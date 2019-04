Blåsten försvårar bekämpning av skogsbränderna

– Vi har jobbat under natten med att hålla begränsningslinjerna och det har klarat sig. Men läget är oförändrat, säger Johan Sjöberg, inre befäl på räddningstjänsten Kristianstad.

Flera svårbekämpade bränder rasade i södra Sverige under tisdagskvällen. Majoriteten av bränderna kunde släckas, men i bland annat Tjällmo, i Motalatrakten och i Ingershult norr om Traryd i Småland, i Gislaved samt i Hästveda är läget fortsatt kritiskt.

Risken för gräs- och skogsbränder är dessutom hög i hela Mellansverige och stora delar av Gotland. SMHI bedömer att spridningsrisken är överhängande under de kommande dagarna – på grund av torkan, men också på grund av rådande vindar.

Enligt SOS Alarm var det tidigt på onsdagsmorgonen 14 pågående insatser gällande brand i terräng i Skåne, Småland, Östergötland, Västra Götaland och i Stockholmsområdet.

– Det är pågående skogs- och gräsbränder där har vi räddningstjänst ute, säger Patrik Svensson, teamledare på SOS Alarm.

Under gårdagen gick MSB, Myndigheten för skydd- och beredskap upp i högsta beredskapsläge och fyra helikoptrar sattes in för att vattenbomba i bekämpningen av skogsbranden mellan Hästveda och Osby i Hässleholms kommun, som är värst drabbat. Även helikoptrar från försvarsmakten har satts in i räddningsarbetet.

Sent på tisdagskvällen evakuerade kommunen 47 boende från fyra gårdar. Två bränder hade då gått ihop och ett stall brann ner. Ett VMA – viktigt meddelande till allmänheten – utfärdades för boende i området om att förbereda sig på ytterligare utrymningar.

På onsdagsmorgonen är bedömningen att det inte är nödvändigt med fler evakueringar, enligt räddningstjänsten.

– Det är inga direkta stora hot mot fastigheterna, säger Johan Sjöberg.

Insatsen kommer att ”skalas upp” efter natten och helikoptrarna ska återuppta vattenbombningen. Johan Sjöberg säger att man hoppas kunna släcka elden som spred sig från mossen, där branden startade. Men det blåser fortfarande i området vilket försvårar insatsen.

– Men det har blåst under natten och kommer blåsa även under dagen så det är fortsatt besvärligt i dag, säger han.

MSB uppmanar allmänheten att vara extra uppmärksam och att agera försiktigt. I en app för mobiltelefoner som heter ”Brandrisk ute” kan man följa var riskerna är som störst. Allmänheten uppmanas också att följa de lokala eldningsförbud som råder, som i till exempel Jönköpings län, Östergötland, Blekinge och mellersta Skaraborg.

