DN avslöjar: Här är bitcoinbedragarna som lurar svenska pensionärer på allt de äger

Mandarin Plaza är en av Ukrainas mest exklusiva shoppinggallerior. På parkeringen utanför står lyxbilarna på rad. På bottenvåningen: diamantförsäljare, dyra kläder och lyxbutiker.

På våning sex och sju: en internationell bedrägerifabrik med hundratals anställda.

Här, mitt i centrala Kiev, ligger företaget Milton Groups huvudkontor. På baksidan, vid kontorsentrén, köar unga människor på väg upp till det rymliga kontorslandskapet. Innan de kan gå in måste de passera säkerhetskontrollen och lämna ifrån sig sina privata mobiltelefoner.

Bedrägerierna bedrivs från flotta kontorslokaler mitt i Kiev, där Milton Group finns på två våningsplan. Härifrån rings svenskar upp – och luras på allt de äger, och mer därtill. Foto: Alexander Mahmoud

Utåt sett sysslar företaget med it-tjänster.

Hundratals telefonförsäljare sitter tätt, sida vid sida, och ringer ut i världen på jakt efter nästa offer. De erbjuder lukrativa investeringar i kryptovalutor och värdepapper.

Allt är professionellt strukturerat, med moderna telefoni- och kundhanteringssystem. Månatliga mål med bonus till de framgångsrika – den som inte levererar får sparken.

Allt är som på ett modernt, välsmort säljbolag – med den stora skillnaden att produkterna inte existerar.

Allt är en bluff.

Den verkliga verksamheten är bedrägerier i en industriell skala – med offer över hela världen.

● ● ●

Visselblåsaren. DN:s källa har arbetat för Milton Group och med risk för sin egen säkerhet samlat bevis inifrån bedrägerifabriken, med hjälp av bland annat dolda kameror. Foto: Alexander Mahmoud

Dagens Nyheter har granskat Milton Groups verksamhet inifrån med hjälp av en visselblåsare som arbetar i den kriminella organisationen. Visselblåsaren har i månader smugglat ut uppgifter och dagligen lämnat över dem till Dagens Nyheter. Materialet kommer direkt från Miltons Groups kunddatabaser och avslöjar metoderna, de interna systemen – och leder oss till 1.000 offer från mer än 50 länder – och det är bara en skärva av verksamheten.

Dagens Nyheter har utrustat källan med en dold kamera som dokumenterat arbetet inne på kontoret.

Uppgifterna och filmerna har vi sedan delat med nordiska mediehus och den ideella journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP.

I samarbete med tidningar världen över har visselblåsarens uppgifter verifierats av samstämmiga vittnesmål från offer spridda över flera kontinenter. Sammanlagt har över 170 offer bekräftat uppgifterna.

Dagens Nyheters unika avslöjande publiceras nu ihop med det internationella journalistnätverkets granskningar samtidigt i tidningar i 25 länder.

● ● ●

– Jag går inte ut längre. Skammen är för stor.

Vi sitter hemma hos Maj-Britt, 67, i Dalarna. Vi har hittat henne i Milton Groups kundhanteringssystem. I en anteckning från den 16 oktober 2019 står det:

”Sålde sitt hem för att betala, inga pengar, gråter.”

Maj-Britt, 67, har blivit lurad på 1,3 miljoner kronor – pengar som hon till stor del inte ens hade. Bedragarna har tagit lån i hennes namn. Foto: Alexander Mahmoud

I köket i den nya hyreslägenheten berättar hon om sin svåra situation. Hon har inte råd med mat, inga pengar till hyran. Hon gråter av skam och förtvivlan men berättar ändå vad hon utsatts för.

– Ingen förstår, som inte själv har blivit utsatt.

Hon vet det ännu inte själv, men det var ingen slump att hon blev en måltavla för Milton Groups bedrägerier, och att de lyckades lura av henne allt hon äger. I en manual till säljarna på kontoret i Kiev finns specifika instruktioner för hur de ska förmå svenska och skandinaviska pensionärer att satsa på deras bluffinvesteringar.

”Klienterna är oftast gamla människor som verkligen behöver någon att tala med. Det klokaste är att sälja väldigt försiktigt och långsamt med känslor.”

Säljarna uppmanas att ställa frågor om kundernas livserfarenheter och ge skenet av att de vill lära sig av deras kunskap. När de väl etablerat kontakt med personen ska de komma med erbjudandet.

”Du vill ge dem en lika briljant livserfarenhet av hur man tjänar pengar på enklast möjliga sätt utan ansträngning som att gå till jobbet varje morgon eftersom det är nu de ska njuta av livet och vara med sina familjer.”

Med materialet inifrån Milton Group har vi rest runt i Sverige och träffat bolagets offer. Kolbäck, Motala, Vingåker, Torup och Lappträsk – berättelserna är nästan identiska. Hur de först läst om hur lätt det gick att tjäna pengar på bitcoin. Hur de klickat på någon annons eller artikel och om hur telefonförsäljarna sedan förmått dem att satsa någon tusenlapp till en början. Hur de sedan laddat ned en programvara på datorn så att den ”finansiella rådgivaren” kunnat hjälpa dem med tekniken via fjärrstyrning.

