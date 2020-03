Männen bakom bedrägerifabriken lever lyxliv – ”Fadern” är affärspartner med tidigare ministrar

Paris, 4 januari 2020.

Från sitt rum på Hyatt Regency Paris Étoile har Jakob Keselman en strålande utsikt över Eiffeltornet. Han sitter vid ett panoramafönster med datorn på ett skrivbord, på skärmen har han ett kalkylblad öppet.

Bilden lägger han ut på sociala medie-appen Instagram med texten ”Den som älskar sitt arbete är i sanning lycklig”.

Jakob Keselman är koncern-vd för Milton Group – bolaget bakom bitcoinbedrägerierna.

På Instagram kallar han sig ”The Wolf of Kiev”.

Där lägger han ut en strid ström med bilder på exklusiva bilar, dyra klockor och när han poserar med vapen.

Dagens Nyheter har med en visselblåsare inne i den kriminella organisation i Kiev kunnat avslöja företaget Milton Group, som i det dolda ligger bakom de systematiska bitcoinbedrägerierna som drabbat Sverige och hela världen. Bolaget utger sig för att vara finansbolag – men investeringarna är falska och offren luras på hela det satsade beloppet. Huvudkontoret ligger mitt i den Ukrainska huvudstaden Kiev.

Jakob Keselman, koncern-vd för Milton Group som ligger bakom bitcoinbedrägerierna, visar upp sig på sociala medier med exklusiva bilar och vapen. Foto: Skärmdump från Instagram

Dagens Nyheter har delat det unika materialet med den ideella journalistorganisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) som tillsammans med DN initierat en internationell granskning. Redaktioner över hela världen har gemensamt kartlagt bedrägerierna, talat med offren och undersökt männen bakom bolaget. I samarbetet ingår bland annat The Guardian, La Stampa, El Confidencial, Miami Herald och The Times of Israel, samt de nordiska tidningarna VG, Helsingin Sanomat och Politiken.

Några dagar efter resan till Paris, den 12 januari, är Jakob Keselman tillbaka i Kiev igen. Milton Group har firmafest i en mässhall i Pusjkinparken. Temat för festen är ”The Great Gatsby” – romanen om det glada 1920-talet som filmatiserats med Leonardo di Caprio i huvudrollen.

I skydd av mörkret med långa teleobjektiv ser vi in genom fönstren hur de många hundra anställda skålar i vin och applåderar när Jakob Keselman lägger fram sin vision för 2020.

Milton Groups fest den 12 januari. Foto: Alexander Mahmoud

”Förra året sa vi att vi skulle bli bolag nummer ett i Ukraina – låt oss i år säga att vi ska bli bolag nummer ett i världen!”

Inne på festen finns vår visselblåsare med en dold högupplöst kamera.

Den formelle ägaren för bolaget Milton Group i Kiev är enligt bolagshandlingarna en man från Georgien. Men han är i princip osynlig i alla andra sammanhang och finns bara i dokumenten.

Istället är det en annan georgisk man, med israeliskt medborgarskap, som framträder som den verkliga ägaren, enligt granskningen. På den Gatsby-inspirerade firmafesten i Kiev presenterades han som bolagets ”fader”.

Han heter David Todua, är 39 år gammal och är israelisk medborgare med ursprung i Georgien.

Enligt DN:s källa har han vid flera tillfällen besökt kontoret vid Mandarin Plaza och bland annat tackat personalen för framgångarna. Visselblåsaren säger att han sett honom på kontoret vid åtminstone sex tillfällen. Bland annat i november då han tackade visselblåsarens avdelning för insatsen den föregående månaden.

– Han gratulerade alla oss som närvarade till resultatet, för oktober var det 1,2 miljoner dollar. Han sa också att ”vi gjort 50 miljoner dollar hittills 2019”. Och så sa han att vi måste nå 100 miljoner amerikanska dollar under 2020.

Mannen bakom bedrägerifabriken. David Todua presenterar sig själv som Milton Groups ”Fader”. På sociala medier poserar han ofta med vapen. Foto: Skärmdump från Instagram

Enligt DN:s visselblåsare har David Todua en grupp beväpnade livvakter med sig när han kommer in till kontoret. I bilder på sociala medier syns Milton Groups säkerhetsvakter posera med automatvapen.

På firmafesten i januari välkomnades David Todua upp på scen, fick blåsa ut ljusen på tårtan och höll ett kort tal. Visselblåsaren på plats på festen refererar talet: ”Tack allihopa, vi har uppnått utmärkta resultat på tre år. Låt oss höja glasen i en skål för vårt stora Milton Group-team och för att nå nya höjder under vårt fjärde år som företag. Gott nytt år!”

Visselblåsaren har också till svensk polis pekat ut David Todua som den dolda ägaren för Milton Group.

– Jag berättade för polisen att Miltons chefer refererade till honom som ”investerare” och ”ägare”.

Efter att visselblåsaren i mitten på februari lämnade över allt sitt material till svensk polis pågår nu en förundersökning ledd av åklagare Arne Fors på Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet.

David Todua poserar med en gyllene Kalasjnikov i sociala medier.

David Toduas sociala medier dryper av lyxliv – fler stora bilar men framför allt skjutvapen. På Instagram kallar han sig David_Todua_007 och poserar med en gyllene Kalasjnikov, skjuter med prickskyttegevär och avfyrar två pistoler samtidigt och skrattar.

I hans nätverk av affärspartners ingår tidigare högt uppsatta politiker från flera länder bland annat flera exministrar.

