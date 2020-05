App-karta visar uppskattning över andelen coronasmittade i Sverige

Beräkningarna som presenterades under tisdagen bygger på metoder som utvecklats av forskare på King's College i London. Data har samlats in via appen COVID Symptom Study som också används för samma syfte i USA och Storbritannien. Användarna av appen uppmanas att dagligen rapportera symtom eller brist på symtom.

Enligt de siffror som presenteras uppskattas de län med högst andel personer med symtomatisk smitta av covid-19 vara Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län. Där uppskattas att 3–3,5 procent just nu har pågående sjukdomssymtom. Lägst är andelen i Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland där 1,5–2 procent uppskattas vara infekterade.

Metoden som används har dock vissa nackdelar, bland annat omfattas i nuläget enbart personer mellan 20–69 år och det finns en brist på män som använder appen. Just nu söker forskarna därför personer ur målgruppen män och personer över 70 år. Studien fångar heller inte personer med en pågående asymtomatisk infektion.

– Den största nyttan med våra beräkningar är att vi kommer kunna titta på trender över tid och kan jämföra epidemin i de olika länen. Vår förhoppning är att precis som i Storbritannien kunna ge dagliga uppdateringar för att identifiera nya ”hotspots” innan dessa kan upptäckas i andra övervakningssystem inom hälso- och sjukvård, säger Maria Gomez, professor vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

