Cancerbehandlingar ställs in - cellgifter levereras för sent

Runt 500 händelser har från 2017 till i dag rapporterats in där läkemedelsförsörjningen anses ha brustit, visar avvikelserapporter från vårdpersonal i Skåne. I ett 50-tal av dessa vittnas det om kännbara följder och allvarliga risker på grund av att beställd medicin levererats för sent eller inte alls, i fel mängd eller med fel etikett. Den senaste rapporterade händelsen skedde under perioden 7–12 juni i Helsingborg i år.

Företaget som har i uppdrag att leverera alla läkemedel till Region Skånes verksamheter måste enligt avtalet leverera läkemedlen i tid i minst 98 procent av fallen.

Enligt företaget berodde förseningen i Helsingborg till stor del på ett fel i ett it-system samt att det har funnits problem med transporten av cellgifter. Företaget har arbetat med att utreda och åtgärda felen.

”Vi ser mycket allvarligt på att händelserna orsakat oro hos redan sjuka patienter”, skriver företaget i ett mejl till Sydsvenskan.