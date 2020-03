BNP-ras för Sverige i coronasmittans spår

Nästan en månad har gått sedan finansministern presenterade sin förra ekonomiska prognos och bilden har blivit betydligt mörkare. Då förutspåddes effekten på bruttonationalprodukten (BNP) bli en nedgång med 0,3 procentenheter. Den nya bedömningen är att vi får negativ tillväxt 2020 med ett dramatiskt fall för svensk ekonomi på 4 procent.

– Det är smittspridningen i Europa och USA och de åtgärder som har vidtagits mot den som påverkar Sverige väldigt tydligt men förstås också smittan här i Sverige som påverkar hushållens och företagens vilja att spendera och investera, säger Magdalena Andersson.

Europa är Sveriges största exportmarknad, påpekar finansministern och att krisens epicentrum har flyttat hit har försvårat det svenska läget ytterligare sedan förra prognosen.

Finansminister Magdalena Andersson på dagens presskonferens. Foto: Janerik Henriksson/TT

Nedgången fångas av finansdepartementet i ett antal nyckeltal: en arbetslöshet som stiger till 9 procent, ett fall i sysselsättningen med 1,4 procentenheter, ett underskott i det offentliga sparandet med 3,8 procent av BNP.

Utgiftstaket för statsbudgeten kommer att behöva höjas, aviserar finansministern men vill inte precisera detta. Besked kommer i vårpropositionen om ett par veckor. De åtgärder som Sverige hittills tagit till belastar statsbudgeten med 84 miljarder kronor men kostnaderna kan skena beroende på hur arbetslösheten utvecklas.

I prognosen tecknas ett förlopp där nedgången just nu är kraftig men vändningen sker redan under andra halvåret. BNP beräknas vara på plus redan nästa år medan det offentliga sparandet visar positiva siffror först 2022.

– Fallet på ett kvartal är större än under finanskrisen men i vår prognos sker återhämtningen snabbare än då. Bedömningen är att efterfrågan i omvärlden ökar och att svensk export därför kan ta fart igen, säger Magdalena Andersson.

Skillnaden mot tidigare kriser är enligt henne att den här inte har utlösts av obalanser i ekonomin utan av helt andra problem, nämligen ett virus. Därför tror hon på god växtkraft när smittan klingat av.

– Men bedömningarna är betydligt mer osäkra än normalt, poängterar hon.

Prognosen innehåller också en liten ljusglimt. Inköpschefsindex, ett vanligt sätt att bedöma vart ekonomin är på väg, pekar åter uppåt i Kina. Finansministern tolkar det som att en vändning kan vara på gång där.