C kräver statligt stöd till nöjesparker

Inför höstens budgetförhandlingar lägger regeringens samarbetspartier nu fram en rad krav och konkreta förslag som ska ligga till grund för överläggningarna med finansminister Magdalena Andersson (S). I coronakrisens spår väntas en expansiv budget med åtskilliga förslag som inte behöver finansieras på sedvanligt sätt. Samtliga partier är beredda att låna pengar för att mildra effekterna av den ekonomiska nedgången.

Centern är tydligt med att partiet vill se större satsningar på företagen för att de ska klara prövningarna efter coronakrisen.

– Krisen är långt ifrån över. Nu gäller det att se till att företagen klarar sig, säger Anders W Jonsson.

C vill bland annat förlänga ansökningstiden för omställningsstödet till företag bortom den 31 augusti som nu är sista dag att ansöka om pengarna. Hittills har betydligt färre företag än förväntat ansökt om omställningsstöd och C misstänker att alla inte har hunnit med.

C vill även förlänga och förändra omställningsstödet så att de värst drabbade branscherna får en chans att få ersättning för förlorade intäkter även under perioden maj-juli. C föreslår att det ska gälla för företag som har tappat särskilt mycket i omsättning under de här månaderna.

– Några branscher har varit särskilt hårt drabbade, inte minst nöjesparkerna, säger Anders W Jonsson.

C kräver även att nya åtgärder sätts in för att ge stöd åt egenföretagare med enskilda firmor. I dag omfattas inte de av alla stödåtgärder som regeringen beslutat om.

– Det finns en enighet i riksdagen om att göra något åt detta så det ska verkställas i de budgetförhandlingar som pågår. Vi vill inte binda oss för någon särskild modell, det viktiga är att göra något så att företagarna får pengar snabbt, säger Anders W Jonsson.

Även Liberalerna kräver stödåtgärder för enskilda firmor i den kommande budgeten. L och C är också överens om att skatten bör sänkas för dem med lägre inkomster. Liberalerna har sammanlagt presenterat krav på skattesänkningar för 30 miljarder kronor i budgeten, samt 10 miljarder på andra reformer.

– Vi har samlat i ladorna under många år och det är de resurserna som vi nu vill använda, säger L-ledaren Nyamko Sabuni.

Hon tror inte att L kommer att framstå som förlorare om partiet inte får igenom sina krav.

– Det skulle vara konstigt om vi inte passade på att visa helheten av vad vi önskar för landet och vad Liberalerna står för, säger Nyamko Sabuni.

Även Centern anser att det är viktigt att visa vilka frågor partiet driver.

– Det är viktigt att se i budgeten vad de olika partierna har bidragit med. I en förhandling får man inte igenom 100 procent men jag känner mig trygg i förvissningen om att vi kommer att få igenom väldigt mycket av det som vi för fram, säger Anders W Jonsson.

Budgeten lämnas till riksdagen måndag den 21 september.

