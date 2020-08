Branden i Polarbröds bageri under kontroll

För att få kontroll över branden som härjat i Polarbröds bageri i Älvsbyn sedan söndagskvällen har räddningstjänsten använt sig av grävmaskiner för att gräva bort delar av byggnaden.

Under tisdagen brann det fortfarande, men med mindre intensitet, och räddningstjänsten börjar avveckla sin aktiva insats under eftermiddagen. Under natten kommer endast ett fåtal ur personalen vara kvar på platsen tillsammans med personal från försäkringsbolag.

– Men om det blossar upp på något ställe kommer vi dra slang i vanlig ordning och åka dit, säger Daniel Granberg, räddningschef i beredskap.

Mycket av fabriken har brunnit upp och släckningsarbetet har försvårats av att bageriet byggts om i etapper med olika material i tak och väggar. Plåtar ligger också över mindre glödbäddar vilket gör det svårt att komma åt att släcka. Trots att räddningstjänstens insats nu avvecklas så kommer glödbäddar här och där att fortsätta blossa upp och börja ryka, säger Granberg.

– Så kommer det säkert se ut under ett antal veckor tills de börjar ta bort skrotet.

Samtidigt fortsätter Polarbröd krishanteringen.

Efter branden saknar 245 personer jobb att gå till. 58 av dem kommer att förlora jobbet när deras avtal inte förlängs. Majoriteten är sommarvikarier, knappt 40 av dem har varit kontrakterade som timvikarier den senaste tiden.

Polarbröd utesluter inte varsel av fast anställda.

Bolaget kommer nu att inleda en dialog med fackförbund, kommunen och regeringen för att hitta lösningar för de andra anställda som nu saknar arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om utbildning. Ett annat alternativ är att föra över anställda från Älvsbyn till Bredbyn, men det är långt ifrån självklart.

– Det är så pass långt, inte något pendlingsavstånd. Men det kan vara en möjlig lösning, flera har sagt att de jättegärna åker dig och hjälper till, säger koncern-vd Karin Bodin till DN.

Polarbröd maximerar nu kapaciteten på bolagets andra bageri i Bredbyn. Under tisdagen började de baka produkter som tidigare bakats i Älvsbyn samtidigt som de undersöker om andra företag kan ta över en del av produktionen för bolagets räkning .

– Vi fokuserar på våra storsäljande produkter och på våra marknader i Sverige och Norge.

Polarbröd planerar att bygga ett nytt bageri på samma plats i Älvsbyn. När byggnaden kan vara på plats vill bolaget inte spekulera i.

– Det vet vi inte än, vi har inte kunnat inspektera skadorna fullt ut. Det kommer att ta tid.

Enligt Polarbröd var det en degklump som började brinna vid ett transportband inne i fabriken. Elden spred sig sedan till byggnadens tak. Risken av gasutsläpp från ammoniaken fick räddningstjänsten att utfärda ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) till boende i närheten och samtliga skolor, förskolor och fritids i Älvsbyns centralort höll under måndagen stängt.

På tisdagen återgick all kommunal verksamhet till det normala, skriver kommunen på sin hemsida.

Läs mer:

Polarbröds vd i chock: ”Sorgligt om det innebär slutet på vår saga”

Branden i Polarbröds fabrik – räddningstjänsten blir kvar hela natten