En av världens mest sällsynta diagnoser

Fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP, är känd sedan 1700-talet och en av världens mest sällsynta diagnoser. Sjukdomen drabbar uppskattningsvis 1 person per 1 miljon invånare. I hela världen finns 900 kända fall, i Sverige 15.

FOP orsakas av en genetisk mutation. Oftast rör det sig om en nymutation som sker i föräldrarnas könsceller, det vill säga i ett ägg eller i en spermie.

Den nyuppkomna mutationen hos barnet blir ärftlig och kan föras vidare till nästa generation.

Defekten i FOP-genen får kroppen att omvandla muskler, senor, ligament och övrig sammanbindande vävnad till skelett.

Bryggor av extra ben bildas över leder och låser dem i en fast position.

Benen kan bildas spontant eller efter slag och skador. Träningsvärk, tryck, intramuskulära sprutor och operationer kan också starta omvandlingen.

FOP är en progressiv sjukdom. Benbildningen påbörjas vanligtvis under de första decennierna i livet och förvärras i puberteten. Käken kan bli låst redan under tonåren.

Till slut har ett extra skelett bildats som omger kroppen och låser fast personen i ett fängelse av ben.

En vanlig dödsorsak är lunginflammation, eftersom nybildat ben begränsar andningsförmågan.

Om det går att undvika kroppsskada som förvärrar förloppet och inga allvarliga komplikationer med andningen uppstår kan man leva ett normallångt liv.

Symptom på FOP är korta, böjda och ibland inåtkrökta stortår, korta tummar, konstiga knölar och extra skelett.

FOP-genen upptäcktes år 2006 vid The university of Pennsylvania school of medicine i USA.

Sedan dess har forskningen gått fort framåt. Det pågår i nuläget tester med ett dussintal olika medel. Palovaroten är det enda som har hunnit till fas 3. Det finns ytterligare 2 projekt på fas 2-nivå.

Länkar med mer information:

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/fibrodysplasiaossificansprogre

www.ifopa.org

www.fopsverige.se