Och hur de sedan helt tappat kontrollen över situationen.

På kort tid mångdubblas insatserna, ofta utan att offren ens förstår vad som händer. Via fjärrstyrningen tas snabblån med skyhöga räntor – upp till 39 procent – i deras namn.

På en webbsida ser de sina pengar växa i en enorm takt – men allt är bara påhitt. När det är dags att ta ut pengarna går det inte.

● ● ●

Från en hyrd lägenhet mittemot Milton Groups kontor har DN kunnat iaktta säljarna. Foto: Alexander Mahmoud

Med headset på huvudet vankar en säljare av och an, gestikulerar och viftar med händerna. Plötsligt kommer någon springande och gör vad som ser ut som en segerdans.

Från en hyrd lägenhet på andra sidan gatan ser vi in genom fönstren på sjätte och sjunde våningen. Genom kamerans teleobjektiv, dolt bakom en gardin, följer vi arbetet på Milton Groups kontor.

Någonstans längre in i lokalen, på den sjunde våningen, finns vår källa. Han har förklarat hur arbetet är upplagt:

■ Säljavdelningen är uppdelad i mindre grupper om tio säljare och en säljchef. Deras uppdrag är att rekrytera nya kunder och få dem att göra en första insättning. Små investeringar, snabba förtjänster – målet är att få dem på kroken.

■ Avdelningarna är uppdelade efter språk – ryska, engelska, italienska, spanska.

Miljön inne på Milton Group ser bitvis ut som vilket callcenter som helst. Men verksamheten som bedrivs här är allt annat än vanlig. Foto: DN

■ Kunder med potential slussas vidare till nästa avdelning – ”Retention”, ”bibehållande”. Där jobbar ”storsäljarna” med uppdrag att bearbeta kunderna ytterligare och få dem att satsa mera pengar.

■ Det är också här som de riktigt stora bedrägerierna börjar – säljarna har fria händer att säga och göra nästan vad som helst. Så länge de inte säger sanningen – att investeringarna är en bluff.

■ Alla samtal spelas in och övervakas av säljledare som kan skicka instruktioner till säljaren under samtalet.

■ I kundhanteringssystemet noteras uppgifter om kundens situation och hur säljsamtalen har gått.

På väggarna i Retention-avdelningens rum hänger affischer på sportbilar. En whiteboard är fulltecknad med säljarnas månadsmål:

För den ryska marknaden: 40.000. Spanska 60.000. Engelska 100.000.

Valutan? Amerikanska dollar.

”Säljare som presterar mindre än 40 procent av sina mål får sparken”.

Säljarnas provision: Överföring via kreditkort, 4 procent; Western Union och Moneygram, 6 procent; kryptovaluta, 9 procent.

”Säljarna” för noggranna anteckningar över hur samtalen med offren går, och hur man ska bearbeta dem framöver. Foto: Alexander Mahmoud

Under en bild på en brandgul Ford Mustang sitter en ung kille i grå tröja.

Han kallar sig William Bradley och är ansvarig för i stort sett alla bolagets bedrägerier mot svenskar.

● ● ●

– En mycket trevlig man.

Den pensionerade ambulansföraren Kent Lundin, 73, håller händerna runt huvudet. Han minns William Bradley väl. De har tillbringat åtskilliga timmar tillsammans i telefonen det senaste halvåret.

Det är något han delar med nästan alla svenska bedrägerioffer vi träffat. Alla nämner de samma namn, och vittnar om hur han med charm och påstridighet förmått dem att ge honom kontrollen över först datorn, sedan ekonomin. I slutändan i flera fall över livet – då snabblånen han lurat dem att ta skuldsatt dem för evigt.

Kent Lundin förlorade många hundra tusen i bedrägerierna.

Mannen han känner som William Bradley är 23 år gammal. Enligt mannens sociala medier heter han egentligen Javid Hamze och kommer från Iran.

Med dold kamera har DN:s visselblåsare lyckats filma ”William Bradley” mitt under ett säljsamtal med en kund. Det är nyårsafton 2019 och Bradley ger sina lyckönskningar till mannen och hans familj. När han lägger på skryter han om hur han fått mer än 150.000 dollar – cirka 1,5 miljoner kronor – från mannen. Och hur han lyckats få honom att tro att det är hans eget fel att pengarna är borta.

– Har du lurat honom två gånger? frågar en kollega.

– Nej, mer än så, sex–sju gånger, säger han på filmen.

01:06. Dolda kameran fångar när ”William Bradley” pratar om en kund han just lurat. ”Den här mannen betalade mig mer än 150.000 dollar”, säger han.

Mannen som kallar sig William Bradley förekommer i flera svenska polisanmälningar – som alla är nedlagda. Svensk polis har inte ens försökt att utreda fallen, trots att det sammanlagt rör sig om flera miljoner kronor som stulits från svenska pensionärer.

