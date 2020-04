Biståndsministern: ”Olyckligt tillfälle att tala om att minska insatserna till WHO”

– Det var ett olyckligt tillfälle att tala om att minska insatserna till WHO när vi andra i stället försöker samla världen och stärka det internationella samarbetet.

Det säger Sveriges biståndsminister Peter Eriksson om Donald Trumps hårda utspel mot Världshälsoorganisationen WHO på tisdagen.

– Många länder har inte fungerande hälsosystem och riskerar att drabbas hårt om vi inte bistår.

Trump hävdade att WHO inte agerat i tid utan kunde ha gjort det ”flera månader” tidigare. Enligt den amerikanska statschefen visste organisationen förmodligen mer än den berättade och därför skulle hans administration nu ”titta närmare på det” och ”hålla inne pengarna till WHO”.

USA är i dag Världshälsoorganisationens största bidragsgivare.

Donald Trump. Foto: Mandel Ngan/AFP

Vad skulle det innebära om USA gör verklighet av hotet och stryper pengarna till WHO?

– Det skulle allvarligt försvåra möjligheten att få ett internationellt heltäckande hälsosystem. Det funkar inte i dag, men WHO försöker förbättra det system som finns. Vacciner hör ju dit, säger Peter Eriksson.

Han deltar på onsdagseftermiddagen i ett digitalt möte med EU:s biståndsministrar om vilka gemensamma insatser som kan göras för att minska smittspridningen i de fattigare delarna av världen.

Onsdagens möte är informellt, så det kommer inte att fattas några beslut om mer pengar för att begränsa smittan i utvecklingsländerna.

– Men länderna får ett tryck på sig att redovisa vad de gör.

– Det pågår en diskussion om vad EU ska göra i kampen för att minska smittspridningen. Vi i Sverige har satt in mer pengar både till WHO och till andra FN-organ. Även Frankrike menar att man ska sätta in ganska stora pengar.

– Afrika ligger nära Europa och har en utsatt situation om man skulle få en snabb smittspridning exempelvis i flyktingläger.

Kan det inte vara svårt att uppamma engagemang för att bistå utvecklingsländerna nu, när så många europeiska länder stänger gränserna och fokuserar på sina egna behov?

– Jo, det kan det vara, men de ekonomiska effekterna riskerar att bli ännu större i fattiga länder, och om också hälsoeffekterna blir svåra där kan det slå tillbaka på oss, precis som terrorism och flyktingströmmar.

Att mer bistånd indirekt kan hjälpa oss i Europa är en av de argumentationslinjer Eriksson tänker inta under onsdagens möte.

– Framför allt att vi kan se att världen hänger samman. Det är tydligt med den här krisen. Enskilda länder kan inte klara sig själva.

En oroväckande tendens under krisen, menar Peter Eriksson, är att flera länder tagit tillfället i akt att genomföra strukturella förändringar som på olika sätt underminerar mänskliga rättigheter. Det är också något han tänker ta upp, och han tror att fler kommer att göra det.

– Jag tänker på en rad länder i Afrika, Asien och Latinamerika men också länder i Europa, som Ungern, som nu utan tidsgräns infört maktbefogenheter för premiärministern som inte är förenligt med en demokratisk struktur.