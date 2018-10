Då är det bäst att äta och sova – enligt vetenskapen

Så här ser ditt dygn ut om du är som medelsvensson:

Du går upp någon gång mellan klockan 6 och 7.30. Du har fått höra att frukosten är det viktigaste målet på dagen, men äter du något vid 7-snåret tillhör du en grupp på omkring tio procent. På jobbet – du är på plats någon gång mellan 8 och 9 – lyser flitens lampa fram till klockan 12, då slår klockan lunch.

Sedan jobbas det på fram till klockan 17 eller 18. Klockan har vridits om till normaltid. Du gillar inte krånglet med omställningen av tiden två gånger per år. Det har du gemensamt med två tredjedelar av alla svenskar, enligt en DN/Ipsos-undersökning från tidigare i år. Dessutom är det mörkt ute.

Någon gång under kvällen äter du middag, lite oklart när, det beror kanske lite på vilka andra aktiviteter som står på agendan. Har du ätit redan klockan 18 tillhör du 15 procent av befolkningen, resten äter på lite utspridda tider.

Klockan 22 börjar fönstren i husen och lägenheterna omkring bli mörka. Klockan 23.30 är även din nattlampa släckt.

Bilden över ditt dygn bygger på statistik från SCB:s tidsanvändningsundersökning. Den har gjorts tre gånger med tio års mellanrum, då flera tusen personer i Sverige har fått föra dagbok över vad de sysslar med under en dag. Statistiken samlas sedan ihop och senaste rapporten “Nu för tiden” innehåller data från 3.000 människors vardag från åren 2010 och 2011.

Det som tydligast går att se är när den största delen av befolkningen sover respektive arbetar. När vi äter är däremot inte så tydligt.

Det räcker dock med att åka några hundra mil söderut för att se skillnader i när vi äter lunch. I Spanien ökar till exempel andelen som uppger sig inta en måltid i stor utsträckning runt klockan 14, enligt europeisk data från åren kring senaste millennieskiftet. Åldersindelningarna mellan den svenska datan från år 2010 och den europeiska skiljer sig åt, men mönstren är likväl ganska tydliga.

I Frankrike är andelen som äter lunch också mycket tydligare än i Sverige, men tidigare på dagen än i Spanien. Klockan 12.30 äter 55 procent av fransoserna lunch.

I Italien uppger sig många äta runt 12.30 fram till omkring klockan 14. Flest, 40 procent, äter strax efter klockan 13.

Samma mönster syns på kvällen. Runt klockan 21 ökar andelen som uppger att de äter i Spanien. I Frankrike syns detta tydligt runt klockan 19 och 20. I Italien äter flest kvällsmåltiden någon gång mellan klockan 20 och 20.30.

I Sverige syns inte samma tydliga mönster. ”Måltidsfältet löper som ett någorlunda jämnt band från tidig morgon till niotiden på kvällen. Det svenska folket äter helt enkelt på olika tider”, skriver SCB i rapporten från 2010.

Spelar det då någon roll för vår hälsa hur vår mat- och sovklocka ser ut?

Maria Lennernäs Wiklund är docent i näringslära vid Högskolan i Gävle och har forskat på hur hälsan påverkas av skiftarbete och matintag.

– Vi har en biologisk dygnsrytm som ska få oss att växla mellan sömn, fasta, mat och aktivitet. Kroppen behöver en återkommande växelverkan mellan processer som bryter ned och bygger upp kroppen, säger Maria Lennernäs Wiklund.

Kroppens dygnsrytm kallas också för cirkadisk rytm, en period på ungefär 24 timmar. Det handlar om mekanismer som påverkar till exempel vår sömn och vakenhet. Olika hormoner utsöndras på olika tidpunkter under dygnet, något som påverkar kroppens olika förmågor. Under natten fungerar inte kroppen på samma sätt som på dagen.

– Äter man nattetid har inte kroppen samma beredskap att ta hand om maten. Dessutom behöver organen också vila. Dygnsrytmen är ju till för att kroppen inte ska utsättas för olika saker på oförutsägbara tidpunkter, säger Maria Lennernäs Wiklund.

Samma sak gäller inte för spädbarn. Som många nyblivna föräldrar tvingas erfara tar det ett tag innan bebisar utvecklar en dygnsrytm. Mot ålderdomen försvagas dygnsrytmen och äldre får ett annat sov- och ätmönster.

Hur är det då med frukosten? Är den det viktigaste målet på dagen?

– Det där är omtvistat. Det viktigaste är att kroppen tillförs energi efter nattens fasta. Annars måste vi snart börja tillverka nödvändigt blodsocker från muskelvävnad för att kunna hålla i gång. Det är sådant som orsakar obekväma hungerkänslor och påverkar prestationsförmågan hos en del, berättar hon.

Vaknar man spontant och har sovit tillräckligt är det förmodligen lämpligt att äta inom ett par, tre timmar efter uppvaknandet, tror Maria Lennernäs Wiklund.

– Det är inget som säger att en skiftarbetare som går upp klockan 05 ska tvinga i sig en massa frukost direkt. På vissa arbetsplatser samlas man för en större frukost runt 09.30, efter att man redan jobbat ett tag, säger hon.

För att kroppen ska må bra är det viktigt att få i sig så mycket energi som kroppen också gör av med. Äter man för mycket ökar risken för övervikt och samma sak åt andra hållet, näringsbrister orsakar ohälsa.

