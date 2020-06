Dansk gräns öppnar – för vissa svenskar

De nya resereglerna gäller från den 27 juni, uppger danska UD på sin hemsida. Regelverket vilar på kriterier om antalet smittade, och de flesta EU-länder samt Storbritannien kommer att omfattas.

För att ett land ska gå grönt ljus enligt de danska reglerna så ska antalet smittade per 100.000 invånare vara högst 20 stycken per vecka. Om siffran överstiger 30 smittade per vecka omvandlas landet i stället till ett så kallat ”karantänland”, enligt danska mått mätt.

De nordiska länder som inte uppfyller kraven – som Sverige som redan anses vara ett karantänland – kommer då i stället värderas från region till region – vilket innebär en viss öppning för svenskar. Kravet är dock att man kan visa att man bor i antingen Skåne, Västerbotten eller Sörmland.

Även bosatta i gränsområdet till Öresundsregionen, det vill säga Halland och Blekinge, får grönt ljus att resa in till Danmark.

För Slesvig-Holsten, Skåne, Halland och Blekinge gäller – om smittoläget i regionen ändras – att den som vill resa in i Danmark ska kunna visa upp ett negativ coronatest som är högst 72 timmar gammalt för att få resa in.

Läs mer: Rusning efter resor när UD hävde avrådan