Clifford – en av många hundar som påverkats av coronakrisen

I ett skogsparti i Järvastaden i Stockholm drar Siberian huskyblandningen Clifford i kopplet framför sin jourhusse Mikael Karlsson. Clifford är en stark hund med nyfiken blick. Men han är alldeles tyst.

– Sedan november när vi hade honom första gången har vi aldrig hört ett ljud från honom, säger Mikael Karlsson.

Han och hans fru Kristina Kindmark är jourfamilj till Clifford. För snart ett år sedan hittades Clifford utomhus. Den vita muskulösa hunden sprang lös på stan - utan någon ägare i sikte. Och ingen dök heller upp för att leta efter sin bortsprungna hund. I dag är Clifford en av de hundar som bott längst på Hundstallet i Stockholm - i väntan på ett permanent hem i framtiden.

– Han är en stark hund, och man måste ha en hel del att sätta emot honom, säger Kristina.

Kristina Kindmark och Mikael Karlsson har hunden Clifford på heltid nu och får avbrott i arbetet när han behöver gå ut. Foto: Josefine Stenersen

Hundar runtom i världen har påverkats av coronakrisen. Clifford får nu bo hos en familj under veckorna när de jobbar hemifrån. Foto: Josefine Stenersen

Sedan i november har Kristina och Mikael tagit hand om Clifford ett flertal helger. När han hittades var han skygg, utan tillit till människor. Kristina säger att hon knappt känner igen den hunden som de först träffade i Clifford i dag. Han tyr sig allt mer till folk, och har lärt sig att vara lugn både hemma och på hundpromenaderna.

Kristina och Mikael har varit ”helgfamilj” till hundar från Hundstallet i tio år. Ett hundratal hundar av olika raser och personligheter har passerat deras hem. Men nu har Clifford fått möjlighet att få bo i hemmamiljö på lite längre sikt - tack vare att parets arbetsplatser uppmanat dem att jobba hemifrån. Kristina är lärare på Komvux och bedriver sin undervisning på distans. Mikael är administratör på ett universitet - men har nu satt upp ett hemmakontor. i

Kristina Kindmark. Foto: Josefine Stenersen

På Hundstallet i Stockholm, där Clifford vanligtvis bor, vittnar man om att fler av centrets volontärer har bestämt sig för att ha hundar hemma även under vardagar - när allt fler uppmanas att arbeta hemifrån. Enligt New York Times har hundcenter i hela USA också sett ett ökat intresse för att bli fosterägare till hundar under coronakrisen.

Den av oss som känner sig minst stressad får ta en paus i sitt arbete

För den motionsglade Clifford, som redan klockan nio denna morgon varit på en timmes promenad i skogen, är situationen optimal. Han får leva familjeliv, och kan ligga hemma och hålla Mikael och Kristina sällskap när de jobbar. Och även för dem är det positivt att kunna ha hund under denna period.

– Det hjälper verkligen en att hålla kvar i sina rutiner, eftersom man måste lägga fokus på att hunden får komma ut på regelbundna promenader under dagen. Den av oss som känner sig minst stressad får ta en paus i sitt arbete, säger Mikael Karlsson.

”Det hjälper verkligen en att hålla kvar i sina rutiner,” säger Mikael Karlsson om att ha hund. Foto: Josefine Stenersen

Coronakrisen har påverkat hundar på flera sätt runtom i världen - både på grund av oron för smittspridningen från djur och de hårda karantänsreglerna som införts i många länder.

Så hur har det sett ut för människans bästa vän under den här tiden?

● ● ●

När det nya coronaviruset upptäcktes i Wuhan, Kina, var många människor bortresta för att fira det kinesiska nyåret. Kvar i hemmen fanns hundar och katter som man lämnat mat i några dagar till.

Men när människor inte kunde återvända till sina hem på grund av stadens lockdown, såg många av husdjuren sig övergivna i lägenheter och hus i veckor.

