent.

Anna får ingen undervisning just nu. Syftet med elevassistenten är att locka tillbaka 11-åringen till skolan.

– Vår dotter har otroligt svårt att vänja sig vid förändringar så bara att elevassistenten kommer hit varje dag nu är svårt. Att gå från att vara hemma så länge till att plötsligt börja i en ny skola – det är för stort steg, säger Lisa.

Vad gör ni för att få Anna till skolan?

– Vi kan inte tvinga henne dit så länge hon själv inte förmår vara där. Vi jobbar i stället med skolan för att de ska börja med att möta henne där hon är. Det skulle hjälpa henne förstå att de vill lära sig vad just hon behöver. Den förra skolan svek sina löften så många gånger, säger Lisa.

– Det är en fullt rimlig reaktion att hon skyddar sig från att bli sviken igen.

*Anna, Lisa och Tomas heter egentligen något annat.

Läs mer: Allt fler skolor kritiseras för ”hemmasittare”