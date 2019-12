Axel Josefsons krokiga väg till den politiska toppen i Göteborg

Just i att moderaten Axel Josefson inte har gått den typiska politiska karriärvägen där man placeras i fack och falanger och där teori gärna får företräde före praktik.

På så vis finns intressanta paralleller till hans nye ”motspelare” i Göteborgspolitiken, Socialdemokraternas färske gruppledare Jonas Attenius:

• Denne en 51-årig utbildad snickare uppvuxen i Kungälv med meriter som havskappseglare och FN-soldat i bagaget som via uppdrag som skyddsombud mycket sent klev in i politiken, upplyft efter haveriet när Ann-Sofie Hermansson sparkades ut.

• Josefson en 49-årig utbildad systemvetare uppvuxen i Partille som likt sin far jobbat länge på SKF, som fick gå i stödundervisning för att klara svenskan, som elva år gammal började i en skola i Nederländerna där han på tre månader enligt egen utsago lärde sig ett helt nytt språk. Som tog ett första steg in i politiken först som 33-åring – och som efter stormar som virvlat runt andra i partiet och en brakförlust i valet i fjol plötsligt stod där som Göteborgs ”borgmästare”.

Men Axel Josefson har fått nyfikna ögon på sig inte enbart av förundran över denna speciella väg till hörnrummet i gamla Rådhuset och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, som han tillträdde senaste nyårsnatten.

I Stockholm och på andra håll noteras att han, företrädare för det parti som gjorde rena katastrofvalet i kommunen i fjol, har förmått hålla samman den fyrpartiallians som nationellt sprack, en allians som hittills förvånansvärt oskadd har klarat att balansera sig fram – om än hjälpt av en splittrad opposition.

Från Axel Josefssons Facebooksida: Höstkampanjande med bland annat utdelning av korten med texten ”Vi tar ansvar”. Foto: Facebook/Moderaterna

När DN träffade Axel Josefson låg en hög med blå kort på det vita bordet med texten ”Vi tar ansvar” på, en del av Göteborgsmoderaternas höstkampanj.

Såna kort har du delat ut?

– Ja, det vi vill säga med den är väl att vi tar ansvar för Göteborg i en svår situation. Det gör vi ju inte själva, det är Alliansen som gör det. Det är förstås viktigt som politiskt parti att man är beredd till det. Det är väldigt lätt att sätta sig i en oppositionsroll och vara på läktaren.

För mindre än två år sedan var du fritidspolitiker.

– Ja…

... och nu kommunstyrelseordförande i Sveriges näst största stad. Det var kanske inte något du såg på kartan då, i början på förra året?

– Nej… det var inte det jag såg framför mig eller min plan. Jag gick in för att vi skulle vinna ett val och att partiet skulle få förtroendet att leda Göteborg, men det var ju inte riktigt min tanke att jag skulle bli KSO… det fanns ju andra kandidater.

Men Axel Josefson hade även tidigare i sitt liv ställts inför en snabb omställning. När han var elva år flyttade han med sina föräldrar och systrar till Nederländerna. Pappan hade fått jobb på SKF:s anläggning i Veenendaal, en mindre stad mellan Utrecht och Arnhem. Han sattes inte i någon internationell skola.

– Jag fick gå i en vanlig, kristen skola, i en protestantisk eftersom den låg närmast där vi bodde. Så det var morgonbön och psalmsång.

Det tog ungefär tre månader att lära sig ett språk i den åldern. Sen var man flytande.

Vad tänkte du då, om att flytta?

– Det var ju spännande, en helt ny situation. Jag tänker lite som kanske många som kommer till Sverige i dag tänker… man kommer själv, man kommer in i ett klassrum där man inte känner någon, man talar inte det lokala språket. Men du får lära dig det. Nu fick jag hjälp och stöd i skolan och lyckades komma in i det bra. Det tog ungefär tre månader att lära sig ett språk i den åldern. Sen var man flytande.

Du fick inte något i stil med hemspråksundervisning som vi har i Sverige?

– Nej, det fanns inte på den tiden. Det var rektorns fru som hade lite specialundervisning med mig och mina systrar.

Knepigare hade han det däremot i skolan hemma i Sverige.

– Jag har alltid haft specialundervisning i skolan, även i Sverige. Redan i ettan fick jag stödundervisning i svenskan. Sista året i Holland frågade de varför, för jag hade fått toppbetyg i holländska språket. Men åter i Sverige, på Vallhamraskolan i Partille, blev det stödundervisning igen, i svenska och engelska.

Vad hade du jobbigt med?

– Jag har alltid haft kämpigt med stavningen, exempelvis hade jag svårt att se skillnad på bokstäverna P och B.

Axel Josefson säger att han upplevde en skillnad mellan den svenska och holländska skolmentaliteten.