I sociala medier eftersökte strandade husdjursägare människor som kunde ta sig in i deras lägenheter för att ta hand om husdjuren som de tvingats lämna bakom sig - antingen för att de inte kunde ta sig hem, eller för att de satts i karantän och tagits till sjukhus på grund av misstänkt covid-19.

En tom gata i Wuhan i februari efter att staden helt stängdes för bilar. Foto: Yuan Zheng/Utuku/Ropi, Yuan Zheng/Utuku/Ropi, Yuan Zheng/Utuku/Ropi

Hos djurskyddsföreningen ”Furry Angels Heaven” i Wuhan har flera volontärer vittnat om en ohållbar situation. En av dem, som vill vara anonym, berättar för tidningen Time om hur hon själv har tagit hand om 36 hundar och 29 katter i sin lägenhet i Wuhan. Det görs i hemlighet, på grund av regler för hur många hundar man får ha i varje lägenhet (en).

– Mina grannar har klagat och polisen har kommit flera gånger, men det finns en polis som tipsar mig innan tillslag så jag kan gömma djuren i min bil, berättar hon för tidningen.

Animal Rescue Shanghai berättade i slutet av februari att de hade 350 djur i lokaler där man brukar ha 120.

– Vi är desperata, berättade en volontär.

En man i ansiktsmask går ut med sin hund i Shanghai i mars. Foto: HECTOR RETAMAL

I Shenzhen berättade en volontär om hur det faktum att många företag och restauranger tvingats hålla stängt har gjort att ingen kan mata de herrelösa hundarna på gatorna.

– Det började bli väldigt vanligt att se omkringstrykande katter och hundar och höra dem slåss, skälla och jama mycket mer än vanligt.

Men det var inte bara på grund av karantän som husdjuren fick en svår situation. När en läkare i ett kinesiskt tv-program sade att husdjur som varit i kontakt med misstänkta patienter borde karantänsättas spreds även en rädsla för om djur kunde överföra sjukdomen till människor. Något som enligt Time ledde till att det blev allt vanligare att runtom i Kina se rashundar som plötsligt blivit hemlösa.

Så hur ser det ut? Kan hundar få och sprida det nya coronaviruset till sina ägare?

● ● ●

Den 27 februari kom nyheter från Hong Kongs jordbruksdepartement om att en hund testat ”svagt positivt” för det nya coronaviruset. Nyheten fick snabbt stor spridning, och många började oroa sig för att deras husdjur skulle bli sjuka. Det ledde också till oro för att hundar skulle kunna få det nya coronaviruset och sedan sprida det vidare till människor.

Hunden i fråga, en 17-årig dvärgspets, sattes i karantän efter beskedet. Dess ägare hade också sjukdomen. Myndigheterna i Hongkong menade att man inte visste om hunden faktiskt hade viruset - utan menade att det positiva testresultatet skulle kunna komma från miljön.

När hunden fick lämna karantän dog den efter några dagar. Men eftersom ingen obduktion gjordes vet man inte varför hunden dog, och ett andra test visade negativt för coronaviruset. Den 23 mars konstaterades ytterligare två hundar i Hong Kong smittade av det nya coronaviruset.

Enligt World Organisation for Animal Health finns det inget som tyder på att husdjur kan sprida smittan vidare. Det säger även Karl Stål, tillförordnad statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

– Det ser ut som att husdjur under vissa förutsättningar kan bli infekterade, men det finns ingenting som tyder på att de kan sprida smittan vidare till människor. Och man har inte sett att djur visar några symtom på sjukdom, trots så väldigt många fall runtom i världen bland människor - varav många är djurägare, säger han.

Om man själv är smittad kan virus såklart finnas kvar i pälsen på ett djur

Men, om man själv är sjuk i covid-19 råder WHO ändå att man ska låta en annan familjemedlem ta hand om husdjuret tills det finns mer information om viruset tillgängligt.

– Om man själv är smittad kan virus såklart finnas kvar i pälsen på ett djur, precis som på ett dörrhandtag. Så då ska man inte lämna över sin hund till en äldre eller sjuk person, men de ska man ändå inte ha kontakt med, säger Karl Stål.

