Pojke dog efter drunkningsolycka nära skola

Vid 13.30-tiden på tisdagen kom larm om ett drunkningstillbud i en bassäng som ligger nära Tångvallaskolan i Falsterbo. Enligt polisen var en skolklass med lärare på plats för att bada men det bedrevs dock ingen simundervisning.

En pojke under 15 år som var elev på skolan avled. Anhöriga är underrättade.

– Våra tankar först och främst med den drabbade familjen men också med elevens klasskamrater och berörd personal, säger Stefanie Sennevall, tillförordnad utbildningschef i Vellinge kommun, i ett pressmeddelande.

Polisen utreder inledningsvis händelsen som en arbetsplatsolycka och undersöker om någon kan anses vållande till pojkens död. Det finns ingen konkret misstanke om brott och ingen person är delgiven misstanke om brott.

– Polisen har en skyldighet att utreda tillsammans med Arbetsmiljöverket om någon har brustit i arbetsmiljölagstiftningen och om någon enskild kan ha brustit på något vis. Det finns ingen konkret misstänkt utan vi måste utreda detta grundligt. Därför har det inletts en förundersökning som gäller arbetsplatsolycka och vållande till annans död, säger polisens presstalesperson Rickard Lundqvist.

Vellinge kommun har satt igång ett krisstöd för att hjälpa elever, vårdnadshavare och personal. Tångvallaskolan kommer att hålla matsalen öppen till klockan åtta i kväll för elever och vårdnadshavare som har frågor och vill ha stöd.

– Exakt vad som har hänt är just nu under utredning och vi kan inte kommentera händelseförloppet ytterligare. Vårt fokus från kommunen just nu är att ta hand om eleverna på skolan och vårdnadshavare. Vi kommer i morgon att ha en minnesstund för barnet, säger Stefanie Sennevall.