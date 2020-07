Blöt helg att vänta i Sverige

Under fredagen meddelade länsstyrelsen i Stockholms län att det eldningsförbud som rått i området kommer att hävas under lördagen. Och det är mycket möjligt att de områden längst södra Sveriges östkust, som fortfarande har eldningsförbud, kommer att följa efter. För helgen välkomnas i stort sett i hela Sverige med regnområden som drar in.

– Vi får en rätt ostadig helg i landet, får man säga, säger Linus Karlsson.

Redan under fredagskvällen drar ett regnområde in från norra delen av Danmark över Götaland och Svealand. Men inte heller mellersta eller norra Norrland klarar sig från väta.

Regnvädret påverkar brandfaran i landet. För tillfället har SMHI pekat ut ett antal områden i Sverige, där det finns en risk för brand i skog och mark. Från Gävleborgs kustland ner till Skåne längst med Östkusten ser myndigheten en förhöjd brandrisk. Även Bohuslän pekas ut.

– Med det här vädret kommer nog brandrisken att minskas i flera av de här områdena, säger Linus Karlsson.

Det första regnområdet som drar in medför temperaturer mellan 10 till 13 grader i norr och 14 till 17 i söder. Och som om inte det vore nog väntar ytterligare ett område med regnmoln från väst som slår till under söndagen mot Götaland och Svealand.

– Det blir en del regn i Norge som också kommer in över Sverige, säger Linus Karlsson.

För den som suktar efter solen finns det bättre chanser i nästa vecka. Då väntar mer omväxlande väder.

– Veckan inleds med ostadigt väder, men sedan kan det dyka upp lite solluckor på sina håll, säger SMHI:s meteorolog.

