Coronasmitta på över 500 av landets äldreboenden

Ingen del av landet har lyckats hålla coronasmittan borta från sina äldreboenden.

Det visar siffror som DN i veckan har samlat in från Sveriges regioner. DN vände sig till samtliga regioner med tre frågor:

• Hur många äldreboenden i er region har haft minst ett bekräftat fall av covid-19?

• Hur många äldreboenden finns totalt i regionen?

• Hur många äldre (på boenden i regionen) har vid något tillfälle konstaterats smittade av det nya coronaviruset?

Av 21 regioner har 15 svarat på samtliga frågor. Tre har av administrativa skäl eller sekretesskäl bara haft svar på någon av frågorna, medan övriga har saknat kvalitetssäkrade sammanställningar från sina kommuner.

Bland de som har svarat framträder ett tydligt mönster.

Coronasmittan har tagit sig in på äldreboenden i hela landet, dock i störst utsträckning i och nära hårt drabbade Stockholm.

I Region Stockholm hade i onsdags 205 äldreboenden haft minst ett bekräftat fall av covid-19. Detta av totalt 383 boenden (313 så kallade säbo:n, särskilt boende, och 70 korttidsboenden).

– Det är ungefär hälften av boendena (54 procent) som har haft någon person, under någon tid i den här perioden, smittad. Det betyder alltså inte att man har en pågående spridning just nu, säger Per Follin, Region Stockholms smittskyddsläkare.

– Men det är beklagligt med tanke på att vi har försökt att göra allt vi kan för att förhindra spridning till äldre.

I närliggande Region Uppsala har 40 procent av boendena haft minst ett fall (30 av 75 boenden). I Region Västmanland 41 procent (28 av 68 boenden).

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland, betonar att det är kommunerna eller privata aktörer – inte regionerna – som är verksamhetsansvariga för boendena, men säger:

– Det är naturligtvis väldigt olyckligt att vi i ett flertal regioner i landet har fått in covid-19-smittan på äldreboendena. Men här tycker vi ändå att antalet nya sjukdomsfall, bland personer bosatta på äldreboenden, inte rapporteras lika frekvent som för några veckor sedan.

Samtidigt ser det fortfarande något annorlunda ut i andra storstadsregioner.

I Västra Götalandsregionen har cirka 90 av 400 boenden (22 procent) haft minst ett coronafall. Förra veckan var det ett 50-tal.

I Region Skåne har hittills ”bara” 24 av 312 säbo:n (8 procent) drabbats.

– Vi ligger nog i olika fas i olika delar av landet, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Befarar ni att siffrorna kommer öka?

– Det är jättesvårt att sia om. Det beror på hur hela epidemin utvecklar sig. Jag tror att Stockholm och Skåne har haft två helt olika utbrottsscenarier.

”Utan att veta exakt tror jag att vi har ett lite stabilare personalläge här än i storstäderna. Det kan påverka”, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge. Foto: Pontus Lundahl/TT

Också i glesbygdsregionerna har smittan nått äldreboendena, men ännu inte i någon högre utsträckning.

– Vi har än så länge legat i slutet av tabellen när det gäller samhällsspridning av smittan. Det gör det förstås enklare att hålla smittan borta från äldreboenden också, säger Tobias Kjellberg, sjukvårdsledare i Region Värmland.

I DN:s sammanställning har Värmland lägst andel drabbade äldreboenden av de regioner som lämnat fullständiga svar. Bara fyra av regionens 90 boenden – 4,5 procent – har haft minst ett bekräftat fall.

– Värmland blev varskott i ett väldigt tidigt skede, när en buss från Italien kom in med en hel del fall. Det innebar att vi tidigt satte in ett besöksförbud på våra sjukhus. Kommunerna följde efter med besöksförbud på äldreboenden, säger Tobias Kjellberg.

Sedan 1 april råder ett tillfälligt nationellt besöksförbud på äldreboenden i hela Sverige.

I Region Blekinge har tre boenden av 44 haft coronasmittan. Bara tre personer, lägst antal i DN:s sammanställning, har konstaterats smittade på regionens boenden.

– Utan att veta exakt tror jag att vi har ett lite stabilare personalläge här än i storstäderna. Det kan påverka, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare.

Therese Thunberg är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten. Där har åtta av 95 boenden drabbats.

– Nu försöker vi öka provtagningen för personalen för att stoppa smittspridning, säger hon.

Totalt i landet har drygt 2.500 personer på äldreboenden vid något tillfälle konstaterats smittade enligt DN:s genomgång – men då saknas alltså uppgifter från några regioner, bland annat har Västra Götalandsregionen inte kunnat ange en siffra. Den absoluta merparten i denna grupp återfinns på boenden i Region Stockholm: 1.686 personer enligt siffror från i onsdags.

– Jag tror att smittan kom in ganska tidigt under pandemin, säger Per Follin vid Smittskydd Stockholm.

– Sen får vi följa upp och se om det har minskat över tid.