– Kulturen där var att det var viktigt att vara duktig, något positivt. Här kändes det snarare tvärtom, man skulle helst ha bra betyg utan att anstränga sig. Det var en skillnad i inställningen, helt klart.

På kontoret i Stadshuset har Axel Josefson det här SKF-kullagret som ett prydnadsföremål. Både han själv och hans pappa har arbetat där, och från SKF är Josefson tjänstledig. Foto: Jonas Lindstedt

En ny dramatisk förändring i hans tillvaro kan dateras till 7 november i fjol, två månader efter valet. Då berättade Alliansens gruppledare i Stadshuset att de hade ingått en valteknisk samverkan med de rödgrönrosa partierna.

Trots fördelarna med att få presidieposter var upprördheten hos vänsterröster stor och tidningen Proletären skrev: Vad händer om borgarnas budget vinner omröstningen? Faller de röd-grön-rosa då för frestelsen att ändå besätta de välarvoderade posterna som vankas, om den tekniska valsamverkan med borgarna fortsätter?”

Vad hände, Axel Josefson?

– Tiden gick efter valet och inget hände. Vi hade kört fast med Demokraterna, de var inte särskilt sugna på att ta makten tillsammans med oss. Jag fick också signalen att inga samtal fördes mellan de rödgrönrosa och S. Jag upplevde också en frustration hos V, MP och Fi. Det var då tanken föddes på en valteknisk samverkan. Det var en idé jag provade på Daniel Bernmar. Jag frågade något i stil med ”om ni släpper fram oss, hur skulle det kunna ske?”. Båda parter kände sig nog tvingades in i det här på grund av låsningarna, det blev en utväg.

– Jag frågade något i stil med ”om ni släpper fram oss, hur skulle det kunna ske?”. Axel Josefson, här blickandes ut mot hamnkanalen, berättar om överenskommelsen med Vänsterpartiet som ledde fram till styret. Foto: Jonas Lindstedt

Ytterligare ett nyckeldatum för att förstå omvälvningen i Göteborgspolitiken är måndagskvällen 2 september i år. Då ingick Axel Josefson ytterligare en överenskommelse, nu för att försöka få kontroll på Göteborgs stads utsatta ekonomiska läge. Den slöts mellan en hel rad partier, men nyckeln den här gången var att komma överens med Socialdemokraterna.

Hur kom den uppgörelsen till, egentligen?

– Vi hade säkert kunnat få igenom förslagen med hoppande majoriteter, men då kände jag att… nej, det kan nog vara bra att se om vi kan hitta en uppgörelse med vänstersidan för att få stabilitet under hela mandatperioden. Vi låg väldigt nära Socialdemokraterna. Den punkt där de hade en annan syn än vi var främst frågan om mål- och inriktningsdokument. Då sa jag att vi får hitta en uppgörelse, och där fick vi in önskemålet om att ha en gemensam chef för kommunen och kommunens bolag, medan S ville få in utmaningsrätten. Där hittade vi varandra, kan man säga.

Jag tycker att det var bra gjort av Socialdemokraterna att vara villiga att gå in i den uppgörelsen. Det bådar gott inför framtiden.

Att få beröm av företrädare för ett konkurrentparti är kanske inte alltid så värmande. Men Axel Josefson bjuder det till S:

– Jag tycker att det var bra gjort av Socialdemokraterna att vara villiga att gå in i den uppgörelsen. Det bådar gott inför framtiden, att man är ett parti som är berett att ta ansvar för Göteborg.

Bjuder huvudmotståndaren på snälla ord. Talar varmt om värdet av Alliansen. Om man vill förstå Axel Josefsons något sobra politikerstil kan det vara intressant att se på vad han gjorde innan han klev upp i talarstolen. Han säger att han ”har arbetat som konsult i hela sitt liv.”

– Första jobbet var i Stockholm, tre år som konsult inom systemutveckling, det handlade om programvara för att utveckla system. Där körde jag också eget företag tre–fyra år. Därefter flyttade jag ner till Göteborg och började på Mandator och Sigma, som konsult, bland annat på Volvo.

Därpå blev det SKF, kullagerfabriken som alltså även hans pappa har arbetat på.

– Där jobbade jag mycket med organisationsutveckling och strategier för koncernledningen och de olika SKF-bolagen ute i världen.

Med en nyss antagen budget och ett vänortsbesök i Sydafrika har Axel Josefson och Alliansen en enorm att-göra-lista på bordet. Som den rimligen enorma fråga som under den långa budgetdebatten passerade närmast obemärkt förbi. Den återfinns på sidan 26 i budgeten och texten lyder: ”Under kommande år ska kommunstyrelsen ha ett stärkt fokus på stadens ”utsatta” och ”särskilt utsatta områden” med ambitionen att dessa områden ska vara avförda från polisens lista år 2025.”