I en vetenskaplig artikel skrev Maria Lennernäs Wiklund tillsammans med andra forskarkolleger år 2010 om skiftarbete, måltidsintag och effekterna på bland annat metabolism och prestation. Det råder stora kunskapsluckor, konstaterar forskarna, men några generella riktlinjer som torde fungera även för dem som inte skiftarbetar finns med i den avslutande diskussionen.

”Undvik att äta, eller begränsa i alla fall energiintaget, mellan midnatt och klockan 06.00, och försök att äta i början av skiftet”, och ”undvik stora måltider (mer än 20 procent av dagligt energiintag) en till två timmar innan den huvudsakliga, dagliga sömnperioden” är två av dem.

– Om man har problem med övervikt är det praktiskt smart att äta mer på förmiddagen när mättnadskänslan dessutom är starkare än under kvällen, säger Maria Lennernäs Wiklund.

Kroppen behöver en återkommande växling mellan sömn och aktivitet, mat och fasta.

Och faktum är att kroppens dygnsrytm är viktig att ta hänsyn till ur flera aspekter. Inom den medicinska vetenskapen känner man till att läkemedel har olika effekt beroende på när på dygnet man tar dem. Det forskningsområdet kallas för kronofarmakologi. På senare år har man även börjat intressera sig för mat och tidpunkt, ett fält som kallas krononutrition, berättar Maria Lennernäs Wiklund.

– Men det viktigaste är hur människan ska utnyttja den här kunskapen utan att bli slav under armbandsuret. Kroppen behöver en återkommande växling mellan sömn och aktivitet, mat och fasta. Den mår bäst om den kan förutse när det blir mörkt och vi ska sova, och när vi ska vakna.

Kroppens dygnsrytm är inte statisk under livet.

Under tonåren förskjuts rytmen för sömn och vakenhet ofta till senare på dygnet. På universitetet i Oxford har man studerat ungdomar och deras sömn vid Sleep and circadian neuroscience institute. Att be en tonåring kliva upp klockan 07 kan på grund av denna förskjutning jämföras med att be en 55-åring gå upp klockan 05, skriver man. Gör man det ofta leder det till en “signifikant stor sömnbrist.”

– Det händer saker i 12–13-årsåldern, berättar Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. I många år har han forskat på sömn, dygnsrytm och hur ljuset påverkar allt detta.

– Forskarna är lite oeniga om vad denna förskjutning i dygnsrytm som många ungdomar upplever beror på.

Vanor kan vara en förklaring. Man kan också anta att utvecklingen under puberteten är en annan, men att ungdomar ofta har en senarelagd dygnsrytm jämfört med när de var mindre barn är alltså inte ovanligt, berättar han.

Frågan är om vi bör starta skoldagen senare?

– Jag brukar roa mig med att fråga personer som jobbar inom skolvärlden om de är morgonpigga eller kvällspigga. Nästan alla brukar svara att det första. Däremot är många elever definitivt inte morgonpigga, säger Arne Lowden.

Han anser att man borde snegla på försök att ha flextid även i skolan.

– Det finns ju individuella skillnader. Man ska komma ihåg att många skolungdomar är morgonpigga. Men man skulle kunna ha mentorstid, inläsningstid och så vidare på morgnarna, som ett exempel, säger Arne Lowden.

Spelar det då någon roll vid vilken tid vi går och lägger oss för att må bra? Inte per definition, menar Arne Lowden. Det mesta hänger på när man behöver kliva upp, och hur stort sömnbehov man har. Får du mycket morgonljus, blir du mer sömnig till kvällen. Eftersom olika biologiska processer pågår under olika tider på dygnet, mår vi oftast bra av att vara aktiva på dagen och sova på natten.

– Men börjar man hoppa mellan olika tider vet inte riktigt kroppen hur den ska reagera, och man får rytmstörningar.

Läs mer: Guide: Så gör du för att sova bättre

Sociala faktorer påverkar oss också, berättar Maria Lennernäs Wiklund. Därför är det viktigaste att hitta den rytm som passar en själv bäst, kanske synkade med de sociala och kulturella rytmer som råder omkring oss.

– Nattätande är inte så lämpligt, det är nog det enda jag vågar säga. Men får man ingen mat på dagen är det självklart bättre att äta på natten än att inte äta alls. I varma klimat sker middagen ofta senare eftersom värme dämpar aptiten, säger Maria Lennernäs Wiklund.

Mat på natten verkar alltså inte vara att föredra. Det gillas helt enkelt inte av magens biologiska klocka som ser till att olika enzymer frigörs vid olika tidpunkter på dygnet. Bäst metabol hälsa, alltså lägre risk för till exempel diabetes och högt blodtryck, lär vi få om vi äter under ett tidsfönster på åtta till tio timmar, där den sista biten mat slinker ned tidigt på kvällen. Det menar Satchin Panda, professor vid det biomedicinska forskningsinstitutet Salk i Kalifornien, USA, i en intervju i New York Times från i somras.

”Vi har bott på den här planeten i tusentals år och trots att många saker har förändrats, har det alltid funnits en konstant: varje dag stiger solen, och på natten går den ned”, säger han.

”Vi är designade för en tjugofyratimmarsrytm i vår fysiologi och ämnesomsättning. Dessa rytmer finns eftersom varje organ måste ha tid att reparera och återställas, precis som våra hjärnor behöver sova varje natt för att reparera, återställa och föryngra.”