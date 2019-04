Damberg om bränderna: Vi har inte råd med sådant här slarv

Inrikesminister Mikael Damberg (S) besökte skogsbranden utanför skånska Hästveda på torsdagen. Utöver att rikta tack och uppmuntran till alla som deltar i släckningsarbetet, kom han med ett budskap.

– Även om räddningstjänsten kan göra mycket för att släcka bränderna så hjälper ju inte det om folk hela tiden startar nya. Alla måste skärpa sig nu. Inte elda eller grilla när det är förbjudet, inte jobba med skogsmaskiner när det är så här torrt.

Inrikesministern oroas över att Sverige redan så tidigt som i april har drabbats av omfattande bränder och ser en tydlig koppling till klimatförändringarna.

– Med den nya situation vi står inför måste vi utveckla vår förmåga över tid och lära oss av de bränder som nu drabbar Sverige.

Bild 1 av 2 Inrikesminister Mikael Damberg pratar med frivilligarbetare när han besöker räddningstjänstens station vid Åbuamossen i Skåne. Foto: Daniel Nilsson Bild 2 av 2 Inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Daniel Nilsson Bildspel

Håkan Olofsson på Brandmännens Riksförbund uppger att det saknas 2.800 hel- och deltidsanställda för att räddningstjänsterna ska kunna hålla full bemanning under sommarens semesterperiod.

– Dalarna, Jämtland och Småland, där det har brunnit mycket i helgen, där har man stora problem att rekrytera. Problemet finns i hela landet, men kanske särskilt i glesbygden och kring lite större städer, säger han till TT.

Mikael Damberg inser att situationen är tuff och menar att man från statens sida främst kan bidra med utbildningsinsatser för att få flera att lockas till och stanna i yrket.

Bild 1 av 2 Frivilliga, hemvärnet och brandmän fortsätter släckningsarbetet kring Åbuamossen i Skåne. Foto: Daniel Nilsson Bild 2 av 2 Frivilliga, hemvärnet och brandmän fortsätter släckningsarbetet kring Åbuamossen i Skåne. Foto: Daniel Nilsson Bildspel

– Vi satsar mycket på att utbilda dem som är i arbete inom räddningstjänsten och det kommer vi att fortsätta göra. Insatserna som både ordinarie och deltidsbrandmännen gör är en enormt viktig resurs för räddningsarbetet runtom i Sverige, säger han.

Mikael Damberg hoppas att de insatser som räddningstjänsten nu gör, bland annat vid skogsbränderna, ska locka fler till yrket.

– Det är ett väldigt viktigt yrke, och om man inte vill jobba på heltid kanske man kan tänka sig att bli deltidsbrandman.

Damberg menar att det överlag krävs större beredskap för att hantera bränderna, men framhäver samtidigt att extra resurser tillsattes redan efter förra sommarens stora skogsbrand i Västmanland.

– Vi drog väldigt mycket slutsatser efter den stora branden förra året, då förstärkte vi MSB:s resurser med 65 miljoner kronor extra, det har köpts in utrustning, kommunikationssystemen har setts över, vi har satsat på mer utbildning för räddningspersonalen och fått fram ett avtal om trettio helikoptrar som ska kunna sättas in med 90 minuters varsel.

Sammanlagt har fem av dessa helikoptrar satts in i släckningsarbetet vid Åbuamossen utanför Hästveda. Skogsbranden här är nu inne på sitt tredje dygn och under torsdagen arbetade omkring 40 brandmän, 60 hemvärnssoldater, 15 traktorer och ytterligare ett antal frivilliga med det fortsatta släckningsarbetet.

Bild 1 av 2 Hemvärnssoldater hjälper till i räddningsarbetet kring Åbuamossen i Skåne. Foto: Daniel Nilsson Bild 2 av 2 Hemvärnssoldater hjälper till i räddningsarbetet kring Åbuamossen i Skåne. Foto: Daniel Nilsson Bildspel

–När vi först började jobba här kändes det hopplöst, det var bara rök överallt. Nu är läget helt annorlunda, det kommer bara positiva nyheter. Men vi är inte hamn ännu. Nu börjar det blåsa på och då ökar röken i intensitet, säger Leif Hylander, räddningstjänstens informationsbefäl.

Det ryker ymnigt från ett stubbupplag ute på mossen. Detta är just nu det brandhärjade områdets epicentrum.

–Utöver att materialet är otroligt energirikt, brinner det under marken – och det kommer det förmodligen att göra under lång tid. Den som trampar fel riskerar hamna i ett meterdjupt glödande hål i marken. Men genom att sätta in sprinklers behöver vi inte utsätta brandmännen för den risken, säger han.

Leif Hylander. Foto: Daniel Nilsson

Totalt har det brunnit på 100 hektar. Området krymper successivt, under onsdagen var det nere på 25 och nu talar Leif Hylander om 5 kvarstående hektar.

– Det är illa nog. Men i takt med att branden dämpas och spridningsrisken minskar ser vi nu en möjlighet för evakuerade att få komma hem. Det kommer sannolikt att ske senare under dagen, med poliseskort. Och många kan nog räkna med att behöva sanera sina hem. Det är hus som har stått i tät brandrök i flera dygn.