Todua är också ägare till en av Milton Groups leverantörer, det cypriotiska företaget Naspay. Dokumenten som visselblåsaren smugglat ut visar att Naspay är inblandade i en stor del av alla kreditkortsbetalningar från Milton Groups offer. Utdrag från Milton Groups kunddatabas visar att pengar från bedrägerioffer har förts över till Milton Group via Naspay.

I cypriotiska bolagshandlingar står David Todua som enda ägare till Naspay.

Naspay är också nära kopplat till bolagskoncernen Axios, med säte på Cypern. Milton Groups vd Jakob Keselman har enligt sina egna uppgifter på jobbsajten LinkedIn arbetat parallellt åt Axios fram till september i fjol.

Axios annonserar på nätet efter personal å Naspays vägnar, och beskriver bolaget som sin partner.

I ukrainska rättsregister förekommer David Todua i en händelse från juni 2018, då han stoppades på Kievs internationella flygplats med mer än motsvarande hundratusen kronor i kontanter. Han dömdes senare till böter för brott mot tullagen.

Vid sidan om det stora huvudkontoret i Kiev, som ligger på två våningar i det exklusiva kontors och affärscentrumet Mandarin Plaza, har den internationella granskningen kunnat hitta ytterligare två stora callcenter. Båda bedriver bluffverksamhet och tillsammans har de tre kontoren omkring 1.000 anställda.

På en gruppbild från firmafesten i Kiev, som publicerades på sociala medier av David Todua själv, står han i centrum omgärdad av ett tiotal män. Det är hans säkerhetsvakter och ledande personer i koncernen.

Milton Groups ”Fader” David Todua, till vänster, och Amant Josifi, assistent till försvarsministern i Albanien (till höger), poserar tillsammans med andra ledande personer i bedrägerifabriken Milton Group vid företagets fest i januari.

Vi försöker att identifiera dem. Bland de leende männen hittar vi en man med hög position i Albaniens regeringskansli.

Han heter Amant Josifi, rådgivare till försvarsministern i Albanien. Och är samtidigt ägare till callcentret i Albanien.

OCCRP:s reporter i Tirana har lyckats filma hur seniora medarbetare från Milton Group i Kiev kommer ut från kontoret i Albanien. Bland dem finns Andrii Romanko, som återfinns på dussintals bilder ihop med Jakob Keselman – bland annat från Milton Groups olika firmafester. Romanko agerar som platschef för det albanska callcentret, vilket även bekräftas av Josifi i ett svar till OCCRP.

En källa med insyn i det albanska callcentret bekräftar att de bedriver samma verksamhet som Milton Group i Kiev och att de får kunder och telefonnummer från dem.

Enligt uppgiftslämnaren i Albanien har callcentret upp till 500 anställda, de flesta mellan 18 och 25 år. Kravet är att ringa i genomsnitt 400 samtal om dagen för att kunna få sin minimilön på 300 euros i månaden. Säljarna talar engelska, tyska och spanska.

Vid sidan om Albanien har journalister från georgiska tv-kanalen Studio Monitori, som ingår i det internationella samarbetet, hittat ett callcenter i Tbilisi som också är kopplat till Milton Group. Även här spelar en gruppbild i sociala medier en central roll när det kommer till att koppla verksamheten till Milton Group. Reportrarna lyckas filma hur en nära medarbetare till Jakob Keselman kommer ut från callcentret.

Samma man, Danil Gromov, återfinns på flera gruppbilder tillsammans med både Keselman och chefen för det albanska kontoret, Andrii Romanko. Gromov kallar sig ibland Danilo Zaichenko i sociala medier.

När en reporter under täckmantel genomgick bolagets träning för ett jobb på kontoret i Georgien fick hon höra hur det ligger i bolagets intresse att kunderna förlorar sina pengar. Pengarna stannar hos bolaget – ”det är poängen”, sa utbildaren.

Enligt bolagsrepresentanter som höll i utbildningen står Georgien-kontoret i nära kontakt med Kiev – och de får sina kunder och telefonnummer från dem.

På Jakob Keselmans Instagramkonto är denna bild postad, föreställande honom med vapen. Foto: Skärmdump från Instagram

När DN når Jakob Keselman per telefon bekräftar han att han är vd för Milton Group, men när vi ställer frågor om bedrägerierna säger han att det inte stämmer.

Vi har pratat med många av era ”kunder” de säger att ni har lurat dem – tagit deras pengar och inte ger tillbaka dem.

– Det stämmer inte, säger han.

Han påstår också att han inte känner till David Todua och att han aldrig varit på firmafesten i Kiev.

David Todua uppger dock i ett skriftligt svar att han närvarade vid festen eftersom han bjöds in av Jakob Keselman.

”Jag bjöds in till nämnda nyårsfest av Jakob Keselman.”

På frågan om hans relation till Keselman svarar han:

”Ibland har Jakob Keselman introducerat olika handlare som behövt gateway-programvarutjänster. Varken jag eller Naspay har något partnerskap eller något annat avtal med Jakob Keselman.”

Han förnekar också all koppling till Milton Group.

”Jag är varken en hemlig ägare eller grundare av Milton Group. Jag har ingen formell eller informell position i nämnda bolag”, skriver han.

Amant Josifi skriver i en kommentar att han i samband med sin anställning som rådgivare till försvarsministern lämnade sin roll i bolaget och att han nu bara är en passiv ägare utan inblandning i verksamheten. ”Jag är inte ansvarig för det nuvarande styret av mina bolag. Baserat på er första fråga har jag frågat ledningen och de förnekar bestämt alla anklagelser. ”

Romanko och Gromov har inte svarat på DN:s frågor.