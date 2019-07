Bristen på pengar till ebolautbrottet mest allvarlig

På torsdagen deklarerade Världshälsoorganisationen WHO att ebolautbrottet i östra Kongo nu är ett internationellt nödläge. WHO var bekymrad över att utbrottet inte såg ut att avta trots intensiva insatser under snart ett år. Dessutom har det första ebolafallet konstaterats i miljonstaden Goma, en knutpunkt i regionen och mot resten av världen.

Däremot är risken för global spridning fortsatt mycket låg, underströk WHO:s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus vid en presskonferens på onsdagen då beskedet om det internationella nödläget gavs. Även Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som ”ytterst låg”.

– Både vid det pågående utbrottet och under det tidigare utbrottet i Västafrika var det mycket få fall som upptäcktes i andra länder. I Sverige har vi tillgång till sjukvård med möjlighet att vårda och isolera en patient under säkra former om det skulle bli aktuellt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Det handlar nu om att få ökade resurser för att bekämpa utbrottet. Enligt WHO har man bara fått in omkring hälften av de pengar man behöver. Att utlysa internationellt nödläge sänder en signal till världens länder om att man behöver kraftsamla.

Sveriges biståndsminister Peter Eriksson sade efter torsdagens regeringssammanträde att det var bra att WHO till slut klassade ebolautbrottet som ett internationellt hot mot folkhälsan eftersom det internationella samfundet inte agerat tillräckligt.

– Sverige har varit pådrivande för att få både WHO och andra att agera. Vi satte in ytterligare 40 miljoner till WHO för bara några veckor sen, för att förbättra det ekonomiska stödet. Det är det mest allvarliga just nu, att det är brist på pengar till WHO. Dessutom tog jag upp vid senaste ministerrådet i juni frågan om att vi behöver ge mer resurser till ebola från EU-sidan som en extra punkt, sade Peter Eriksson.

Blir det mer pengar från Sverige nu?

– Vi är beredda att gå in med ytterligare insatser om det behövs. I det här läget är det andra som måste i första hand gå in för att fler aktörer behövs på banan, det kan inte bara vara Sveriges ansvar för att klara det här, sade han.

