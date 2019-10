Brunos canceroperation ställdes in: Det är chockerande

Det var i onsdags som Bruno Lucien-Brun satte sig på tåget för att resa de tjugo milen från hemmet i Hudiksvall till Uppsala, där han han skulle genomgå sin canceroperation.

– Jag kom dit och tog in på mitt hotellrum där jag förberedde mig inför operationen enligt alla instruktioner jag fått. Men på sjukhuset sa de åt mig att jag tyvärr fick åka hem igen. De sa att allt material inte fanns i operationssalen.

I tre veckors tid har flera regioner larmat om försenade leveranser av sjukvårdmaterial sedan leverantören Apotekstjänst fick uppdraget den första oktober. Flera sjukhus har tvingats ställa in operationer. I fredags rapporterade DN att runt 100 operationer ställts in på Akademiska sjukhus i Uppsala under de sju senaste dagarna.

Bild 1 av 2 Bruno Lucien-Brun har inte kunnat arbeta som pilot medan han väntat på operation. Foto: Privat Bild 2 av 2 Bruno Lucien-Brun är en av de drygt 100 patienter som fått sin operation inställd. Foto: Privat Bildspel

Ett par dagar efter den inställda operationen är Bruno Lucien-Brun kritisk mot Akademiska sjukhuset.

– Det är chockerande att det kan gå till så här. Jag litar inte på sjukvården längre. Jag har redan väntat i fyra månader och nu blir det ännu längre. Det måste skötas bättre.

Han berättar att han försöker hitta andra lösningar. Att opereras utomlands är ett alternativ. Just nu undersöker Bruno Lucien-Brun om det går att genomföra operationen i Tyskland. Helst undviker han den svenska sjukvården, säger han.

Till vardags jobbar han som pilot på privatflygningar. I arbetet måste han hela tiden vara tillgänglig för nya uppdrag. Därför har ovissheten kring operationen gjort att han fått avstå att jobba.

– Det har inte gått helt enkelt. Jag har planerat hela mitt liv utifrån operationen, men det är jättesvårt när man väntar på en remiss och de säger att operationen kan bli av om en vecka eller två månader.

