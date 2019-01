Bli en del av Riksnätverket

Frågor & svar om Riksnätverket

Varför satsar DN på Riksnätverket?

Vi vill ha en starkare nyhetsbevakning utanför Stockholm, vara snabbt på plats och bli bättre på att ta fram egna nyheter över hela riket. Målet är att bättre spegla hela Sverige, för våra läsare, som i allt större utsträckning finns i hela riket.

Vilka städer söker DN medarbetare i?

Vi söker medarbetare i eller i närheten av Malmö/Lund, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Borås, Kalmar, Växjö, Norrköping, Linköping, Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Eskilstuna, Jönköping, Visby, Sundsvall, Gävle, Falun, Östersund, Luleå, Umeå, och Kiruna.

Varför finns inte fler städer på listan?

Av resursskäl inleder vi med orterna ovan. Det kan bli aktuellt med utökning till fler orter framöver.

Vilken kompetens och erfarenhet söker DN efter?

Vi söker dig som har yrkeserfarenhet som journalist, som har god lokal kännedom och ett väl uppbyggt lokalt nätverk. Du ska kunna skriva snabbt vid en stor nyhetshändelse, kunna rapportera live via liveverktyg på dn.se och kunna sända Facebook Live via mobiltelefonen. Du ska vara noggrann och väl bevandrad i källkritik och egen research. Fotoerfarenhet är ett plus, men inget krav.

Gäller Riksnätverket även fotografer?

Vi behöver även fotografkontakter på de orter som listas ovan, men för enkelhetens skull rekommenderar vi fotografer att ta direktkontakt med vår bildchef Pär Björkman, par.bjorkman@dn.se, för diskussion om samarbete.

Vad innebär det att vara med i Riksnätverket?

Det innebär att du ingår i en grupp av frilansmedarbetare som DN kontaktar i samband med olika nyhetshändelser utanför Stockholm – och att du kan kontakta en redaktör som ansvarar för våra inköp av nyhetsmaterial. DN förbinder sig inte till någon ekonomisk överenskommelse genom nätverket, utan det baseras på vad vi kommer överens om att köpa in vid varje enskilt tillfälle. Som medarbetare förbinder du dig inte till exklusivitet att arbeta för DN, men vi vill ha möjligheten att få en första möjlighet att köpa innehåll vid en nyhetshändelse i ditt område. Om vi tackar nej till en idé från dig är du självklart fri att gå vidare med den till andra.

Hur kommer DN att sköta kontakterna med nätverket?

Nyhetschefer/livechefer sköter kontakterna med medarbetarna i nätverket. Diskussioner om idéer förs också med nyhetschefer/livechefer.

Vilken typ av innehåll efterfrågar DN?

I huvudsak handlar det om tre typer av innehåll: 1) Närvaro och rapportering vid stora nyhetshändelser 2) Egna nyhetstips 3) Delaktighet i reportage som initierats från redaktionen, t ex riksomfattande granskningar, case, insamling av handlingar, lokala kontakter.

Är det bara nyhetsmaterial som är intressant?

Ja, i Riksnätverket fokuserar vi på nyheter. Kulturmaterial, reportage, opinionsmaterial etc hänvisar vi till respektive redaktion på DN för diskussion om.

Hur ser den ekonomiska uppgörelsen ut?

DN tecknar inte avtal om någon fast summa, utan ekonomin baseras på hur mycket DN kommer överens om att köpa in från respektive medarbetare. Vi har ingen fast prislista utan arvode diskuteras i varje enskilt fall.

Hur mycket kommer medarbetarna i nätverket att arbeta för DN?

Det finns ingen fast uppgörelse om antalet artiklar, utan det beror på hur mycket som händer av intresse för DN i området och på de tips medarbetaren kommer med.