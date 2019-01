De snabba väderomslagen det senaste dygnet har orsakat problem med halka på många håll. Trafikverket har på torsdagsmorgonen rödmarkerat ett stort antal vägar i östra Svealand, vilket innebär att väglaget är mycket besvärligt.

Exempelvis har E18 mellan Enköping och Bålsta is med hjulspår, och även på E20 mellan Strängnäs och Eskilstuna finns is. Fläckvis is finns på E4 mellan Arlanda och Stockholm.

Väg 288 Gimo–Uppsala har fläckvis packad snö och fläckvis moddig vägbana, medan Väg 55 från Hjulstabron via Enköping till Uppsala har is med hjulspår.

På väg 249 mellan Arboga och Lindesberg, väg 233 mellan Skinnskatteberg och Ramnäs och väg 66 mellan Fagersta och Ramnäs är problemet i stället lössnö. Detsamma gäller väg 73 från Västerhaninge till Nynäshamn.

SMHI har samtidigt utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka för Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län.

Den kalla luften fortsätter söderut, och i kväll och i natt finns risk för halka även i Skåne när temperaturen sjunker ner på minussidan och våta vägbanor fryser på.

I nordligaste Norrland är vädret för tillfället lugnt och mycket kallt. Nu på morgonen har säsongens hittills lägsta temperatur noterat i Kvikkjokk med –35 grader.