Men hundar påverkas inte bara av det nya coronviruset genom en möjlig risk för smitta. Vad händer med hundar när deras ägare sätts i karantän - och när länder inför utegångsförbud?

● ● ●

Spanien är ett av många länder där en snabb ökning av antalet fall av covid-19 fått myndigheterna att införa strikta utegångsförbud för befolkningen. De får utföra nödvändiga ärenden som att handla mat. Men även korta promenader så deras hundar får rastning är tillåtet.

Hundpromenad i Vilanova i la Geltru utanför Barcelona. Att gå ut med hunden är en av få giltiga anledningar att lämna hemmet i det hårt coronadrabbade Spanien. Foto: LLUIS GENE

Enligt tidningen The Local i Spanien har de dagliga promenaderna, som annars kan ses som en börda, blivit en avundsvärd lyx för de som äger hund. Det beskrivs hur hundskall är ett av få ljud som bryter tystnaden på tomma spanska gator.

På en spansk onlinemarknadsplats har någon skrivit ett meddelande:

”Om någon vill gå ut på promenad kan jag hyra ut min hund.”

Något som fick kritik från djurrättsorganisationer - och fick andra marknadsplatser att uppmana sina användare att anmäla liknande annonser. Men idén har fått stor spridning i sociala medier - framför allt humoristiska inlägg med valpar som hyr ut sig själva och bilder på utmattade hundar med rubriker som ”Du har redan tagit ut mig 38 gånger i dag”.

Om man är sjuk så får man inte gå ut alls, hund eller inte. Då gäller hemkarantän - precis som i Sverige.

I Sverige råder än så länge inget utegångsförbud, men en del hundägare har ändå många frågor.

● ● ●

Hans Rosenberg är presstalesperson för Svenska Kennelklubben. När DN når honom på telefon har han just kommit hem från en längre promenad med en av sina två hundar.

– Det är sol och varmt så då njuter både jag och hundarna. Det är en fördel att kunna gå ut med hundarna, vi trängs inte i några butiker utan går ut i den friska luften. Det är ett sätt att själv få komma ut, säger han.

Hans Rosenberg säger att SKK har fått en del frågor om coronaviruset. Framför allt har de handlat om vad som händer om hundmaten tar slut i butikerna, när människor hamstrar allt från toalettpapper till konserver. Och vad som händer ifall många blir sjuka hos veterinärerna, så de får svårare att ta emot besök från sjuka hundar.

– Det är mindre antal personer som arbetar hos veterinärer och djursjukhus nu eftersom många är sjuka eller hemma. Så det man kan göra är att kontrollera med din veterinär hur pass belastade de är och beställa besök som inte är akuta och ta dem senare i stället för att inte belasta dem i onödan, säger Hans Rosenberg.

Alltfler av Hundstallets helgfamiljer vill ha sina jourhundar på heltid när de jobbar hemifrån. Foto: Josefine Stenersen

Tillbaka hos Clifford i skogspartiet utanför Stockholm. Mikael Karlsson går undan när en annan hund kommer gående i skogen. Clifford reser sig i kopplet och sniffar åt den brunsvarta hundens håll - men säger inte ett ljud. Mikael och Kristina låter honom aldrig hälsa på andra hundar, det är en av reglerna när man har en jourhund. Men i dag är de extra noggranna med att hålla avståndet till andra hundmotionärer, på grund av coronaviruset.

– Vi är redan bra på social distansering när vi är ute med våra Hundstallethundar, men det är lättare när andra också blivit mer uppmärksamma, säger Kristina.

Annars tänker de på att ha samma handhygien när de är med Clifford som de har när de träffar människor, för att inte riskera någon smittspridning. För dem är framför allt skönt att få ha Clifford hemma under en så turbulent tid i omvärlden.

– Det är en orolig tid, och man vet inte riktigt vad som ska hända, varken i samhället eller privat. Då är det skönt att ha någon som alltid är där, och som kan vara en trygghet i allt det osäkra, säger Mikael Karlsson och stryker Clifford över ryggen.

Clifford själv ser nöjd ut.