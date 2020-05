Clas Svahn: Åtta nya uforapporter släpps av amerikanska försvaret

Det är sajten The Drive och dess underavdelning The Warzone samt New York Times som publicerar de nya uppgifterna. The Drive skriver att sajten dessutom har uppgifter från fler piloter som berättat hur de fått in okända föremål på sin radar. Vid ett tillfälle, den 13 mars 2018, såg en pilot fyra okända föremål utanför North Carolinas kust.

Piloten kunde också se ett av föremålen med blotta ögat och beskriver det som en mindre drönare av quadrokoptertyp som flög på mellan 4.800 och 6.700 meters höjd. Ingen höjd där man flyger hobbydrönare.

The Drive konstaterar att planet var utrustat med en ny sorts radar som kan se också mycket små föremål. I det här fallet drygt en meter stort.

De sju första händelserna inträffade sedan jaktplanen lyft från Naval Air Station Oceana i delstaten Virginia på USA:s östkust. I en av rapporterna konstaterar den högste chefen för den aktuella flygskvadronen att han bara väntar på att det ska inträffa en olycka:

”Min känsla är att det bara är en tidsfråga innan någon av våra F/A-18-plan kommer att kollidera med en oidentifierad UAS”, skriver han.

UAS står för unmanned aircraft system eller kort och gott en drönare.

Av de många rapporterna framgår också att det finns fler tillfällen där piloter mött okända flygande föremål längs den amerikanska kusten.

De sju händelserna mellan 2013 och 2014 ägde alla rum i ett övningsområde kallat W-72 öster om Virginia Beach, ett område som är avlyst från annan flygtrafik.

Ingen av piloterna har spekulerat om vad som kan ha orsakat observationerna, skriver New York Times.

27 juni 2013

Besättningen på ett av flottans F/A-18F Super Hornet-plan ser ett ”flygplan, vitt till färgen och med samma storlek som en drönare eller missil” som passerade förbi deras jaktplan på bara 60 meters avstånd. Planet befinner sig då på 5.200 meters höjd. Enligt rapporten befann sig det okända föremål i en stigande bana och efter det syntes en kondensstrimma.

Föremålet syntes varken på jaktplanets radar eller på markradar.

18 november 2013

Besättningen på ett flygplan av samma typ får kontakt med ett okänt föremål på sin radar när de befinner sig på 3.600 meters höjd över Atlanten. Besättningen kan också se föremålet med blotta ögat:

”Flygplanet hade ett vingspann på omkring en och en halv meter, var vitt till färgen och utan andra synliga kännetecken.”

Besättningen kunde följa föremålet under en hel timma, enligt rapporten. Flottans slutats var att det rörde sig om en obemannad flygfarkost.

Märkligt nog befann sig ett av flottans egna fartyg i området under händelsen. Men trots att utredningen slår fast detta lyckas utredarna inte identifiera vilket fartyg det var.

Ytterligare en besättning har rapporterat att de såg samma föremål.

26 mars 2014

En besättning på ett F/A-18F Super Hornet som befann sig på 5.800 meters fick först in ett okänt föremål på planets radar och sedan kunde även piloten se föremålet med blotta ögat. I sin rapport skriver han:

”Det okända föremålet verkade inte stort, ungefär som en resväska, och silverfärgat.”

Som närmast kom flygplanet 300 meter från föremålet som inte gick att identifiera. När piloten åter försökte flyga tillbaka mot det gick det inte längre att hitta. Föremålet kunde inte ses på markradar.

23 april 2014

Ett annat F/A-18F Super Hornet mötte flera okända flygande föremål under samma flygning. Först fick besättningen kontakt med två radarekon, ett på 3.700 meters och ett på 4.600 meters höjd. Båda verkade hänga stilla i luften. Medan flygplanet var på väg mot de två föremålen flög två andra okända föremål förbi planet. Hastigheten beskrivs som hög. Trots att de båda syntes med flygplanets infraröda kamera var de osynliga för planets radar.

24 april 2014

Under en stridsövning där två F/A-18F Super Hornet jagade varandra upptäckte båda besättningarna ett okänt föremål som verkade hänga orörligt på 3.400 meters höjd. Ingen av besättningarna kunde dock upptäcka föremålet med blotta ögat.

27 april 2014

För tredje gången på fem dagar mötte en besättning på ett F/A-18F Super Hornet ett okänt föremål i samma område. Den här gången var det nära en kollision och piloten beskriver föremålet som ”ballongliknande”. Händelsen beskrevs i rapporten om ”ett stort hot mot flottans flygplan”.

13 februari 2019

Denna sista observation som nu har släppts av den amerikanska flottan inträffade fem år efter de sju andra. Platsen var ett annat övningsområde, W-386, och piloterna hade lyft från Patuxent Rivers flygbas i ett flygplan av typen EA-18G Growler som används för elektronisk krigföring. I övningsområdet möter planet vad besättningen beskriver som ”en röd väderballong” på 8.200 meters höjd. Men någon väderballong hade aldrig skickats upp och föremålet förblev oidentifierat.

Frågan är hur de här händelserna har hanterats av det amerikanska försvaret. När ett av de mest kända mötena med ett okänt flygande föremål gjordes av piloter från hangarfartyget USS Nimitz mellan den 10 och 16 november 2004 skickade en underrättelseofficer inom Tredje flottan en rapport om händelsen till sin överordnade i San Diego. Men, skriver The Drive, hans överordnade kastade mejlet i papperskorgen och lät inte rapporten gå vidare uppåt.

Nimitzhändelsen och ytterligare två som gjordes av piloter från USS Theodore Roosevelt ägde rum strax efter det att ett nytt radarsystem tagits i bruk, ett system som tillåter hangarfartyget att dra nytta av den radar som sitter ombord på flygplanen och därmed gör det möjligt att upptäcka mindre föremål på stort avstånd från fartyget. Och vice versa.

Och det var först då som dessa okända föremål upptäcktes, konstaterar The Drive. Kanske valde någon att testa det nya systemet? Kanske av någon nyfiken fiende? Kanske av det amerikanska försvaret självt?

