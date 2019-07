De finns där för att stötta: ”Ovisshet är det värsta”

– Vad kan man göra för att för att lindra en annan människas smärta och totala sorg? Det handlar nog mest om att bara var närvarande, att försöka skapa trygghet och lugn. Erbjuda en hand, en omfamning, en suck, säger Mikael Åström, stödsamordnare för Svenska kyrkan.

Han var en av ett tiotal personer från kyrkan, kommunen och regionen som samlades på Umeå flygplats klockan 16 på söndagen. Deras roll handlade om stöd, ”mjukvaran”, som han kallar det, medan räddningstjänst och polis fanns på plats för att bidra med ”hårdvaran”.

– Det är viktigt att båda delarna finns. För människor som har fått ett sånt här besked är varje liten informationsdel oerhört viktig, för man känner att man måste få veta vad det egentligen är som har hänt, säger Mikael Åström.

– Ovisshet är den värsta känslan, när man är utelämnad till sina fantasier, sin oro och sina hjärnspöken. Då är polisen viktig för att kunna svara på frågor, och de är väldigt bra på det.

Blommor utanför fallskärmsklubben. Foto: Alexander Mahmoud

Anhörigstödet fortsatte på flygplatsen till klockan 23 på söndagskvällen. Under måndagen befinner sig Mikael Åström vid Ålidhems kyrka tillsammans med församlingens kyrkoherde Ingrid Holmström Pavval. Efter önskemål från polisen hade hon under söndagen öppnat upp ett stödcentrum här för vittnen och andra som inte var anhöriga men ändå drabbade, och under måndagen är kyrkan öppen för alla som vill komma förbi.

– Hela Umeå är en stad i sorg i dag, säger hon.

Tillsammans kommer de hålla i den minnesstund i Umeå stads kyrka som är planerad till klockan 19 på måndagen.

– Det kommer vara mycket fokus på möjligheten att tända ljus. Det har blivit en viktig symbolhandling, dels för att uttrycka sorg men också för att symbolisera hoppfullhet. Vi sitter alla i ett mörkt rum nu, så en fladdrande ljuslåga kan göra stor skillnad, säger Ingrid Holmström Pavval.

En del musik kommer spelas, men inte mycket kommer sägas.

– De här gångerna är det inte orden som hjälper egentligen, utan bara möjligheten att samlas och låta sorgen ta plats, säger Ingrid Holmström Pavval.

– Det riskerar nästan att kännas som tomma ord i sådana här situationer. Orden räcker inte till helt enkelt, säger Mikael Åström.

