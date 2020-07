Björn Olsen har ändrat uppfattning om nyttan med munskydd

Under våren har Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar, gjort sig känd som en frispråkig kritiker av Folkhälsomyndighetens strategi. I sitt sommarprat säger han också att några av ”de förbjudna begreppen” hos Folkhälsomyndigheten har varit munskydd och asymtomatisk spridning.

”Det trots att hela världen vet att en person utan symtom kan smitta, att detta är en viktig orsak till spridningen, och att munskydd skyddar andra från infektion. Jag anser att det bland annat är på grund av den inställningen som smittspridningen fått fäste i samhället”, säger han i programmet som sändes under tisdagen.

Men i hans bok Pandemi – myterna, fakta, hoten, som kom i ny upplaga i våras står att vanliga munskydd inte fyller någon som helst funktion.

”I stället kan det vara tvärtom, de ökar risken för smitta mer än de skyddar. Vi pillar på dem och rättar till dem, vi har dem under hakan eller så är de till och med, som jag sett några exempel på, placerade över pannan. Men liksom vi lärde oss att krypa in under skolbänken för att skydda oss vid ett atombombsanfall på 1970-talet, gav munskydd en falsk trygghet men samtidigt en känsla av handlingskraft.”

I en intervju med Aftonbladet, som var först med att skriva om det, medger han att han har haft fel i frågan och att inte heller han trodde på munskydd tidigare.

– Det är det här som är vetenskap, man måste kunna ändra riktning. Man måste byta riktning ibland, säger han till DN och berättar om studier som påvisar att munskydd fungerar ”hyfsat bra” mot smådroppar.

– Det finns ingen preventiv åtgärd som är absolut hundraprocentig, men om det funkar till 60 eller 70 procent så blir det pluseffekter tillsammans med social distansering, handtvätt och sådana grejer. Det är alla åtgärder tillsammans som funkar. Visst har jag ändrat riktning, definitivt. Det har jag gjort många gånger under det här.

Han säger att Folkhälsomyndigheten har tillgång till samma underlag som han själv, och att han förutsätter att de har tittat på det.

– Men de kanske gör en annan tolkning av det? Det är svårt för mig att säga hur de tänker.

Utanför de debattartiklar som han, tillsammans med flera andra forskare, har skrivit har kontakten med myndigheten dock varit obefintlig under pandemin.

– Det är tämligen låsta positioner. Det är väldigt synd tycker jag. Om de hade hört av sig till oss och frågat vilken information vi har är det klart att vi skulle dela med oss av det direkt. Men det är ingen som har fått några mejl, brev, telefonsamtal eller någonting.

Under torsdagen förlängde Folkhälsomyndigheten sin rekommendation om att arbeta hemifrån även under hösten. Rimligt, tycker Björn Olsen.

– Jag tycker att det är en bra grej. Det finns inga pandemier som går över på sex månader. Det här är inte över på något sätt.

Men att smittspridningen ska ta fart på samma sätt som under våren tror han dock inte.

– Jag tror säkert att vi kommer att se utbrott efter sommaren. Det kan vara på äldreboenden eller bland vissa befolkningsgrupper. Men jag tror inte det kommer vara det här raseriet som det var i våras. Där har vi lärt oss så mycket så att vi förstår att vi inte kan släppa upp det här viruset så mycket igen.

