De tar steget ut i vuxenvärlden mitt under coronakrisen

Nej, egentligen är det inte tillåtet att bada i Poseidon, den stora fontänen på Götaplatsen i Göteborg. När studentdagarna närmar sig brukar polisen få påminna sistaårseleverna på stadens gymnasier om att åtminstone ta det försiktigt om de bestämmer sig för att följa traditionen i stället för stadens ordningsregler.

I år verkar ingen bry sig om Poseidon.

Märta Alnebratt läser sista året på Klaras teoretiska gymnasium och skulle ha sprungit ut på trappan utanför Göteborgsoperan. – Jag hade till och med gjort en egen utspringslåt, säger hon. Foto: Tomas Ohlsson

Märta Alnebratt skulle ha haft en popcornmaskin och en hoppborg på sitt studentfirande. Allt var planerat in i minsta detalj. Hon har längtat länge.

– Jag minns när en vän till familjen sprang ut, det var här vid Göteborgsoperan, jag var kanske nio. Hon var så glad, det var så speciellt. Jag är sån som person, jag blir rörd av sånt, säger hon.

Nu blir det ingen hoppborg, men en popcornmaskin. Inget utspring, men en parad. Märta Alnebratt och hennes klasskompisar ska tåga längs vattnet från Stenpiren till Rosenlund. Det blir en efterlängtad återförening.

– Det som känns tråkigast med den här terminen är att jag inte fått ha den med klassen. Vi har förlorat två månader tillsammans.

Det är inte bara oron för en inställd studentfest som distraherat Märta Alnebratt under skolans sista termin. Det är svårare att be om hjälp och få kontakt med lärarna när all undervisning sker på distans. Risken är att man hamnar efter, när svaren på ens frågor dröjer, säger Märta Alnebratt.

– Men nu när jag har fått resultaten känns det bättre. Det har faktiskt gått mycket bättre än jag förväntade mig.

Kevin Bui bor ensam i en lägenhet i Lunden i Göteborg. När coronapandemin bröt ut och skolorna stängde flyttade han hem till föräldrarna i Billingsfors, 16 mil bort. Foto: Tomas Ohlsson

I april 2020 sitter Kevin Bui i en villa i Billingsfors i Dalsland och pluggar. Han är engagerad i elevkåren på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och skulle egentligen ha ägnat vårterminen åt att organisera aktiviteter inför studentdagen. Men Kevin Bui lider av astma och tillhör en av det nya coronavirusets riskgrupper. När skolan stängdes i mars flyttade han från Göteborg, hem till föräldrarna i Billingsfors.

– Man kan säga att de tvingade hem mig. Mest för att jag bor själv i Göteborg och för att det inte är så jätteroligt för dem att jag är sexton mil bort om något skulle hända, säger han.

Det är något surrealistiskt med det nya coronavirusets spridning, säger Kevin Bui. Ett virus som inte syns och som människor inte har kontroll över är nu det som alla samtal kretsar kring.

– Det slår till nu, när min framtid var planerad. Jag kanske inte kommer att få det alla andra har fått.

Kevin Bui tror att viruset har påmint många människor om deras egen och samhällets sårbarhet. Själv räknar han med att få skjuta upp sina framtidsplaner ett halvår. Tanken var att flytta till Lund och börja på juristprogrammet till hösten, men nu planerar 19-åringen att börja till våren i stället.

– Det är inte värt att riskera något. Jag förlorar bara ett halvår, det gör inte så mycket, säger han.

Shayan Faraj har flera äldre syskon och är sist ut att ta studenten. – De tycker lite synd om mig, säger hon. Foto: Tomas Ohlsson

Shayan Faraj brukar jogga på löpbandet hemma i familjens villa. Under vårterminen har hon försökt hålla sig så isolerad som möjligt, för sin pappas skull. Han är 68 år och Shayan Faraj vill inte riskera att smitta honom med det nya coronaviruset.

– Jag är väldigt orolig för min familj och för alla äldre. Det här är en kris, en extraordinär händelse, ingenting vi kan kontrollera. Det är skrämmande, faktiskt, säger hon.

Shayan Faraj hälsar på en lärare i ett tomt klassrum på Angeredsgymnasiet. Hon tror att distansundervisningen är en utmaning för många, men bra för de elever som är blyga eller som har svårt att koncentrera sig i skolan. Foto: Tomas Ohlsson

Dagen då Shayan Faraj ska lämna skolan för sista gången närmar sig. Hon är medlem i elevkåren och har under våren pratat med många oroliga elever om hur firandet ska gå till. Angeredsgymnasiet har bestämt sig för att arrangera en ceremoni, där en klass i taget får kasta upp sina mössor i luften utanför skolan.

Shayan Faraj tycker att det är en bra lösning.

– Studenten betyder väldigt mycket, det är ett välkomnande till vuxenlivet. Men det är ändå bara ett firande. Det här är liv och död för vissa, säger hon.

Under coronapandemin har många människor slutat ta i hand och börjat täcka delar av ansiktet, för att minska risken för smittspridning. Shayan Faraj säger att de förändrade vanorna har fått en oväntad, positiv effekt för de som avstår från att ta i hand eller som täcker ansiktet av religiösa skäl, och att hon upplever en annan tolerans i dag. Krisen har skapat en ny gemenskap, säger hon.

– I början var det många som hamstrade, men sedan började det komma mer positiva effekter. Man hjälpte äldre och sina lokala företag. Vi är i krisen tillsammans, så känns det.

Tredje och sista året på musiklinjen på Rytmus gymnasium i Göteborg är snart över för Simon Boerenbeker Klang. Han är engagerad i klimatrörelsen och orolig för att coronakrisen stoppar demonstrationer och evenemang. Foto: Tomas Ohlsson

En tisdag i början av februari står Simon Boerenbeker Klang utanför Preems anläggning i Göteborg och protesterar mot bolagets planer på att bygga ut sitt oljeraffinaderi. Två månader senare spenderar han det mesta av sin vakna tid hemma i familjens lägenhet.

– Framtiden var osäker innan och den är osäker nu. Det känns fel att prata om något positivt mitt i en katastrof, men just nu får många människor en chans att stanna upp och fundera på vad som egentligen är viktigt, säger han.

Simon Boerenbeker Klang tror att coronakrisen framför allt kommer att forma de som är yngre än honom, som går i skolan nu och precis börjar få en bild av hur samhället fungerar.

– Jag tror att de kommer att lära sig att inte ta så mycket för givet. Inte för att de gjort det tidigare, egentligen.

Till hösten hade Simon Boerenbeker Klang planerat att frilansa som musiker. Nu tänker han i stället söka jobb inom andra branscher, för att kunna ägna fritiden åt klimatengagemanget. Foto: Tomas Ohlsson

I klimatfrågan sätter vuxenvärlden hoppet till de unga, säger sistaårseleven. Det får många att känna ett stort ansvar för att förändra en mörk bild av framtiden.

– Unga i den här delen av världen lever på sätt och vis i peak välstånd. Samtidigt säger forskare att vi kommer att behöva vända utsläppskurvan inom tio år. Det här är en underlig tid att växa upp i, säger Simon Boerenbeker Klang.