Alla de anmälningar som DN har tagit del av har avskrivits utan några utredningsåtgärder. I ett av nedläggningsbesluten står det att brottet ”uppenbart inte går att utreda”.

● ● ●

Av de tiotalet svenska offer som DN har varit i kontakt med är det yngsta 55 och det äldsta 82 år.

Ett av målen för säljarna är att förmå sina offer att installera ett program för att fjärrstyra datorn. Programvaran – oftast AnyDesk eller TeamViewer – används normalt av företags it-support för att hjälpa medarbetarna med tekniska frågor. Det är också förevändningen i samtalen med offren. Men i Milton Groups händer blir programvaran till ett kraftfullt brottsverktyg.

Pensionären Marie Jansson från Vingåker berättar om hur säljarna via fjärrstyrningsverktyget tagit stora lån i hennes namn. Så fort pengarna kom in på bankkontot tog bedragarna dem. Hon kunde se hur muspekaren for fram och tillbaka över datorskärmen.

– När de sätter i gång så här så är de så ”pushiga” och de vet precis hur de ska göra. Man blir som våldtagen på något sätt, av hela sättet de jobbar. Man blir alldeles som stel – man vet inte vad man ska göra.

Nu är pengarna borta – men lånen på flera hundra tusen kronor finns kvar. Hon har, 73 år gammal, tvingats att börja arbeta igen för att ha råd med mat.

Marie Jansson, 73, övertalades att installera ett program som gjorde att hennes dator kunde fjärrstyras. Hon såg hur bedragarna fyllde i låneansökningar i hennes namn på en rad banker och låneinstitut – mitt framför ögonen på henne. Foto: Alexander Mahmoud

● ● ●

Bedrägerierna sker i flera steg. Ofta börjar det med att personen själv anmäler sitt intresse för att testa att handla med bitcoin och andra kryptovalutor. Flera vittnar om hur de klickat på någon annons i sociala medier som lett dem vidare till falska artiklar som gör gällande att svenska kändisar tjänat stora pengar på bitcoininvesteringar. Filip Hammar, Leif GW Persson och Camilla Läckberg har alla berättat om hur deras namn utnyttjas för att lura svenskar.

Den som anmäler sig möts snart av en storm av olika telefonförsäljare. Den exakta kopplingen mellan de falska annonserna och Milton Group har vi ännu inte kunnat klargöra, men klart är att flera av de svenska offren berättar att det var via en sådan annons som allting började.

När offren har förmåtts ladda ned fjärrstyrningsprogrammet ombeds de ofta att logga in på banken och visa upp sina konton. De får också skicka en kopia på sitt id-kort eller pass och en färsk räkning som bevis på sin hemadress.

Säljaren hjälper sedan kunden att handla. Med manipulerade uppgifter visar de falska vinster som ska locka kunden att satsa mer.

Cancersjuke pensionären Kent Lundin i Kolbäck har också blivit lurad på hundratusentals kronor. Foto: Alexander Mahmoud

Läs också: Lurade på miljoner och skuldsatta för livet – bedragarnas svenska offer berättar

I själva verket existerar inte investeringarna – pengarna försvinner direkt efter överföringen.

I många år hade Maj-Britt från Dalarna med egna händer renoverat sitt hus. Men efter att ha lurats att ta lån på hundratusentals kronor tvingades hon sälja sitt hem. Men skulderna är ändå övermäktiga – varje månad tvingas hon lämna räkningar på tusentals kronor obetalda.

– Jag kan inte betala hyran eller köpa mat.

Det är då nästa steg kommer in i bilden. Räddningen.

En advokat, eller finansiell rådgivare, ringer plötsligt upp och vill hjälpa kunden att återfå sina investeringar. Mirakulöst hittas snart pengarna, ofta ett långt större belopp än vad de ursprungligen satsat.

Det finns bara ett problem.

Innan överföringen kan ske och medlen återbetalas behöver firman ha sin provision, skatten betalas och intyg lämnas in. Och allt måste betalas i förskott – annars kan kunden inte få pengarna tillbaka.

Men allt är bara ytterligare en del i bedrägeriet.

Lurendrejarnas metoder är sofistikerade – de har till och med skapat falska kontosidor på nätet som uppges visa hur offrens investeringar stiger i värde. Men allt är fejk. Foto: Alexander Mahmoud

På ”Retention-avdelningen”, inne på Milton Groups kontor i Kiev, sitter ”säljare” och ”advokater” sida vid sida. Alla är de centrala delar i Milton Groups fabrik för bedrägerier.

På whiteboarden står målen för hur mycket de ska stjäla varje månad.

Den som överträffar dem får bonus.

● ● ●

Samtidigt, hemma hos Maj-Britt i Dalarna:

Kan du berätta hur det här har drabbat dig?

– Hårt. Jag känner att jag inte har något liv.

The story in English: Inside Kiev fraud factory stealing senior citizens’ savings

Läs också: Steg för steg – så funkar bluffen