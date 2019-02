Batterierna i våra mobiltelefoner i dag är litiumbatterier som är gjorda för att klara av ett dygn med normal belastning och normal temperatur.

– Så länge de klarar det så är vi konsumenter ganska nöjda. Om vi vill ha batterier som ska klara 40 minusgrader hade telefonerna behövt vara mycket större. De flesta är nog inte beredda det besväret, säger Sven Lidin som är professor i materialkemi vid Lunds universitet.

Han förklarar att orsaken till att mobilerna inte klarar av kyla beror på att de processer som pågår i ett batteri är kemiska processer, och de går långsammare när temperaturen sjunker. Det fungerar egentligen på ungefär samma sätt som när man belastar telefonen väldigt mycket under normala temperaturer. Då fungerar den sämre och måste få återhämtning och laddas.

– Men vid kyla tas kraften ur batteriet ut mycket snabbare vilket gör att det laddas ur fortare, trots att det egentligen finns kraft kvar. Det märker du om du har en ficklampa som slutar fungera, att den kan gå igång igen efter ett tag om du haft den avstängd.

Anledningen till att mobiltillverkare väljer just litiumbatterier när det finns andra sorters batterier som skulle klara kylan bättre beror just på vikten. Per viktenhet får man mycket effekt med litium, något som är särskilt viktigt i mobiltelefoner.

– Det gäller också för datorer och andra bärbara saker såsom borrar och sågar. Det är mycket viktigare att det ska vara lätt att hantera än att batteriet ska orka länge.

Vill man försöka undvika att telefonen dör är det bästa tipset att stoppa den i innefickan och låta den ligga där.

– Bakfickan är inte bra och värst är givetvis att gå runt och prata i den utomhus, likaså att använda den som gps, då kommer den sluta fungera mycket snabbare.

Att använda powerbanks skulle inte hjälpa något?

– Jo, det hjälper lite att ha en fulladdad telefon men blir det riktigt kallt kommer det inte fungera alls. Men det är sällan vi får sådana temperaturer i Sverige.

Detta gäller även för bilbatterier där ett lite halvdåligt batteri kan göra det väldigt svårt att starta bilen, medan det med ett fullt fungerande är mycket lättare.

– Vid sådana här kalla dagar och nätter kan man då ta in batteriet över natten för att hålla det varmt. Då kommer du inte ha några problem med att starta bilen på morgonen.

