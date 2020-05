April dödligaste månaden i Sverige sedan 1993

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog 11.057 personer. Totalt dog 97.008 personer under 1993 vilket var det högsta antalet döda under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i ett pressmeddelande.

Sett till folkmängden dog dock fler i januari 2000, när 110,8 personer per 100.000 avled, än i april i år när siffran uppgick till 101,1 döda per 100.000 invånare. De höga dödstalen, såväl 1993 som 2000, berodde på ovanligt kraftiga influensaepidemier.

Alla län i Sverige, förutom Västerbottens län, såg en överdödlighet under 2020. Överdödligheten i sex län, bland annat Skåne, är dock mindre än tio procent.

Överdödligheten i Sverige har gradvis minskat sedan toppnoteringen vecka 15. I Stockholm rapporterades 414 dödsfall vecka 19, vilket är 363 färre än toppnoteringen vecka 15.

– Under vecka 19 är Örebro det enda länet som hade en säkerställd överdödlighet över 50 procent jämfört med åren 2015–2019. Örebro län har nu haft en överdödlighet veckorna 16-19, säger Tomas Johansson vidare i pressmeddelandet.