Bonniers contentbyrå prisad i Köpenhamn

– Det känns superkul, dels för att vi vinner för ett unikt kommersiellt storytelling koncept där en av delarna var en fantastisk VR-upplevelse. Men också vilken effekt det blir när man får möjlighet att bygga stories i storyn, säger Anna Arvidsson, Head of Bonnier News Brand Studio.

Den belönade historien berättades genom vr, Virtual reality, och centrerades kring unga kaffebönder i Colombia.

– Vi satte ihop ett team som åkte till Columbia med kunden för att producera VR och annat innehåll som vi använde till kundens native sida och event i Almedalen, säger Anna Arvidsson.

Anna Arvidsson på Bonnier News Brand Studio

Den belönade vr-upplevelsen kompletterades också med längre textreportage – så kallad longread-native på DN.se och seminarier i Almedalen.

– Utvecklingen går så snabbt just nu och DN:s redaktion är otroligt snabb på den digitala transformationen mot läsarna. Därför är det viktigt att vi håller samma hastighet kring affärsutveckling, analys och effekt på den kommersiella sidan, säger Anna Arvidsson.

Tävlingen arrangerades årligen av WAN-IFRA, World Association of Newspapers and News Publishers. Andra vinnare under kvällen var lanseringen av Omni Ekonomi samt kampanjen What’s on the plate från Aftonbladet.