”Bästa inlärningen sker ändå i klassrummet”

Cecilia Ennerfelt har precis gått ut första året på samhällsvetenskapliga programmet på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan. För henne var rutiner viktigt för att få skolgång och privatliv att fungera när allt skedde på distans.

– En vanlig dag vaknade jag tidigt och försökte att gå ut och springa eller träna något annat på morgonen innan jag gick och satte mig vid datorn. Hade jag tid gick jag en promenad efter lunch och fortsatte sedan med skolarbetet fram till kvällen.

Hon tycker att de teoretiska delarna av skolan fungerat bra. Att plugga hemifrån har sparat in restid som hon i stället kunnat lägga på skolarbetet. De praktiska lektionerna har varit svårare – som musik och idrott.

– Ska man skriva en text så fungerar det faktiskt bättre att få sitta hemma i fred. Men i de praktiska ämnena blev det väldigt mycket teori, vilket är rätt trist i längden.

Den största utmaningen har varit själva isoleringen – att inte kunna träffa sina vänner lika ofta.

– Vi har setts ibland men man känner sig lite skyldig hela tiden – bara man kommer till tunnelbanan möts man av skyltar om att man inte ska åka om det inte är nödvändigt. Jag har försökt att träffa dem som bor i samma område för att inte behöva resa så långt.

Normalt tar aktiviteter och träning upp en stor del av fritiden, men när det mesta ställdes in fick hon anstränga sig mer själv för att hitta på saker och komma hemifrån.

– Efter den här tiden har jag verkligen börjat värdera att gå ut och insett hur viktigt det är att ha planer, säger hon.

Viktor Rydberg stängde sina gymnasieskolor för att inleda distansstudier redan innan Folkhälsomyndigheten rekommenderade det.

– Vi hade så högt personalbortfall och så stor frånvaro bland våra elever att vi såg det som den bästa lösningen för att säkra utbildningen, säger skolchefen Kristy Lundström.

Skolstiftelsen låg redan långt fram i det digitala arbetet och har planerat för att kunna ställa om till digital undervisning under flera år.

– På grund av lärarbristen är vi oroliga att inte kunna ha behöriga lärare i varje klassrum i framtiden. Därför har vi tittat på hur man kan skapa goda inlärningssituationer på distans.

Men hon betonar att det är stor skillnad på att testa nya metoder för att de kanske kan komma att behövas i framtiden – och att jobba online i skarpt läge.

– Det har varit nyttigt för oss att prova, jag tror att alla våra medarbetare lärt sig mycket om de digitala hjälpmedlen under våren.

Medan eleverna pluggar hemma får lärarna välja om de vill arbeta från skolan eller hemmet.

Några veckor innan terminsavslutningen är DN med på en sånglektion på distans. I ett musikrum två trappor upp i den anrika byggnaden fylls ljudrummet av låten Anything worth holding on to. Det låter lite elektroniskt ur laptophögtalarna men det är inte svårt att föreställa sig hur kraftfull tredjeårseleven Arcadia Hugosson-Millers stämma är på andra sidan skärmen.

Hon och lärarpraktikanten Miranda Campora har precis grimatiserat ihop och tagit olika toner framför varsin kamera för att värma upp.

Vid något tillfälle försvinner ljudet och bilden fryser till.

– Det har varit lite tekniskt krångel, både med uppkoppling och att elever och lärare dykt upp i fel digitala klassrum. En del moment går helt enkelt inte att genomföra, som körsång och ensemblespel eller att ackompanjera eleverna härifrån eftersom det alltid är en viss fördröjning, säger sångläraren Josefin Siljeholm.

Det var en stor omställning att gå över till att jobba helt digitalt. Man får tänka om och lägga in nya moment i undervisningen.

Hon berättar att lärarna redan innan coronakrisen hade tillgång till digitala hjälpmedel, men att de inte använde dem fullt ut.

– Scheman och uppgifter har ofta legat online. Men det var en stor omställning att gå över till att jobba helt digitalt. Man får tänka om och lägga in nya moment i undervisningen.

Det gjorde att arbetsbördan ökade. Många lärare på skolan överkompenserade också för att de inte träffade eleverna.

– Man vill ge dem något mer och då får de fler uppgifter – vilket innebär mer arbete för oss att gå igenom.

Josefin Siljeholm säger att hon också blivit tröttare efter en arbetsdag än hon brukar.

– Variationen försvinner när allt görs framför datorn. När man pratar med en grupp elever kan det ibland kännas som att prata rakt in i en vägg. Man kan läsa av dem på ett annat sätt när man har dem framför sig.

– På det stora hela skulle jag säga att det fungerat bra men att det inte varit lika roligt. Det sociala är en viktig dimension, säger hon.

Att distansutbildning fungerar – men att skillnaden mot att träffas fysiskt i ett klassrum är stor, kom även Skolverket fram till i en kartläggning med 100 skolchefer och huvudmän.

Flera noterade att närvaron till och med gått upp bland eleverna, tvärt emot deras farhågor. En del elever som vanligtvis inte brukar komma till skolan, så kallade hemmasittare, deltog också oväntat i undervisningen. Även sjukfrånvaron bland lärarna var lägre än normalt.

Jag är rädd att det ska påverka elevernas hälsa negativt att sitta hemma ensamma. Våra medarbetare får inte samma överblick när de inte träffar dem.

Men samtidigt uppgav flera skolchefer och huvudmän en oro för hur avgångseleverna drabbas. Flera var också oroliga för att elever med särskilda behov inte tas omhand lika bra som i skollokalerna och att det skulle kunna bli svårt att få kontakt med de elever som mest behöver det.

Att stängningen ska påverka elevernas hälsa och mående är en oro som skolchefen Kristy Lundström delat.

– Den helhet som skolan ger till elevernas vardag försvinner och jag är rädd att det ska påverka deras hälsa negativt att sitta hemma ensamma. Våra medarbetare får inte samma överblick när de inte träffar dem.

Hon tror att skolstiftelsen kommer att använda sig av digitala hjälpmedel mer även efter att coronakrisen klingat av men inte att de kommer att övergå till distansundervisning i någon större utsträckning.

– Den bästa inlärningen sker ändå i klassrum.

Inte heller eleven Cecilia Ennerfelt skulle vilja fortsätta med distansundervisning.

– Vissa egna arbeten skulle det ju vara skönt att kunna göra hemifrån. Men det blir väldigt tråkigt att vara hemma så mycket och att inte träffa folk.

Fakta. Skolverkets kartläggning om distansundervisningen på gymnasiet Ungefär hälften av skolcheferna och huvudmännen tyckte att distansundervisningen på gymnasiet fungerade bättre än väntat. En mindre andel uppgav i stället att det varit svårt att skapa goda förutsättningar för undervisning. Vissa skolor har haft viss undervisning i skolans lokaler men då för en elev åt gången. Det handlade främst om elever med särskilda behov eller moment i yrkesprogrammen som är svåra att genomföra på distans. Många skolor rapporterade att närvaron på lektionerna ökade, framför allt till en början. I vissa fall deltog också elever som inte kommit till skolan på lång tid dessförinnan, så kallade hemmasittare. Sjukfrånvaron bland personalen var också lägre än vanligt. Bland det svåraste har varit att genomföra den arbetsplatsförlagda utbildningen eftersom många arbetsplatser haft stängt och därför inte haft möjlighet att ta emot eleverna. Det har också varit svårt att genomföra praktiska moment. För att motverka att den psykiska ohälsan ökar har elevhälsan utökats på många skolor och även blivit tillgänglig digitalt. Visa mer

