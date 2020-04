Coronakrisen 29 april: Det behöver du veta

Skyddsutrustning och coronatester stoppas av tullen – misstänker fusk

Myndigheterna varnar för falska coronatester och dålig skyddsutrustning. Vid Sveriges gräns jagar tullen produkterna för att förhindra dem från att nå den svenska marknaden.

Volvo Cars varslar 1.300 i Sverige

Totalt kan det bli upp till 1.600 som får sluta på Volvo Cars. Det handlar om ett kompetensskifte från förbränningsteknik till kunnande om elbilar. Produktionspersonal skyddas och fortsätter jobba som vanligt.

Ytterligare 107 dödsfall i covid-19 har rapporterats

Ytterligare 107 dödsfall i covid-19 har rapporterats in under det senaste dygnet. Det har under den senaste veckan skett en viss minskning av antalet nya intensivvårdsfall i Sverige, men de som behandlas behöver behandlas länge.

– Trycket på vården är fortfarande högt, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Vården rustar för kraftigt ökad psykisk ohälsa

Sjukvården måste göra sig beredd att hantera en ökad psykisk ohälsa i coronapandemins spår. En riskgrupp är personer över 70 år som blir isolerade, men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell finns det ingen lättnad av restriktionerna om att undvika sociala kontakter i sikte.

EU diskuterar kontroversiellt ”covid-pass” för tillfrisknade

Kan ett ”covid-19-pass”, för personer som har återhämtat sig från sjukdomen, bli verklighet i Europa? Medicinsk expertis är skeptisk, och WHO varnar för att vi vet för lite om huruvida man verkligen är immun när man tillfrisknar. Men tanken på en sådan legitimation lanseras nu ändå politiskt i EU.