Val 2018

Sajten var onåbar under lång tid när rösträkningen pågick. Valmyndighetens pressekreterare förklarade att det sannolikt berodde på att alltför många personer gick in där samtidigt. Men i en rapport om valet konstaterar myndigheten nu att ”vår webbplats var svår att nå under valnatten på grund av att den utsattes för en överbelastningsattack (Denial of Service, DoS)”.

En sådan attack innebär att en angripare avsiktligt överbelastar en sajt för att göra den otillgänglig. Men Valmyndigheten vill inte ”av säkerhetsskäl” berätta om man lyckats spåra vem eller vilka som ligger bakom attacken i september.

”Eftersom webbplatsen enbart är ett tekniskt hjälpmedel för att visa upp rösträkningen och resultatet så påverkades inte genomförandet av valet. Av säkerhetsskäl kommunicerar Valmyndigheten inte innehållet i analysen närmare än så” skriver myndigheten i rapporten.

Myndigheten säger sig dock ha förbättrat sitt skydd:

– Vi har vidtagit åtgärder som ska försöka hantera sådana här attacker i framtiden, säger Carl Sjöberg, it- och kommunikationschef på Valmyndigheten, till Svenska Dagbladet.

Tidigare har MSB sagt till nyhetsbyrån TT att de inte riktar någon kritik mot Valmyndigheten. Men Richard Oheme, MSB:s tidigare chef för IT-säkerhet, har kritiserat myndigheten för att inte ha förberett sig bättre.

– Det är lite anmärkningsvärt att de inte har förberett sig bättre, oavsett vad orsaken är. Det här är den viktigaste stunden för en hemsida som denna, sa han till DN i september.