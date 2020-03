Blandad väderkompott i helgen – sol och snö

Efter ett bitvis mildare väder med tvåsiffriga dagstemperaturer och en hel del sol på sina ställen, blir det till helgen och nästa vecka en väderrockad. Kalluft från norr rör sig ner över Sverige och sänker temperaturerna i allmänhet.

– Längst i norr kan det tidvis bli lätt snöfall, med sol och moln som passerar. Dagstemperaturerna kommer inte stiga som de gjort tidigare, och en i allmänhet måttlig vind väntas under helgen, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.

Helgen bjuder på soligt väder på sina håll, följt av en del moln som passerar. Temperaturen kommer under lördagen ligga på 5–7 plusgrader, och längst i söder kan det till och med bli upp till 10–11 grader. Men till söndagen har kalluften även nått södra Sverige som får betydligt lägre temperaturer. I Norrlands inland får man räkna med minusgrader.

– Nu har vi kallare luft som rör sig ner under den närmsta tiden, den milda luften som varit under veckan är ersatt. Och temperaturen når inte upp lika mycket som den gjort under veckan, säger Linus Karlsson.

SMHI utfärdar en klass 1-varning natten mot lördag och fram till lördag morgon för norra Lapplandsfjällen på grund av hård västlig vind och snöfall.

Nästa vecka väntas varierat väder, med temperaturer upp mot 6–7 plusgrader i södra Sverige. Enligt SMHI har det tidigare stabila vädret nu övergått till ett mer lågtrycksbetonat väder från norr och det verkar hålla i sig framöver. I Norrland ser ut att bli en del snöfall, med lägre temperaturer.

– I allmänhet ser det ut som vi har det fortsatt varierat med molnigt och det kan även vara nederbörd som berör södra Sverige i form av regn, men det är osäkert i tid och placering.