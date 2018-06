Årets första tropiska natt uppmätt

Tropisk natt innebär att temperaturen aldrig hamnar under 20 grader någon tid på dygnet. Detta kan inträffa på somrarna även i vårt nordliga land, men så här tidigt har det inte förekommit på 36 år.

– Det är mycket ovanligt att vi har en tropisk natt innan mitten av juni. Senast detta inträffade så här pass tidigt var i Kullen den 4 juni 1982, säger Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog på SMHI.

Det är fortfarande mycket varmt i landet, men framöver tycks temperaturerna närma sig de normala för årstiden.

– Under morgondagen pressas den varmaste luften bort söderut, och det är bara sydligaste Götaland som får de riktigt höga temperaturerna. Ska det bli någon mer tropisk natt får vi nog vänta till senare på sommaren.

Tropiska nätter förekommer framförallt vid kusterna och är inte helt ovanliga. Fjolårets sommar var dock ett undantag – då uppmättes inte en enda sådan någonstans i Sverige. Rekordsommaren 1997 uppmättes däremot hela 30 tropiska nätter.