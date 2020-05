Bottenrekord för Sabuni – lägsta stödet någonsin för L

Så gjordes undersökningen

Ipsos har under perioden 12–24 maj intervjuat 1.530 röstberättigade väljare. Från ett slumpmässigt urval har 325 svarat via talad telefoni, och 378 via sms-länk. Därutöver har 827 digitala intervjuer har gjorts med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med kvoturval är att säkerställa representativiteten hos de svarande. Eftersom kvoturval tillämpas kan inte felmarginaler beräknas på traditionellt sätt. 1.338 har uppgivit partisympati.

Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?”

Opinionsmätningar är alltid förknippade med viss osäkerhet. För mer information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.