Datainspektionen om dna-spårningen: Vi har observerat det här

Tisdagens besked att en man anhållits för det 16 år gamla dubbelmordet i Linköping innebar för första gången att svensk polis identifierat en gärningsman med hjälp av släktforskares dna-register.

Mer specifikt har man utifrån den dna-profil som tillvaratagits genom spår på brottsplatsen jämfört detta med det amerikanska företaget Family tree dna:s databas. Family tree dna är ett av flera företag som tillhandahåller dna-tester till hobbysläktforskare. Polisen har sedan utifrån de matchningar de fått i form av avlägsna släktingar till gärningsmannen forskat framåt tills de hittat den misstänkte mördaren.

Metoden, som tidigare använts i USA och bland annat lett till att massmördaren ”The Golden State Killer” kunde gripas, har väckt frågor om hur etiskt det är att använda data från de många tjänster som i dag finns på marknaden, eftersom det inte alltid är säkert att användarna känner till hur deras dna används. När DI Digital skrev om ämnet under början av 2019 uppskattade Mats Ahlgren, en av grundarna till nätverket Svenska sällskapet för genetisk genealogi, att 90.000 svenskar skickat in dna-prov, och så sent som i april kunde SVT rapportera om att konsumentorganisationen Sveriges konsumenter anmält företaget Myheritage för oklara användarvillkor.

Family Tree, som polisen använde i Linköpingsfallet, skriver i sitt användaravtal att rättväsendet kan få tillstånd för att till exempel identifiera förövare.

Enligt Datainspektionen, den svenska myndighet som har som uppgift att skydda människors personliga integritet, har man ännu inte fattat beslut om huruvida man ska granska polisens användning av genetisk genealogi ur en integritetssynpunkt.

– Polismyndigheten har gjort en intern rättslig bedömning och Datainspektionen kan i efterhand fatta beslut om vi ska granska hanteringen. Det är något som vi diskuterar internt just nu och där vi ännu inte fattat något beslut, säger Jonas Agnvall, jurist vid Datainspektionen.

Polisen har sedan den 1 januari 2019 kunnat göra så kallade familjesökningar i polisens dna-register och Linköpingsfallet har varit ett pilotprojekt i Sverige för metoden.

– Vi startade en utredning efter att metoden visat sig vara framgångsrik i USA, bland annat i gripandet av den misstänkte seriemördaren ”Golden State Killer”, och tillsammans med rättsmedicinalverket kom vi fram till att vi kan testa metoden. Utgångspunkten har varit att endast använda databaser som är öppna för polisen, sa Ricky Ansell, chef för biologisektionen på Nationellt forensiskt center, till nyhetsbyrån TT i augusti 2019.

