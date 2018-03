Bengt Ohlsson: Det jag en gång samlade har blivit värdelöst

Röjer ur källaren. Det var ett tag sen. Däremot har det kontinuerligt fyllts på med grejer. Varje gång man ska ner och gräva fram någonting är det som att hugga sig fram genom en allt tätare djungel. När som helst kan ett par barn­slalomskidor eller en påse julgranskulor fälla en till marken.

Källarröjningarna sker så sällan att det hinner inträffa avgörande teknikskiften. Förra gången var det ett antal flyttlådor med undanskuffade vinylskivor som gav upphov till bekymrade huvudskakningar. Hur orkade man hålla på med sånt här? Plastbitar stora som en frukostbricka, i pappersfodral stora som en pizzakartong. Samlade i metertjocka buntar. Hanteringen tedde sig obegriplig, i synnerhet när det kommit smäckra cd som rymdes i handflatan.

Källarvinylerna prånglades i väg under en sista förnedrande golgatavandring mellan andrahandsholkar där innehavaren sammanbitet flippade igenom ens musikskatt, och han – alltid en han – plockade ut fyra som han ville köpa, gjorde en äcklad gest mot de andra nittio och sa att dem kan du behålla.

Nu klämtar klockan för alla undanskuffade cd. Vi står i källardammet med svidande ögon, dyker ner i flyttkartonger och frågar retoriskt om vi någonsin saknat de pretentiösa Motownboxarna som en gång bars hem från Pet Sounds som den sista droppen vatten. Eller boxen med Siouxsie and the The Banshees-”rariteter”... Hur tänkte man? Tänkte man över huvud taget? Förmodligen inte. Man samlade. Vilket är något annat.

Nu finns musiken på nätet, allting, när som helst. Samlandet pågår fortfarande, men i ny skepnad. I min bästa-spellista på Spotify finns 2.397 låtar, och trycker jag på ”shuffle” kan jag drabbas av allt från Emma Bunton till Dmitrij Sjostakovitj.

Teknikskiftet från cd till nätet är så stort att det inte ens är lönt att ge sig ut på någon golgatavandring. Cd-n är bara... plast. Inte värd mer än en tom glassförpackning. Jag kör till återvinningen, vänder kartongerna upp och ner över den gapande containern och ser askarna regna ner och lägga sig till rätta bland glasfibertussar och förträngda furuinredningar.

När jag är tillbaka i källarförrådet hittar jag en kvarglömd cd-flyttkartong och bestämmer mig för att spara den, tillsammans med en undanskuffad stereo.

Jag tänker på all tid som ägnats åt att mata cd-hyllan med ny musik, alla pengar den kostat, all tid som har arbetats för att tjäna ihop till pengarna för att köpa samlingar med Joy Division och Roy Orbison, all tid som ägnats åt att bläddra i butikens alfabetiskt ordnade fack och fundera på om man kanske ska ge MC5 en chans när den reas för fyrtinio spänn och allting.

Och nu: skrot.

Det skulle kunna vara en bild för livet, men jag orkar inte gå in i den.

Jag lägger in de tomma flyttkartongerna i bakluckan, åker hemåt och tänker på teknikskiftet, och hur cd-utrensningen som jag just har gjort vilar tungt på tilliten till att musiken kommer att finnas på nätet.

Behovet av musik har ju inte blivit mind­re. Bara apparaterna har bytts ut.

Halvvägs in till stan märker jag att två ord dröjer sig kvar, ”tillit” och ”nätet”, och de tycks alltmer oförenliga. Hur pålitligt är ”nätet”? Hur ofta stannar inte Netflixskådisarna upp i en rörelse innan ”hoppsan”-hjulet börjar snurra på skärmen? Den dagen nätet lägger ner kommer en bedövande tystnad att sänka sig över hemmet.

När jag är tillbaka i källarförrådet hittar jag en kvarglömd cd-flyttkartong och bestämmer mig för att spara den, tillsammans med en undanskuffad stereo. Jag vet inte ens vad som finns i kartongen. Men den kommer att bli min räddning när nätet släcks ner. Jag känner mig fiffig när beslutet är fattat. Som om det vore något civilförsvaret skulle uppa tummen åt; vatten och mat för fem dagar, ficklampa, en taiwanesisk stereo och en flyttlåda Bernard Lavilliers och Sandie Shaw.

Det känns bättre en stund. Sen inser jag att cd-nödlösningen vilar tungt på tilliten att det finns elektricitet. Den dagen elen slutar funka står tystnaden där igen, som en Mårra utanför fönstret, med sina stora tänder. Då kommer jag inte att ha någon glädje av mina cd heller.