På polisen lista över särskilt utsatta områden i Göteborg finns Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet samt Tynnered/Grevegården/Opaltorget i Frölunda. Bland ”bara” utsatta områden tillkommer Rannebergen och Hisings Backa.

Alla särskilt utsatta områden bort på fem år… hur ska det gå till? Är det inte ett önsketänkande?

– Ja, det är ett offensivt, ambitiöst mål, och jag tycker att vi ska ha ett ambitiöst mål. Vi ser också svårigheter med att uppnå det här. Samtidigt är det viktigt att säga att det är möjligt. Exemplet Gårdsten (som polisen lyfte bort från listan i somras, DN:s anm) visar att det går att vända utvecklingen. Det är inte av naturen givet att vi ska ha särskilt utsatta områden. Tillsammans med polisen, kommunala och statliga krafter kan vi vända detta, tror jag. I Gårdsten har man jobbat med allmännyttan, kameraövervakning trygghetsvärdar som vi inför på fler platser nu. Man jobbar mot svartkontrakten, och parallellt med det en stadsutveckling där du bygger fler bostäder, bygger mer blandat. Du får en annan befolkningsstruktur i ett område.

Även om intrycket nu är att det, trots valhaveriet, är stabilt runt ledningen för Moderaterna i Göteborg – att inneha styret hjälper rimligen – var det verkligen inte så året före valet och under månaden närmast efter. Där framkom personkonflikter, illa dold kamp om ledarskapet, ideologiska vägval och inte minst turbulensen runt dåvarande kommunalrådet Maria Rydén, tillika ordförande i Göteborgsavdelningen, som valde att avgå efter avslöjanden om privatresor under betald arbetstid. Axel Josefson fick överta hennes post.

En bild från ett fullmäktigesammanträde i Börshuset. Till vänster om sig i bänkarna har Axel Josefson kommunalrådskollegan Hampus Magnusson, som han kampanjade mycket tillsammans med före valet. Foto: Tomas Ohlsson

Josefson själv väckte uppmärksamhet genom att i debattartiklar före valet tillsammans med kommunalrådskollegan Hampus Magnusson argumentera för att Göteborg behövde ett flyktingstopp och om införande av slöjförbud i grund- och förskolor. Det här är dock frågor som Axel Josefson inte driver nu, som kommunstyrelsens ordförande och en del i en fyrpartiallians.

Det här uppfattades av en del i partiet som ett frispel från Hampus och dig, hur känner du kring det där nu?

– Ja, alltså… vi hade ett tufft läge under våren, vi såg ett parti komma från noll till ganska höga röstetal. Det är klart att det fanns en oro i partiet runt hur vi skulle hantera detta. Utspel och sånt… det är ju inte så att man springer iväg och gör sånt utan att ha berättat och pratat om det. Sen kan man säkert ha lite olika åsikter om sakfrågorna.

Då landade vi i den här onda spiralen som har varit svår att ta sig ur. Det vi lider av fortfarande.

Att Moderaterna havererade i valet i fjol berodde till stor del på hanteringen av tågtunneln Västlänken, det är alla överens om.

Vad anser du gick fel med Västlänken?

– Jag har reflekterat en hel del i den frågan, varför lyckades vi inte här i Göteborg medan man gjorde det bättre i Stockholm?

– Bland det som inte var bra var att säga ja till en folkomröstning utan att veta hur den skulle hanteras. Vad skulle ett nej i den innebära? Det är lite som med Brexit och visar på faran med den typen av folkomröstningar. Lagen är ju sån nu att det räcker med att fem procent har skrivit på för att fullmäktige måste ta ställning till en folkomröstning. Vi insåg ju att frågeställningen som hade formulerats inte var särskilt bra, men hade vi ändrat i den hade det också väckt debatt om att vi försöker rigga något. I vårt parti hade vi också en lång diskussion om vi skulle säga ja till folkomröstning eller inte, och då landade vi i att vi inte kan hjälpa att fem procent nu ville ha just denna fråga till valurnan. Vi såg också att utan trängselskatten skulle vi flytta över hela kostnaden på göteborgarna, utan att kranskommunerna skulle bidra. Det kände vi att vi inte kunde gå med på. Då landade vi i den här onda spiralen som har varit svår att ta sig ur. Det vi lider av fortfarande.

Till sist, från den stora trafikfrågan i Göteborg till den lilla men ändå så heta: Göteborgs stadsbild har förändrats påtagligt senaste året med alla elsparkcyklar. Har du provat åka?

– Ja, jag har provat två gånger. Det är ett positivt inslag i stan, de fyller sin funktion, nu försöker vi styra upp en del av avarterna med parkering och hastigheter och hur de framförs.